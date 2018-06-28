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 Двое воинов 24-й ОМБр погибли в результате артиллерийского обстрела наемников РФ в районе шахты Южной

В районе шахты Южной на Донетчине в результате массированного артиллерийского обстрела наемников РФ погибли двое украинских защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы 24-й ОМБр имени короля Даниила. 

"Сегодня 28 июня, в День Конституции Украины, не уважая нашу государственность и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", - сказано в сообщении.

Вследствие обстрелов террористов двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения.

"С целью подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ противнику", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: На Луганском направлении наемники РФ целенаправленно обстреляли врачей, которые эвакуировали раненых. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073931
 
 
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Знову біда прийшла...
Світла пам'ять загиблим..
Царство Небесне..
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Вы понимаете что боевики так называемой дыры, это сегодня убийцы, а завтра через КПП по всей Украине гулять едут.
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Все все понимают, только сделать ничего не могут.У власти к сожалению ума не хватает закончить эту войну.
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Закончить эту войну - это вы о чем?
О том, что бы Украина прекратила свое существование и вернулась в рашистское стойло?
Тогда бегите на х_й и не оглядывайтесь даже!!!
Убить Хуйло и еще около 120 миллионов подхуйловников?
Я не против, но подскажите как или вы тупая п_зда!
У вас есть еще варианты? Мы тут все внимательно слушаем!!!
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КацаПсинские Шакалы всегда приурачивают какую нибудь дату к своим ГАДостям...,Шакалы позорные....
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...надо почаще с нацистами и коммуняками спортивные мероприятия проводить! -- а то ж: Спорт -- Посол мира!
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Я так понимаю, что "дать адекватный ответ" не было как минимум час..(?)
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Вони не дітки беззахисні, теж мають чим відповісти.
Війна складна справа і дуже небезпечна.
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І саме тому сьогодні до Моторили відправилося десять орків.
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то за минулу добу..про сьогодні поки не чув..
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Чем ответить? пока сигнал пройдет дать ответку артой проходит минимум час
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Какой ответ? Бля......
Если есть хоть какая то разведка с беспилотников и она видит - что вражеская арта выходит на позиции - надо ее уничтожать до того как она начала обстрел.
А не после того как отстрелялась и уехала.
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Тяжелая арта бьёт на десятки км, представляешь сколько нужно беспилотников чтоб мониторить такую территорию постоянно, и это при том что их могут сбить.
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Для безграмотных https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180411-ukrayinski-inzhenery-vyprobuvaly-novyj-bezpilotnyk/
При скорости 120 км/ч он может делать разветку в радиусе 120*10ч = 1200 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фурія_(БПЛА)

152 мм. арта бьет до 30 км. - Радиус Фурии 100 км.

Вы или ид-т или не знаете мат.часть.
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и неоязательно ответку давать туда от куда стреляли)если из жилого сектора) а расхерячить разведанные склады и позиции соседей..ну так что бы на долго запомнили
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Во первых таких на передке ещё нет а во вторых двигаться со скоростью 120 км и исследовать местность на площади сотни квадратных км это разные вещи, глупо думать что арта стоит на открытой местности.
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліцейської бидлоти і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… це тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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ссср сдох,сдохнет и РАБссия Мавзолейная,ибо Труп чЛЕНИНА это Карма Дохлости.....
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Байдужих до наших загиблих воїнів не повинно бути, бо кожне життя цінність. Але достойна відповідь сепарам обов'язково буде.
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не нагадаєте, коли гарант небайдужо поспівчував родинам наших загиблих воїнів..? дякую..
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У львівському соборі СВ. Петра та Павла, який являється гарнізонним храмом, є куточок присвячений війні, загиблим бійцям. Там стоїть березовий хрест, привезений з АТО, рештки боєприпасів, світлини полеглих бійців. Люди підходять, моляться, запалюють свічки.
Не забувають..
Унаслідок артилерійського обстрілу найманців РФ у районі шахти Південної загинуло двоє воїнів 24-ї ОМБр - Цензор.НЕТ 9614
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Когда перестанут гибнуть наши ребята. Это уже невозможно переносить
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Когда на передке детки пороха и Ко будут.
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Зато у Києві на конференції ОБСЄ по свободі слова виступають російські пропагандони ...
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Верю в то что бойцы 24 сразу дали ответку по противнику. Смерть росийским аккупантам
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Американские контрбатарейные радары в Козине стоят?
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ответочка конечно же была и ещё будет！Героям слава！
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Пеца держит людей под прицелом что бы побольше похоронить.Так держали аэропорт,пока всех не убили,так само какие то шахты.
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Поки не почне метро в хуйлобаді вибухати- кінця цьому не буде
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Снова потери,да пухом им будет земля,а где наши антиартелирийские радарные установки?Что их эксплуатация стоит денег а матери воинов даром нарождают?
То что на востоке страны идет настоящая вона не знает разве что тот кто намеренно не хочет знать,почему по сей день не задействованы все имеющиеся средства по выявлению вражеской техники запрещенной Минскими договоренностями тем более что средства обнаружения не запрещены этими договорами.
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Лучше запретить минские договорённости ,.
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Какой ответ был дан ,можно уточнить??Попукали с ВОГов и калашей??.... Унаслідок артилерійського обстрілу найманців РФ у районі шахти Південної загинуло двоє воїнів 24-ї ОМБр - Цензор.НЕТ 74
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Вічна пам"ять...А от тепер потрібно в#бати по всім раніше розвіданим цілям,(а що всі вони вже давно розвідані,я ніскілечки не сумніваюсь),всіма наявними в нас засобами.Включаючи нанесення авіаудару навіть тими силами авіації,які в нас на даний час є.Тому що кацап боїться сильного.Він,курва,кацапа маю на увазі,може тільки бомбити сірійські міста,а коли кацапу дадуть по е#алу,то кацапюра відразу попросе перемир"я...бо гнида він...
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Нужно немедленно, еще вчера, сменить концепцию обороны. И начать это должны люди из политики, а не из Генштаба.
Смысл изменений, о чем должно публично и всемирно, объявить официально, причем из массы источников, должен сводиться к следующему:
В зоне ООС есть три сектора (Луганск, Донецк, Мариуполь). Если российские фашисты и их коллаборанты нарушают в одном из них Минские соглашения, то они считаются вышедшими из участия в Минских соглашениях в этом секторе (во всем секторе!!!) как минимум на следующие 24 часа. А значит, ЗСУ могут в ответку просто прям сейчас отжать Докучаевск и одновременно истребить, например, моими любимыми "Ураганами", тыловые базы, например в Безыменном, учебный центр под Новоазовском и накрыть все разведанные склады на оккупированной территории напротив сектора Мариуполь.
Месяц такого поведения и нам не понадобятся никакие Минские соглашения.
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Оснащення нашої армії в рази гірше, ніж поліції та інших, які не воюють, бо в першу чергу забезпечують свою безпеку наші "еліти".
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Светлая память Воинам!
Пятые, за вторые сутки.
Кстати - вчера грозились отомстить.
Видно, енералы Мужеложенко и Нанайкин-Крымский способны только на глубокую озабоченность?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое воинов 24-й ОМБр погибли в результате артиллерийского обстрела наемников РФ в районе шахты Южной
 
 
 
 
 
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