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 ВСУ полностью поддержат стремление людей и Верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО, - Полторак

Решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сказал Министр обороны Украины Степан Полторак на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.

"Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией Украины. (…) Я могу заверить всех, что Вооруженные Силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО. Я надеюсь и верю в то, что население Украины поддержит идею вступления нашей страны в Альянс, ведь это гарантия безопасности государства", - сказал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073945
 
   
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даешь РЕВОЛЮЦИЮ! нынешняя барыжная власть - это путь в никуда...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ полностью поддержат стремление людей и Верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО, - Полторак
 
 
 
 
 
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