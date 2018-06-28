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Все про:конкурс (688) майдан (3815) музей (472) Нищук (113) Пошивайло (3)

 "Штурм холма": Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Объявление победителя конкурса проектов музея Майдана состоялось сегодня в Министерстве культуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

Проект с условным названием "Штурм холма" является продолжением Аллеи памяти на мемориале Героям Небесной Сотни, который будет размещен внизу.

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Как отметил министр культуры Евгений Нищук, у него этот проект ассоциируется с "лавой парней, стоявших в первой линии обороны Майдана против Беркута". Министр отметил, что углы музея перекликаются с нижней частью будущего мемориала, на которой будут установлены имена всех погибших.

По словам авторов проекта, основная часть музея будет состоять из выставочных залов. Также будет зал для детей, общественное пространство для лекций и других мероприятий, а также залы для хранения фондов музея.

Ян Кляйхус отметил: "Мы с Иоганнесом приблизительно одного возраста и мы еще помним те времена, когда еще существовали Западная и Восточная Германия. Если бы не революция, которая случилась потом, мы бы сегодня не имели возможности жить в свободном мире. Поэтому это позволило нам пропустить через себя дух и атмосферу Майдана"

Всего на конкурс было подано 12 проектов. Из них во второй финальный тур было отобрано шесть, из которых вчера были выбраны три победителя.

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Второе место занял проект украинских архитекторов – Антона Олийныка и Алексея Пахомова. Он представляет собой отсыл к символу Майдана – булыжнику. Также в средине была предусмотрена одна башня, в которой температура постоянно бы поддерживалась на уровне 10 градусов. Таким образом показывая температуру некомфорта, в которой жили люди на Майдане.

Жюри конкурса отметило. Что проект очень смелый, однако, вопросы вызвали некоторые конструкторские решения, а также связь с Мемориалом.

Третью премию получил проект французского архитектора Лины Готмэ. Он, как и первый проект, являет собой продолжение Аллеи памяти, однако жюри отметило, что в нем отсутствует полностью символика Майдана.

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Организаторы конкурса подчеркнули, что все проекты рассматривались анонимно. Члены жюри не знали не только имен заявителей, но и страны, из которых были поданы проекты.

Кроме трех проектов, получивших премии, в финал попали проекты ведущих архитектурных бюро Франции, Испании и Австрии.

Министр культуры Нищук отметил, что конкурс на комплекс – мемориал и музей Небесной Сотни – является беспрецедентным для Украины. "Все прошло честно, прозрачно, вокруг конкурса нет грязи и скандалов … У специалистов могут быть разные мнения по поводу того, как этот комплекс может выглядеть. Но со временем поймут: важно, что мы его не заболтали, а провели и реализовали", - отметил он.

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В свою очередь директор Музея Майдана Игорь Пошивайло подчеркнул, что за реализацией конкурса также нужно следить внимательно. Чтобы оба проекта были воплощены в жизнь.

Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 01
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 02
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 03
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 04
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 05
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 06
Штурм холма: Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана 07

Напомним, в феврале 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни - разработку архитекторов Ирины Волынец и Марии Поцык из Львова. "Победителем является эскиз, где аллея разделена на две части. На изображении Майдан, это что-то вроде интерфейса Майдана. Здесь есть аллея, вымощенная брусчаткой, где происходили события на холмах. Есть пространство, вбитое в этот холм для того чтобы создать арку. Перед этой аркоподобной стеной объединялись все временные и спонтанные монументы, которые бы объединились в одном месте. Это место памяти, это место, где можно прийти, положить цветы, зажечь свечи, где можно побыть вместе, объединиться", - отметил председатель жюри конкурса "Мемориал Героев Небесной Сотни" Бенжамин Хоссбах.

