 Политзаключенный в оккупированном Крыму Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крымской солидарности" сообщила его супруга Мерьем Куку. С её слов, он начал голодовку в свой день рождения, 26 июня 2018 года. Сегодня пошли 3-и сутки.

До ареста Эмир-Усеин Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Напомним, что он был задержан 11 февраля 2016 году во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Ещё позднее был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Сначала был помещен в СИЗО-1, 3.02.2018 переведен в СИЗО-4, где и находится до сегодняшнего дня.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).

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