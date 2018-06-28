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Все про:Конституция (1934) Ксенофобия (114) расизм (141) волонтеры (1780) День Конституции (41)

 "Всі рівні. Всі рідні": защитники Украины и волонтеры разных национальностей записали антирасистский ролик ко Дню Конституции. ВИДЕО

Украинские волонтеры и военнослужащие разных национальностей записали видеоролик с поздравлением ко Дню Конституции, в котором напомнили .

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице Центра волонтеров "People's Project" в Facebook.

"Они, казалось бы, совершенно разные: "Мексика" - ром; Натан Хазин - еврей; Масси Найем - пуштун; Ескендер Османов - крымский татарин; Сергей Храпко - украинец. Их объединяет самое важное - преданность Украине, которую они защищают от врага, рискуя жизнью. В День Конституции мы хотели бы напомнить, что в демократическом и современном обществе не имеет значения национальность, цвет кожи или вероисповедания человека. Никто не в праве нарушать его достоинство, и тем более лишать жизни. Ненависть и безнаказанность разрушают страну не меньше оккупанта. Все Равны. Все Родные", - говорится в описании к ролику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073936
 
   
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Все так. Просто потрібно не забувати, що разом з правами є також і відповідальність.
Конфлікти виникають саме там, де нехтують обов'язки.
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та да я сам русскоязычный после 2014 года перестал ходить РПЦ МП хожу в храм КП "бидеровцы" ко мне относятся хорошо вместе помагаем нашим воинам .слава Украине!
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"Мексика" - ром; Натан Хазин - еврей; Масси Найем - пуштун; Ескендер Османов - крымский татарин; Сергей Храпко - украинец.

Задача: найдите среди них лишний элемент.

"Всі рівні. Всі рідні": защитники Украины и волонтеры разных национальностей записали антирасистский ролик ко Дню Конституции - Цензор.НЕТ 2540
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"Лишние" у кота яйця, але кіт не погоджується з цим. Щодо цих людей, то зайвих тут нема, хоч я шукав чорношкірих найманців на американських танках.
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наверное украинец--он не является меншинством, и его не надо защищать с помощью каких то евроорганизаций
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Але деякі форумчани не вірять, що за Україну воюють різні люди.
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Антірасистський.
Добре.
Але б краще антіросійський.
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У мене 5 (п"ять) дорослих членів сім"ї. Мама-інвалід війни. Два (2) діда погибли : один в УПА, другий на фронті .Усі працюють, платять податки. Син і зять на Сході, на фронті, зять був поранений.
Хтось може пояснити - чим РІВНІ і РІДНІ мені цигани, котрі у нас крадуть і з того живуть, ніколи і ніде не працювали, розповсюджують наркоту, антисанітарію, безконтрольно спарюються і плодяться, отримуючи соц. виплати за народження (з моїх і моїх рідних) податків. Причім - виплодок так же лайдакує, краде, гимблює, поповнює інтернати, колонії, в"язниці, лікарні (ЗНОВУ Ж ТАКИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!).Чим рідні і рівні чесним трудівникам і громадянам - шкідники і паразити на його тілі і тілі його народу?
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Мова не про всіх ромів, а лише про тих, хто працює і воює за Україну.
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тут не надо искать какую то логику...если мы идет в европу, то должны соблюдать принципы гуманности, толерантности итд итп
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всі національні сварки останні років з 300 - від русні та їхніх місцевих дешевих гнід.
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деяки в всра**ись, дізнавшись що в АТО за Україну воюють навіть геї та лесбіянки, роми, евреї, і багато.
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Вспомнилось, как однажды некие креативщики делали антирасистский плакат, но что-то пошло не так... в итоге плакат превратился в расистский.

"Все мы внутри нормальные" "Всі рівні. Всі рідні": захисники України та волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 8108

"Всі рівні. Всі рідні": захисники України та волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 2440
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Туфта всё это . - политиканство которое вредит Народу Украины .Везде есть , во всём мире , недолюбливание чужеземцев , Америка исключение - там все чужеземцы ,в Америке коренной народ индианцы . почему то коренное население запёрли в резервации и говорят что это демократия .Если Мустафа Найем за Украину то никто его не будет обижать , а его только все поддержат . Так что хватит дешёвым популизмом заниматся .
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Всі рівні. Всі рідні": защитники Украины и волонтеры разных национальностей записали антирасистский ролик ко Дню Конституции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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