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 ОБСЕ фиксировала прибытие на Донбасс и возвращение в РФ колонны грузовиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в четверг, 28 июня, зафиксировали прибытие из России на Донбасс и возвращение обратно колонны грузовиков и вспомогательных транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете наблюдателей спецмиссии.

Как отмечается, утром российский конвой из 17 автомобилей прибыл в пункт пересечения границы "Донецк" (РФ), где был проверен российскими пограничниками и таможенниками.

"Конвой состоял из одиннадцати грузовых автомобилей и шести вспомогательных транспортных средств, включая одну машину скорой помощи. На всех грузовых автомобилях была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации", а на вспомогательных транспортных средствах – знак МЧС", - сообщили в СММ.

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С украинской стороны визуальное наблюдение за грузовиками осуществляли три украинских пограничника и два таможенника (без входа в грузовое пространство грузовиков).

Спустя несколько часов конвой вернулся на территорию РФ. При этом тенты грузовиков были открыты. Пограничники и таможенники РФ в присутствии представителей Украины (троих пограничников и двух сотрудников таможни) визуально проверили возвращающийся конвой извне, указали в СММ ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073953
 
 
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Россияне хотят развязать Третью Мировую

https://www.youtube.com/watch?v=VrIju-laxcE



вот что нужно знать о мышибратьях!
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А как же гарант территориальной целостности ,он шо опять на мальдивах ???
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Ну видимо если бы ты не был дураком то знал бы,что гарант гарантирует территориальную целостность при которой через границу беспрепятственно не гоняют колонны кацапов с оружием и боеприпасами ....
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так если ты не дурак и читал статю то грузовики везли гуманитарную помош твоему любимому Донбассу
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а если в борт рашистской мчэсовской фуры с якобы гуманитаркой из гаубицы Д-30 122-мм бронебойно-зажигатетельным вх. ярить интересно сильный выбух будет?
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понимаешь шагомер у меня ВУС морской (акустика) и Д-30 нету. в АТО связистом был (проводная связь). а ты?
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Первобытное племя россиян и иностранные гости ЧМ-2018
Июнь 28, 2018Без рубрикиКомментарии: 0

ОБСЕ фиксировала прибытие на Донбасс и возвращение в РФ колонны грузовиков - Цензор.НЕТ 6559 Сеть забита рассказами о том, как российские девушки буквально охотятся за https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/06/a15092a2e86ec4275d1060e96268b09c.jpg
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это так в.и.ленин сказал или в.жириновский? значит те кто в очко долбиться не извращенцы? они ведь люди дела а не спостеригачи? так андрейка?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ фиксировала прибытие на Донбасс и возвращение в РФ колонны грузовиков
 
 
 
 
 
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