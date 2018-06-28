 "Штурм холма": Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

Проект с условным названием "Штурм холма" является продолжением Аллеи памяти на мемориале Героям Небесной Сотни, который будет размещен внизу.

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Как отметил министр культуры Евгений Нищук, у него этот проект ассоциируется с "лавой парней, стоявших в первой линии обороны Майдана против Беркута". Министр отметил, что углы музея перекликаются с нижней частью будущего мемориала, на которой будут установлены имена всех погибших.

По словам авторов проекта, основная часть музея будет состоять из выставочных залов. Также будет зал для детей, общественное пространство для лекций и других мероприятий, а также залы для хранения фондов музея.

Ян Кляйхус отметил: "Мы с Иоганнесом приблизительно одного возраста и мы еще помним те времена, когда еще существовали Западная и Восточная Германия. Если бы не революция, которая случилась потом, мы бы сегодня не имели возможности жить в свободном мире. Поэтому это позволило нам пропустить через себя дух и атмосферу Майдана"

Всего на конкурс было подано 12 проектов. Из них во второй финальный тур было отобрано шесть, из которых вчера были выбраны три победителя.

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Второе место занял проект украинских архитекторов – Антона Олийныка и Алексея Пахомова. Он представляет собой отсыл к символу Майдана – булыжнику. Также в средине была предусмотрена одна башня, в которой температура постоянно бы поддерживалась на уровне 10 градусов. Таким образом показывая температуру некомфорта, в которой жили люди на Майдане.

Жюри конкурса отметило. Что проект очень смелый, однако, вопросы вызвали некоторые конструкторские решения, а также связь с Мемориалом.

Третью премию получил проект французского архитектора Лины Готмэ. Он, как и первый проект, являет собой продолжение Аллеи памяти, однако жюри отметило, что в нем отсутствует полностью символика Майдана.

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Организаторы конкурса подчеркнули, что все проекты рассматривались анонимно. Члены жюри не знали не только имен заявителей, но и страны, из которых были поданы проекты.

Кроме трех проектов, получивших премии, в финал попали проекты ведущих архитектурных бюро Франции, Испании и Австрии.

Министр культуры Нищук отметил, что конкурс на комплекс – мемориал и музей Небесной Сотни – является беспрецедентным для Украины. "Все прошло честно, прозрачно, вокруг конкурса нет грязи и скандалов … У специалистов могут быть разные мнения по поводу того, как этот комплекс может выглядеть. Но со временем поймут: важно, что мы его не заболтали, а провели и реализовали", - отметил он.

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В свою очередь директор Музея Майдана Игорь Пошивайло подчеркнул, что за реализацией конкурса также нужно следить внимательно. Чтобы оба проекта были воплощены в жизнь.















Напомним, в феврале 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни - разработку архитекторов Ирины Волынец и Марии Поцык из Львова. "Победителем является эскиз, где аллея разделена на две части. На изображении Майдан, это что-то вроде интерфейса Майдана. Здесь есть аллея, вымощенная брусчаткой, где происходили события на холмах. Есть пространство, вбитое в этот холм для того чтобы создать арку. Перед этой аркоподобной стеной объединялись все временные и спонтанные монументы, которые бы объединились в одном месте. Это место памяти, это место, где можно прийти, положить цветы, зажечь свечи, где можно побыть вместе, объединиться", - отметил председатель жюри конкурса "Мемориал Героев Небесной Сотни" Бенжамин Хоссбах.