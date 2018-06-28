 "Всі рівні. Всі рідні": защитники Украины и волонтеры разных национальностей записали антирасистский ролик ко Дню Конституции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице Центра волонтеров "People's Project" в Facebook.
"Они, казалось бы, совершенно разные: "Мексика" - ром; Натан Хазин - еврей; Масси Найем - пуштун; Ескендер Османов - крымский татарин; Сергей Храпко - украинец. Их объединяет самое важное - преданность Украине, которую они защищают от врага, рискуя жизнью. В День Конституции мы хотели бы напомнить, что в демократическом и современном обществе не имеет значения национальность, цвет кожи или вероисповедания человека. Никто не в праве нарушать его достоинство, и тем более лишать жизни. Ненависть и безнаказанность разрушают страну не меньше оккупанта. Все Равны. Все Родные", - говорится в описании к ролику.
Конфлікти виникають саме там, де нехтують обов'язки.
Задача: найдите среди них лишний элемент.
Добре.
Але б краще антіросійський.
Хтось може пояснити - чим РІВНІ і РІДНІ мені цигани, котрі у нас крадуть і з того живуть, ніколи і ніде не працювали, розповсюджують наркоту, антисанітарію, безконтрольно спарюються і плодяться, отримуючи соц. виплати за народження (з моїх і моїх рідних) податків. Причім - виплодок так же лайдакує, краде, гимблює, поповнює інтернати, колонії, в"язниці, лікарні (ЗНОВУ Ж ТАКИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!).Чим рідні і рівні чесним трудівникам і громадянам - шкідники і паразити на його тілі і тілі його народу?
"Все мы внутри нормальные"