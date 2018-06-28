 В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк

Об этом в День Конституции Украины 28 июня в своем блоге на Цензор.НЕТ написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - подчеркнул он.
Напомним, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 Арсений Яценюк обратился к западным партнерамс предложением подписать план действий по членству Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.
"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.
Тому я цей день НЕ визнаю !
навпаки потрібно визнавати і змушувати владу поважати народ та конституцію.
(с) Гордиенко
И драть во все дырки Парламент и Правительство за невыполнение.
За что? Они и так все " перевыполнили" подняв курс с 5-8 до 26 грн. за доллар.
Как по мне, такое правительство надо менять и чем быстрее,тем лучше.
Але до Кроля буде по за цим багато запитань у Юліного генпрокурора Шишкіна після президентських...
Хорошее быстро не делается.
Пока в Украине не будет хотя-бы стабильной экономики с возможностью содержать пусть небольшую, но всем обеспеченную армию, о НАТО можно забыть. И записи в конституции, на заборе, туалетной бумаге и где там ни было, ни чем не помогут.
Пока можно только сказать спасибо Порошенко и его коллегам будущим президентам, за то что Украина сейчас дальше от ЕС и НАТО, чем пять лет назад.
Согласен.