 Украинского политзаключенного Костенко в российской колонии отправили в ШИЗО, фабрикуя обвинения в нарушениях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "7×7" со ссылкой на члена областной ОНК Дениса Шадрина; срок пребывания в изоляторе "Граням" уточнила координатор "Росузника" Яна Гончарова.

"Взыскание на Костенко наложили 21 июня, обвинив его в том, что он находился в спальном помещении отряда, "нарушая установленный распорядок". Политзек в объяснительной признал проступок: членам ОНК он пояснил, что в противном случае ему дали бы не 7, а 10 суток ШИЗО. Неделей раньше Костенко был объявлен выговор за то, что он занавесил свою койку. Между тем политзек пояснял, что его койка стоит у входа на сквозняке и он мерзнет. Фсиновцы рассказали членам ОНК, что Костенко грозит и третье подряд взыскание - за то, что он якобы не держал руки за спиной, когда во время пребывания в ШИЗО его вывели из камеры. В свою очередь, сам майдановец, срок заключения которого истекает 3 августа, заявил общественникам, что фсиновцы намеренно фабрикуют против него обвинения в нарушениях, чтобы всячески усложнить ему жизнь в последние недели перед освобождением. Во влажной камере ШИЗО, пожаловался Костенко, тяжело дышать, тогда как он уже устал мучиться и хочет последние дни перед выходом из колонии находиться в приемлемых условиях. Член ОНК Олег Ткачев подтвердил, что в камере Костенко очень душно, а пол блестит от влаги", - говорится в сообщении.

Политзек предупредил, что, если против него продолжат фабриковать обвинения в нарушениях, он вскроется (жаргонный глагол, означающий либо "вскрыть вены", либо "разрезать живот"). По словам Шадрина, политзек во время встречи сильно нервничал.

Российские фсиновцы, однако, настаивают на законности взысканий, а нервозность Костенко объясняют его ожиданием скорого освобождения.

Между тем Гончарова ведет сбор подъемных для освобождающегося Костенко. Деньги будут переданы политзеку через ОНК. Реквизиты для перевода средств опубликованы на ФБ-странице активистки.

Костенко 32 года. Он работал в симферопольской милиции, откуда уволился в сентябре 2013-го, обвинив руководство республиканского главка МВД Украины в крышевании отправки проституток из Крыма в Москву. Активный участник киевского Евромайдана. После оккупации Крыма обосновался на континентальной Украине. Основал и возглавил благотворительный фонд "Український Крим. Повернення".

По информации "КрымSOS", в начале ноября 2014 года Костенко был похищен в Киеве, предположительно оперативниками ФСБ, и вывезен в Россию. Майдановец сумел бежать, но, не имея документов, не мог вернуться на континентальную Украину. Тогда он прибыл в оккупированный Крым, где живут его родственники, и несколько месяцев там скрывался.

5 февраля 2015 года ФСБ задержала Костенко в Симферополе. Против майдановца сфабриковали дело по пункту "б" части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и части 1 статьи 222 российского УК (незаконное хранение оружия). В мае 2015-го Костенко осудили к 4 годам 2 месяцам общего режима. Обвинение в процессе поддерживала лично тогдашний прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Вину политзек не признал.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы срок майдановцу был уменьшен до 3 лет 11 месяцев, а кассационная инстанция сократила его еще на 5 месяцев.

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После задержания Костенко подвергся пыткам, при которых ему сломали руку. Известно, что в издевательствах участвовали оперативники ФСБ майор Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов. Перелом не сросся. Запоздалая операция, проведенная уже после приговора, не помогла. От новой операции, которую политзеку предлагали в колонии, он отказался, потребовав госпитализации в гражданскую больницу. Адвокат политзека Дмитрий Сотников уточнял, что Костенко нуждается в протезировании сустава.

В июле 2016 года стало известно, что ФСБ вынудила политзека отказать чешскому политику, бывшему главе МИДа Карелу Шварценбергу в доступе к своим медицинским документам.

В ИК-5, где Костенко содержится с осени 2015-го, его и ранее отправляли в ШИЗО. В УДО, как и в замене неотбытого срока более мягким наказанием, суды политзеку отказывали.

Отец политзека Федор Костенко пропал без вести 3 марта 2015 года, после того как въехал в оккупированный Крым с континентальной Украины, возвращаясь с киевской пресс-конференции, посвященной делу его сына. Не исключалось, что Костенко-старшего могли убить.

Младший брат майдановца Евгений Костенко в июле 2016-го был оштрафован на 60 тысяч рублей по сфабрикованному обвинению в оскорблении судьи Киевского райсуда Симферополя Виктора Можелянского во время оглашения этим судьей приговора политзеку.