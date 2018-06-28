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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Москалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявляет, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала "Интерфаксу" после посещения Сенцова в четверг.

Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцовым длилась около часа.

"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала омбудсмен РФ.

Она отметила, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Москалькова.

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В то же время, российскому агентству ТАСС она сообщила, что "Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма".

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Ранее в четверг, российский омбудсмен Татьяна Москалькова демонстративно проехала мимо украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой возле колонии, где оккупанты незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3073933
 
 
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К гадалке не ходи . Кацапка же . ! Неврущего кацапа давно уже пора занести в "красную книгу ". Москалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное - Цензор.НЕТ 9172 .
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Мусорская сучка, так почему не допускаете к нему? Тебе на слово верит? Себя не уважать.......ублюдочная кремлядь. Москалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное - Цензор.НЕТ 637
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от сука брехливая . в целом удовлетворительно а конкретно он умирает
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Але ж для тебе головне це, щоб Москалькова добре випила і поїла
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Зато москалькова жрёт путинское говно, аж чавкает.
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Словам Москалькової вірити не треба, а от Денисова хай збреше про Вишинського.
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а шо про него брехать?вся его жизнь-сплошная брехня под прикрытием...
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Наприклад, що Вишинський співробітничає із СБУ і здав своїх кураторів Москалькова: Стан здоров'я Сенцова загалом задовільний - Цензор.НЕТ 1389
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КацаПсинская крыса такая же правдорубка что Плешивый Педофил про братццкие народы
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Щоб у цієї кацапської пробляді було завжди таке удавлєтварітельное здоров"я, як зараз у Олега. От же ж гнида кацапська...
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Братский грузинский народ обнаглел, хотел у Грузии забрать Территорию Грузии в Абхахии и Ю.Осетии....Мрази Кремлевские вы даже не хоффно...
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Нужно в срочном порядке Украине восстанавливать свой ядерный потенциал .Вся эта дипломатическая лабуда болтавня она голая , если за дипломатами нет ядерной или ещё лучше водородной бомбы .- Кто напал - нажали кнопку и все здохли - и гей парадисты и толерасты и рашистские мордовы и американские с европейскими прасти лапшу на уши демократами .
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ССр сдох вс ядерным оружием в борьбе с Роналдом Рейганом и сдох без единого ВЫСТРЕЛА...
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Ошибаешься .Всё работает .А должно и в Украине работать .Ядерной бомбы все боятся . Ты прикинь ты печатаешь бумажки под названием доллары , почти весь мир в кармане . а тут ядерная бомба и сладости нету . - хочется всем этим сабакам россиийским и американским и европейским жирно жить и быть рабовладельцами . Поэтому должна быть такая водородная бомба чтоб если даже на територи и Украины шандарахнула , даже без полёта , так весь мир снесла . Они сабаки со страху будут тебя любить иуважать .=все.
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боятся бандеровской инфекции для всей тюряги.
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В Твиттере народ пишет что умер уже. Но фашисты будут морозится, врать и все отрицать до окончания этого проклятого ЧМ.
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будуть писати, що футбол дивиться
до речі, можуть приховувати щоб не зіпсувати футбольне свято
від кацапів нічого доброго не діждешся.
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Слово "свято" в этом контексте лучше писать в кавычках так как это пир во время чумы.
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Да там по всем каналам только футбол и идет, тоже мне, мировое событие.
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Посадить бы эту шалаву кремлёвскую, в камеру вместо Сенцова ,я бы посмотрел как бы ей был нужен тот футбол .. Издевается сучка .. .
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Що тут скажеш... Тільки те, що рафінованій кацапській бляді нехай вірять на слово жителі з лишньою хромосомою, тобто москалі.
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К оккупанту и агрессору только его же методами, по другому к сожалению не получится. Москалькову пригласить и пусть ждёт, а потом уезжает обратно на болота.
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Шоб у тебя, Москалиха, было такое в целом удовлетворительное состояние здоровья.

"- Мати божа, царице небесна, - гукала баба в саме небо, - голубонько моя, святая великомученице, побий Москалькову...., святим твоїм омофором!........, повисмикуй Москальковiй...., царице милосердна, і повикручуй Москальковiй ручечки й ніжечки, поламай Москальковiй....., свята владичице, пальчики й суставчики. Царице небесна, заступнице моя милостива, заступись за мене, за мої молитви, щоб росла Москалькова......не вгору, а вниз, і щоб не почула Москалькова.... ні зозулі святої, ні божого грому. Миколаю-угоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому сідлі, покарайте Москалькову.... своєю десницею, щоб не їла Москалькова тієї морковочки, та бодай Москалькову.... пранці та болячки з'їли, та бодай Москалькову.... шашіль поточила..."

Довженко.
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М.А.Булгаков

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос:

- Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить!
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...обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался...….
Он никогда не примирится с незаконным судилищем и выйдет на СВОЮ волю вот таким путем,выскользнув из их лапищ,ценою своей жизни.(((((
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... состояние в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой оно... просто капец!

Москалькова получила разнарядку публиковать сказки про бодренького Сенцова, даже если он будет находиться (не дай Бог) в коме.
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Единожды солгавший, кто тебе поверит? 74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова. Москалькова: Стан здоров'я Сенцова загалом задовільний - Цензор.НЕТ 750
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Гопак он там не танцует? Москалькова: Стан здоров'я Сенцова загалом задовільний - Цензор.НЕТ 4897 Лобзиком не выпиливает кружева вологодские? Москалькова: Стан здоров'я Сенцова загалом задовільний - Цензор.НЕТ 4897 Если все так "зашибись!", то почему Денисову не пускают? Не верю я этой вертухайке!
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Москалькова, вся Украина с надеждой и верой ждала твоего мнения (заявления) ... и это случилось....услышали, поверили и успокоились ....
яка ж вона бридка і мерзенна ...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное
 
 
 
 
 
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