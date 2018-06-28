 Тимошенко: Новая Конституция разрушит монополию олигархов на власть. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу - закрепила государственность, но в то же время имеет ряд недостатков.

Во-первых, Конституция де-факто "цементировала кланово-олигархические договоренности": "Действующая Конституция стала межолигархическим, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов".

Во-вторых, именно из-за олигархических договоренностей украинский народ был лишен главного права - быть единственным источником власти.

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Третий недостаток действующей Конституции, по словам Тимошенко, заключается в том, что все ветви власти являются бесконтрольными, а потому абсолютно безответственными.

"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библией, но в Украине она находится в руках махровых "атеистов", которые не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", - отметила народный депутат.

Фундаментальным недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, является чрезвычайно слабое местное самоуправление: "Украина должна быть унитарным государством, но требует фундаментального усиления прав местного самоуправления".

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Еще одной проблемой, которую создает действующая Конституция, является недоверие украинцев к действующей судебной системе, подчеркнула лидера "Батькивщины".

"Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы": "В Конституции указаны глубокие и системные права и свободы людей, которые тотально проигнорированы всеми ветвями власти. В Основном законе унормированы абсолютно беспрецедентные права власти и зафиксированы лишь обязанности людей".

Лидер "Батькивщины" убеждена, что сейчас общество должно создать мощную концепцию нового общественного договора - проект новой Конституции, который станет четким ультиматумом для всех кандидатов в президенты и который новый Президент должен вынести на Всенародный референдум.

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Политик уверена, что за 9 месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти не могут менять даже запятую.

"Я как кандидат в президенты и команда партии "Батькивщина" - единомышленники с украинским обществом за "переучреждение государства" на основе нового общественного договора, который бы закрепил права и свободы людей, обеспечил настоящие фундаментальные гарантии осуществления этих прав и свобод. Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, какой является парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинцев", - отметила она.

Как подытожила Тимошенко, именно новый общественный договор станет основой сильного государства и сильной Украины.

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