 ОБСЕ фиксировала прибытие на Донбасс и возвращение в РФ колонны грузовиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете наблюдателей спецмиссии.

Как отмечается, утром российский конвой из 17 автомобилей прибыл в пункт пересечения границы "Донецк" (РФ), где был проверен российскими пограничниками и таможенниками.

"Конвой состоял из одиннадцати грузовых автомобилей и шести вспомогательных транспортных средств, включая одну машину скорой помощи. На всех грузовых автомобилях была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации", а на вспомогательных транспортных средствах – знак МЧС", - сообщили в СММ.

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С украинской стороны визуальное наблюдение за грузовиками осуществляли три украинских пограничника и два таможенника (без входа в грузовое пространство грузовиков).

Спустя несколько часов конвой вернулся на территорию РФ. При этом тенты грузовиков были открыты. Пограничники и таможенники РФ в присутствии представителей Украины (троих пограничников и двух сотрудников таможни) визуально проверили возвращающийся конвой извне, указали в СММ ОБСЕ.

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