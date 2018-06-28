 Тимошенко: Новая Конституция разрушит монополию олигархов на власть. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.
photo by Alexander Prokopenko
По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу - закрепила государственность, но в то же время имеет ряд недостатков.
Во-первых, Конституция де-факто "цементировала кланово-олигархические договоренности": "Действующая Конституция стала межолигархическим, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов".
Во-вторых, именно из-за олигархических договоренностей украинский народ был лишен главного права - быть единственным источником власти.
Третий недостаток действующей Конституции, по словам Тимошенко, заключается в том, что все ветви власти являются бесконтрольными, а потому абсолютно безответственными.
"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библией, но в Украине она находится в руках махровых "атеистов", которые не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", - отметила народный депутат.
Фундаментальным недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, является чрезвычайно слабое местное самоуправление: "Украина должна быть унитарным государством, но требует фундаментального усиления прав местного самоуправления".
Еще одной проблемой, которую создает действующая Конституция, является недоверие украинцев к действующей судебной системе, подчеркнула лидера "Батькивщины".
"Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", - отметила она.
Тимошенко подчеркнула, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы": "В Конституции указаны глубокие и системные права и свободы людей, которые тотально проигнорированы всеми ветвями власти. В Основном законе унормированы абсолютно беспрецедентные права власти и зафиксированы лишь обязанности людей".
Лидер "Батькивщины" убеждена, что сейчас общество должно создать мощную концепцию нового общественного договора - проект новой Конституции, который станет четким ультиматумом для всех кандидатов в президенты и который новый Президент должен вынести на Всенародный референдум.
Политик уверена, что за 9 месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти не могут менять даже запятую.
"Я как кандидат в президенты и команда партии "Батькивщина" - единомышленники с украинским обществом за "переучреждение государства" на основе нового общественного договора, который бы закрепил права и свободы людей, обеспечил настоящие фундаментальные гарантии осуществления этих прав и свобод. Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, какой является парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинцев", - отметила она.
Как подытожила Тимошенко, именно новый общественный договор станет основой сильного государства и сильной Украины.
Лично мне хватило "пыжжыты па новаму", а теперь зачем то надо в конституци оговорить лимиты мародерства в Украине назвав это "общественный договор"... Не, кто уже купился, ради бога, я порохоботов драл как последних (....) и то же самое буду делать с свежевылуплеными свидетелями пэрэмог...
А закрепить в конституции право народа на законодательную инициативу Юле вера не позволяет?
...а в Германии всё это уже есть! -- даже Президент... -- и шо? -- полгода после выборов, страна куковала без нового Правительства -- потом разродились и поладили.
...а теперь снова собачатся...
И вот он -- самый толстый намёк! -- министр иностранных дел вчера рвал рубаху на грудях, шо никто в его партии не хочет свержения Меркель!
...а я уже знаю, что будет... -- где-то к зиме-весне... ...но ещё не знаю, где то шило, шо поменяют на мыло? *)
Если по уму - текст новой Конституции надо вносить в начале своей каденции. Потом год-два обсуждать, вносить правки, дополнения, не плохо бы референдум - что бы народ тоже ознакомился. И лишь потом -принимать.
А эти уеб-ки новый текст настрочат к часу ночи на последний день голосования, и с лозунгом -0 потом исправим - будут продавливать.
Как предложение?
День независимости Украины - государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства
1991 г по 1996 ПЯТЬ ЛЕТ в Украине не было Конституции (было УССР)
Конституція України
Із змінами, внесеними
Законами України
від 8 грудня 2004 року N 2222-IV,
від 1 лютого 2011 року N 2952-VI,
від 19 вересня 2013 року N 586-VII,
від 21 лютого 2014 року N 742-VII,
від 2 червня 2016 року N 1401-VIII
Закон України
від 8 грудня 2004 року N 2222-IV
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 у зв'язку з порушенням
конституційної процедури його розгляду та прийняття
Положення Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, визнано такими, що є чинними на території України згідно з Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року N 750-VII.
она вернулась чугунная канцлер-гетьман Тимошенко покажет миру ,Гражданам куда ...за керосином
Не буду пальцем тыкать на каждого КАЦАХОЛА.
Первой демократической Конституцией Украины в мире стали «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского», написанные гетманом Украины Пилипом Орликом и принятые 5 апреля 1710 года.
Конституция Пилипа Орлика состояла из преамбулы и 16 параграфов. В преамбуле схематически изложена история Войска Запорожского, обосновано естественное право на собственное независимое государство. Эта Конституция действовала на Правобережной Украине до 1714 года. Она заложила основные принципы республиканской формы правления.
Творцом первого конституционного проекта, приближавшегося к
европейским: образцам, был Михаил Драгоманов. Он отстаивал суверенитет Украины с
максимальной децентрализацией и самоуправлением громад и областей.
В 1917 году была создана Центральная Рада. В III Универсале провозглашалась независимая Украинская Народная Республика. В 1918 году IV Универсал провозгласил полную самостоятельность суверенитет и независимость Украинского государства УНР.
Конституция под названием «Устав о государственном устройстве, правах и вольностях УНР» была разработана и принята на заседании Центральной Рады 29 апреля 1918 года.
Но на жаль рядом находилась и сейчас находится дикая Орда московитов в которой никогда не было демократических устоев государства а были ужасный ордынский деспотизм сатрапов царизма с бесправными рабами москалями. А потом был кровавый сталинский коммуно - фашизм, а теперь путлинский фашизм....которые никогда не давали и не дают нормально развиватся всем соседним демократическим странам.
ТИМОШЕНКО Ю.В.
- "Нельзя говорить о срочном вступлении в НАТО, это вызовет еще большую агрессию России."
- "...И поэтому я очень прошу вас не делать поспешных шагов. Я не могу голосовать, потому что не являюсь членом Совета безопасности, но прошу услышать меня, оценить все и ни в коем случае не вводить военное положение и не попасть в ловушку Путина."
ТУРЧИНОВ А.В.
- "Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо безотлагательно начать перебрасывать имеющиеся войска из Центра и с Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо."
ТИМОШЕНКО Ю.В.
- "Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы поедут по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с горючим…"
ТУРЧИНОВ А.В. Я вас не перебивал, Юлия Владимировна. Еще больше паника будет, если на Крещатике окажутся российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть способными защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого необходимо действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения."
Кто "за"? Ясно. "За" один Турчинов. Это значит, что решение не принято.
ОХРЕНЕТЬ!!!
Гриценко засвітився у проросійському центрі, - ЗМІ
https://informator.news/hrytsenko-zasvityvsya-u-prorosijskomu-tsentri-zmi/
А потім попив кави з Фірташем та Коломойським
http://businessua.com/vlada/44983gricenko-vipiv-kavi-u-vidni-z-firtashem-i-kolomoiskim.html
Ох и трепло.