Источник: https://censor.net.ua/n3073950
 
   
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Відбувається відверта підміна понять, бо Музей чому? Адже Жодна з вимог Майдану не виконана (вибори по відкритих списках, люстрація недобитих регіоналів, відкликання депутатів і чиновників, відповідальність прогульників і кнопкодавів, виборність суддів, деолігархізація і демонополізація економіки, невпровадження (а лише підписання на папері) Євроасоціації і багато, багато іншого) про що баяла з трибуни нинішня владна камарілья.
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Профанация Украинского Народа продолжается . майдан 2004 - го года профанация .= обьясняю = Украинскому Народу были вкинуты красивые лозунги и гасла о свободе , лучшей жизни и каких то европейских ценностях .= Через неделю после прихода Ющенка гривна падает в четыре раза . 2014 - ый год - сразу то же самое . плю.с к этому в Украине вводят внешнее так называемое управление . Попросту захват власти в Украине , только таки же гибридным способом , .
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>>Через неделю после прихода Ющенка гривна падает в четыре раза<<
Що? Де? Коли?
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йому побоку, що брехати. Гривня впала восені 2008 і у 2 рази.
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Точніше в 1,6 раза. І це наслідки світової фінансової кризи.
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Лучше бы пару крейсеров на эти деньги заебе....
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Власти-казнокрадов выгодно из Майдана делать музеи траура, уныния, скорби и соплей - на это она никаких народных денег не пожалеет.
Но Майдан продолжается и не остановиться пока не уничтожит эту интернациональную быдло-власть постсоветских казнокрадов.
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Лучший ,,музей,, Майдану это реальное наказание виновных в расстреле безоружных людей.
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Музей нужен, но лучше бы нашли тех кто расстрелял Майдан. Но при этой власти это невозможно
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В старых советских традициях строить некрополи.
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По занимаемой площади самое большое здание в этом районе. Спросите тех, кто сражался и стоял на Майдане- на хрена такая помпезность за наш счёт?
"Штурм холма": Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана - Цензор.НЕТ 2135
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кроме прикрытия убийств создается новая госрелигия, новые герои, новый символизм и мифологизм на замену коммунистическим символам.
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Не надо путать погибших Героев Майдана и тех, кто спустя 4 года на этой теме собрался навариться.
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Нова Рада походу.Прозора, i щоб не забували,що може трапитись
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в цьому музеї обов'язково повинна бути галерея тих, які зрадили інтереси народу, та завдяки майдану дорвались до корита, щоб набити своє черево та кишені.
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Туда будут водить школьников и рассказывать про героев, которым эти школьники обязаны своим счастливым детством. Как все до боли знакомо.
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на всіх телеканалах ,у кожному фільмі бездарь "зелинский".
любить влада свою національність.
дешеві фільми ні про що,після яких нація деградує.
розкручують його вже кілька років , як тільки можуть розкручують.....
Але талант не купиш,і офшором не направиш
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так...нікого...
бо всі телеканали належать їм..
А тому талановитий українець не буде підтриманий.
але у спорті українці майже завжди беруть золото.
Слава Україні !
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Напомнило бурные 90_е... тогда бандиты, что бы замолить свои грехи, тоже строили храмы...
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Нищук - такой же соучастник заказного убийства граждан Украины в 2014м году. Для скрытия заказчиков массовых убийств(следствие за 4 года ничего не дало) и придумали некий музей убиенных.
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Якщо я правильно зрозумів, то Інституцька буде перекрита якимись пандусами. Тобто якраз те місце де гинули безбройні, буде накрите пандусами. Я рідко буваю в Києві, але коли буваю, то піднімаюсь вверх по Інституцькій і згадую все, що бачив в прямій трансляції. Не можна трогати Інституцьку взагалі.
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А мне понравилось...
На храм похож...
Красиво...
Но мне кажется не хватает тепла, как то холодно выглядит.
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Вся псевдо-историческая и идеологическя мифология современной Украины слеплена в кратчайшие сроки по лучшим образцам совковой пропаганды 1917 - 1937 годов. В те же сроки и теми же способами достигнут аналогичный результат - народ уже совершенно не представляет, что на самом деле было каких то 50 лет назад, не говоря уж про более давние времена. Теперь идет процесс, похожий на сталинскую пропаганду 1937 - 1853, когда опускали уже буквально вчерашних, уже "своих" героев, народ точно так же в ступоре и думает только о том, куда бы эмигрировать.
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серед народу 1-2, ну від сили 5% переймається ідеологією. Я ще не зустрічав хоча б одного, який би імігрував з цих міркувань.
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А что показывать там будут? Пули уже 4-й год не найденных снайперов? Фотографии с тысячами беркутов из которых ни один не сел в тюрьму? Или как воинов АТО БерКорд ставит на колени перед Верховной Радой? Что там будет? Или только Руслана, фонарики-танцульки, и порошенко-кличко-яценюк на трибуне как ленин на броневичке?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Штурм холма": Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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