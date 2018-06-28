 Москалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала "Интерфаксу" после посещения Сенцова в четверг.

Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцовым длилась около часа.

"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала омбудсмен РФ.

Она отметила, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Москалькова.

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В то же время, российскому агентству ТАСС она сообщила, что "Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма".

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Ранее в четверг, российский омбудсмен Татьяна Москалькова демонстративно проехала мимо украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой возле колонии, где оккупанты незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.