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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1934) НАТО (5881) Яценюк (7648)

 В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк

В Конституции надо определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Об этом в День Конституции Украины 28 июня в своем блоге на Цензор.НЕТ написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 Арсений Яценюк обратился к западным партнерамс предложением подписать план действий по членству Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.

"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073940
 
   
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Конституція в Україні НЕ виконується!
Тому я цей день НЕ визнаю !
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і це всіх влаштовує
навпаки потрібно визнавати і змушувати владу поважати народ та конституцію.
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На нижней картинке Яценюк лучше смотрится.
У Конституції треба визначити курс на членство України в ЄС і НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9384


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Яценюки всіх[ мастей до виборів обєднуються і "саме те" виринуло з забуття та щось вякнуло... а-ля патріот... Ось я дивлюсь на його мордочку з бородою але знаю що переді мною жидівський "безбородий" гур.
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А я гадаю, що в Конституції не НАТО і ЄС треба вписувати, визначити мінімальний рівень добробуту пересічного громадянина, який мають забезпечувати своєю діяльністю депутати і чиновники, і заборону їм займати будь-які посади, якщо внаслідок їх діяльності цей рівень не був забезпечений. А також ввести кримінальну відповідальність з конфіскацією, якщо цей рівень досягнутий не був, або погіршився, а особисті статки депутатів, чиновників і їх родин покращились. А НАТО? Та про яку НАТО можна розповідати, якщо в армії, наших дітей - солдат-строковиків продають баригам у рабство?

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В Конституции надо определить курс на поднятие ВВП на душу населения хотя-бы до уровня Швейцарии или Германии.
И драть во все дырки Парламент и Правительство за невыполнение.
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И драть во все дырки Парламент и Правительство за невыполнение.

За что? Они и так все " перевыполнили" подняв курс с 5-8 до 26 грн. за доллар.
Как по мне, такое правительство надо менять и чем быстрее,тем лучше.
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Не трож падло морквоед Конституцию Украиньі, тьі Падла уже брался за строительство забора от раши и Сука сразу стал миллиардером.
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Якщо б Кріль Юлю не зрадив і Юля стала у 2010м презом, то сьогодні вже стали б регіональним лідером, витрурили б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбулись би залежності від Раші.
Але до Кроля буде по за цим багато запитань у Юліного генпрокурора Шишкіна після президентських...
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Якщо б Кріль Юлю не зрадив і Юля стала у 2010м презом, то сьогодні вже стали б регіональним лідером,
Хорошее быстро не делается.
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Один из претендентов на пост президента в рамках начала предвыборной компании делает вброс о конституционности вступления в НАТО. И начинается обсуждение куда ещё записать, чтобы наверняка взяли. Невдомёк, что дотационное государство с полуразваленной армией, вооружённой лучшими образцами оружия прошлого тысячелетия и нахрен никому не нужна. Потому, что вступив в НАТО потребует таких ресурсов и финансирования от государств доноров, что Греция им покажется детской песочницей.
Пока в Украине не будет хотя-бы стабильной экономики с возможностью содержать пусть небольшую, но всем обеспеченную армию, о НАТО можно забыть. И записи в конституции, на заборе, туалетной бумаге и где там ни было, ни чем не помогут.
Пока можно только сказать спасибо Порошенко и его коллегам будущим президентам, за то что Украина сейчас дальше от ЕС и НАТО, чем пять лет назад.
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И записи в конституции, на заборе, туалетной бумаге и где там ни было, ни чем не помогут
Согласен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк
 
 
 
 
 
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