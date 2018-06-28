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 Политзаключенный в оккупированном Крыму Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Политзаключенный Эмир-Усеин Куку, арестован по подозрению в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крымской солидарности" сообщила его супруга Мерьем Куку. С её слов, он начал голодовку в свой день рождения, 26 июня 2018 года. Сегодня пошли 3-и сутки.

До ареста Эмир-Усеин Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Напомним, что он был задержан 11 февраля 2016 году во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Ещё позднее был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Сначала был помещен в СИЗО-1, 3.02.2018 переведен в СИЗО-4, где и находится до сегодняшнего дня.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).

Также читайте: Оккупанты приговорили крымскотатарских активистов к условным срокам за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 г.

Политзаключенный в оккупированном Крыму Эмир-Усеин Куку объявил голодовку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073952
 
 
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Войну ведёт московия ради того, чтобы Крым остался в раше , а Украина не вступила в НАТО !
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Потому что все президенты в Украине и Кравчук и Кучма и Ющенко не были президентами , а были сцыкливыми праституткам и . которым хотелось дорватся до кресла и что то украсть .. по большому счёту это не президенты а враги Украинского Народа . Они грабили Украинский Народ как ворюги убийцы и бандиты .И своими преступными действиями они привели войну в Украину .
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ПАСЕ,ОБСЕ,МККК,ООН,международная амнистия.
Вы часом не ухуели ?
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Коли порушують права людини у Криму, то треба проводить ЧС 2018 на росії?
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