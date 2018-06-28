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Все про:задержание (5001) Ливия (633) похищение (1262) дипломаты (303) Крищенко (218)

 Полиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко

Правоохранители задержали в Киеве двух граждан Египта, которые 25 июня похитили в Шевченковском районе столицы сына иностранного дипломата с целью выкупа.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух лиц, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет", - отметил А.Крищенко 

По его словам, иностранцы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения.

"Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего. Но благодаря действиям полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - указал начальник ГУ Нацполиции Киева.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Сын дипломата в настоящее время в больнице под охраной полиции.

Как сообщалось, днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

По данным интернет-издания Insider.ua, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине.

Вечером в тот же день сотрудники полиции установили местонахождение похищенного иностранца, у него незначительные телесные повреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073949
 
 
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Артем Семеніхін міський голова Конотопа додає 3 нові світлини.
17 год · Передмова:
Давно Конотопський «сматрящій» Сашко Кирій (депутат міськради і громадянин РФ) не тікав від патріотів в Рашку... Підзабув..
Починаємо власне розслідування сьогоднішніх подій в місті Конотоп, адже #нова_поліція заявила, що в Конотопі все гаразд:
Ч. 1
Сьогодні Конотоп повернувся в 90-ті роки... Рекетир Кирій в кращих «шляхетних» традиціях людини, що живе «па-панятіям» бив жінок. І не просто бив, а на очах у поліції бив. За цим всім спостерігав і начальник поліції, відвертий злочинець, Войцеховський. Для довідки: Войцеховський - це насправді не його справжнє прізвище. Справжнє Яшунін. В минулому пан Войцеховський працював в особистій охороні Януковича, а в часи війни на Донбасі намагався створити собі імідж супер патріота керуючи полком К-2.

Полиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8999

Полиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4343

Полиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6679
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А с каких пор "несчастные палестинцы" вдруг с перепугу "граждане Египта"?
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Ну что, мордва позорная,как вам новая реформированная полиция,хрюкните что-нибудь...
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"Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе инспекторы обнаружили избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее", -Источник: https://censor.net.ua/p3073437

Но благодаря действиям полиции это преступление было остановлено Источник: https://censor.net.ua/n3073949

Так его нашли на обочине, или таки освободили в результате блестящей операции?
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в Украине начинается германская и французская проблема? Можт превентивно избавиться от этой проблемы.Добропорядочных оставить. Но выпил, подрался, ведет бизнес , дал взятку ,не уплатил налоги, сказал что то против страны, депортировать без права возврата. Гость в стране должен быть гостем, а не хозяином жизни.Порядка будет больше.
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Крищенко, видать у нас своих доморощенных крадунов не хватает так вы еще и мусловских дятлов из Египта в Украину пускаете? ну на хрена они тут? отдайте их в Ливию пусть их там повесят.....а остальнуб п.здоту просто в Украину не пускайте а то валят чуреки сюда как будто тут все салом намазано.....
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Не салом, а "зеленью". Мусульманские организации ежемесячно выплачиват 1,5 тсячи баксов мусульманину который женился в Украине и ввел в ислам жену и рожденных от нее детей. Это такой себе пока бескровный "джихад". Но наши дети и внуки уже столкнутся с настоящей бойней.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко
 
 
 
 
 
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