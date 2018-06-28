 Полиция задержала двух похитителей сына ливийского дипломата в Киеве, - Крищенко

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева
"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух лиц, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет", - отметил А.Крищенко
По его словам, иностранцы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения.
"Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего. Но благодаря действиям полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - указал начальник ГУ Нацполиции Киева.
Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Сын дипломата в настоящее время в больнице под охраной полиции.
Как сообщалось, днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.
По данным интернет-издания Insider.ua, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине.
Вечером в тот же день сотрудники полиции установили местонахождение похищенного иностранца, у него незначительные телесные повреждения.
17 год · Передмова:
Давно Конотопський «сматрящій» Сашко Кирій (депутат міськради і громадянин РФ) не тікав від патріотів в Рашку... Підзабув..
Починаємо власне розслідування сьогоднішніх подій в місті Конотоп, адже #нова_поліція заявила, що в Конотопі все гаразд:
Ч. 1
Сьогодні Конотоп повернувся в 90-ті роки... Рекетир Кирій в кращих «шляхетних» традиціях людини, що живе «па-панятіям» бив жінок. І не просто бив, а на очах у поліції бив. За цим всім спостерігав і начальник поліції, відвертий злочинець, Войцеховський. Для довідки: Войцеховський - це насправді не його справжнє прізвище. Справжнє Яшунін. В минулому пан Войцеховський працював в особистій охороні Януковича, а в часи війни на Донбасі намагався створити собі імідж супер патріота керуючи полком К-2.
Но благодаря действиям полиции это преступление было остановлено Источник: https://censor.net.ua/n3073949
Так его нашли на обочине, или таки освободили в результате блестящей операции?