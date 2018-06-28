 Посольство Украины направило очередную ноту МИД РФ с требованием допустить омбудсмена Денисову к Сенцову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена. "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова.

По непонятным для нас причинам, несмотря на выполнение посольством предусмотренных формальностей, администрация пенитенциарного учреждения отказала в посещении Денисовой Сенцова", - говорится в обращении.

Украинские дипломаты отмечают, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны способствовать украинскому омбудсмену в реализации достигнутых договоренностей между президентами Украины и России, Петром Порошенко и Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.

"Украинская сторона выражает решительный протест и призывает РФ к немедленному принятию решения о допуске Людмилы Денисовой к гражданину Украины Олегу Сенцову, а также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, сегодня Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова. Однако кортеж Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь", где содержится Сенцов, а Денисову не пустили.

По её словам, руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение украинского политзаключенного.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о "возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых посещениях, которые "не дали положительных результатов".

Смотрите также: "Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также и к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, "неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов".

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах. 13 июня Денисова отправилась в РФ.

Смотрите также: "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов. При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "собственной инициативе", и ее посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.