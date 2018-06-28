 Москалькова: Состояние здоровья Сенцова в целом удовлетворительное

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала "Интерфаксу" после посещения Сенцова в четверг.
Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцовым длилась около часа.
"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала омбудсмен РФ.
Она отметила, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.
Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Москалькова.
В то же время, российскому агентству ТАСС она сообщила, что "Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма".
Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.
Ранее в четверг, российский омбудсмен Татьяна Москалькова демонстративно проехала мимо украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой возле колонии, где оккупанты незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.
до речі, можуть приховувати щоб не зіпсувати футбольне свято
від кацапів нічого доброго не діждешся.
"- Мати божа, царице небесна, - гукала баба в саме небо, - голубонько моя, святая великомученице, побий Москалькову...., святим твоїм омофором!........, повисмикуй Москальковiй...., царице милосердна, і повикручуй Москальковiй ручечки й ніжечки, поламай Москальковiй....., свята владичице, пальчики й суставчики. Царице небесна, заступнице моя милостива, заступись за мене, за мої молитви, щоб росла Москалькова......не вгору, а вниз, і щоб не почула Москалькова.... ні зозулі святої, ні божого грому. Миколаю-угоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому сідлі, покарайте Москалькову.... своєю десницею, щоб не їла Москалькова тієї морковочки, та бодай Москалькову.... пранці та болячки з'їли, та бодай Москалькову.... шашіль поточила..."
Довженко.
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос:
- Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить!
Он никогда не примирится с незаконным судилищем и выйдет на СВОЮ волю вот таким путем,выскользнув из их лапищ,ценою своей жизни.(((((
Москалькова получила разнарядку публиковать сказки про бодренького Сенцова, даже если он будет находиться (не дай Бог) в коме.
яка ж вона бридка і мерзенна ...