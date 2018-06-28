EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  558  12
Все про:Денисова (217) омбудсмен (375) посольство (429) Сенцов (616)

 Посольство Украины направило очередную ноту МИД РФ с требованием допустить омбудсмена Денисову к Сенцову

Посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел России с решительным протестом по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена. "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова.

По непонятным для нас причинам, несмотря на выполнение посольством предусмотренных формальностей, администрация пенитенциарного учреждения отказала в посещении Денисовой Сенцова", - говорится в обращении.

Украинские дипломаты отмечают, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны способствовать украинскому омбудсмену в реализации достигнутых договоренностей между президентами Украины и России, Петром Порошенко и Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.

"Украинская сторона выражает решительный протест и призывает РФ к немедленному принятию решения о допуске Людмилы Денисовой к гражданину Украины Олегу Сенцову, а также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, сегодня Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова. Однако кортеж Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь", где содержится Сенцов, а Денисову не пустили.

По её словам, руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение украинского политзаключенного.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о "возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых посещениях, которые "не дали положительных результатов".

Смотрите также: "Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также и к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, "неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов".

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах. 13 июня Денисова отправилась в РФ.

Смотрите также: "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов. При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "собственной инициативе", и ее посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.

Источник: https://censor.net.ua/n3073939
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хай підуть в канцелярію та подивляться які відповіді народу на скарги дає Адміністрація, Верховна Рада, Кабмін - те саме і вони отримають....адже що російські буржуї, що українські буржуї - браття по крові, однаково відписки шпарять.....
 показать весь комментарий
 
арестуйте кацапского посла и пускай они думают, что делать
 показать весь комментарий
 
 
как по мне, то каждый час надо отправлять ноту
 показать весь комментарий
 
Схоже кацапи просто брешуть і там є те, про що вони не хочуть говорити.
 показать весь комментарий
 
 
Это не серьёзно. Какие ноты? Хоть песню напишите. Только адекватный жест. Не подпускать ни к одному кацапу на территории Украины ни омбудсмена, ни послов никого. Порошенко разрешил посещать москальковой, значит на нем и ответственность. Пора брать ответственность за свои слова.
 показать весь комментарий
 
 
сильно пеця-мальдивский ответил за Илловайск Хоть сам заверял лично добазарился с пуйлом про коридор для наших защитников! МРАЗЬ
 показать весь комментарий
 
 
Демонстрируя выпендреж Х#йло рассчитывает что этим показывает свое могущество и величие но мировое сообщество вероятно видит в нем и его поступках конченного долбо#ба... Посольство України направило чергову ноту МЗС РФ із вимогою допустити омбудсмена Денісову до Сенцова - Цензор.НЕТ 8772
 показать весь комментарий
 
Посольство України направило чергову ноту МЗС РФ із вимогою допустити омбудсмена Денісову до Сенцова - Цензор.НЕТ 5524Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 2 ч.2 часа назад
Судя по тому цирку, который вокруг Сенцова устроила оберштурмбанфюрер Москалькова, Олег уже умер в результате своей голодовки.
Кремль будет это скрывать до конца "спортивного праздника" - ЧМ-2018:

Посольство України направило чергову ноту МЗС РФ із вимогою допустити омбудсмена Денісову до Сенцова - Цензор.НЕТ 3867
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство Украины направило очередную ноту МИД РФ с требованием допустить омбудсмена Денисову к Сенцову
 
 
 
 
 
 вверх