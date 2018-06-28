 Двое воинов 24-й ОМБр погибли в результате артиллерийского обстрела наемников РФ в районе шахты Южной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы 24-й ОМБр имени короля Даниила.
"Сегодня 28 июня, в День Конституции Украины, не уважая нашу государственность и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", - сказано в сообщении.
Вследствие обстрелов террористов двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения.
"С целью подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ противнику", - отмечается в сообщении.
Світла пам'ять загиблим..
Царство Небесне..
О том, что бы Украина прекратила свое существование и вернулась в рашистское стойло?
Тогда бегите на х_й и не оглядывайтесь даже!!!
Убить Хуйло и еще около 120 миллионов подхуйловников?
Я не против, но подскажите как или вы тупая п_зда!
У вас есть еще варианты? Мы тут все внимательно слушаем!!!
Війна складна справа і дуже небезпечна.
Если есть хоть какая то разведка с беспилотников и она видит - что вражеская арта выходит на позиции - надо ее уничтожать до того как она начала обстрел.
А не после того как отстрелялась и уехала.
При скорости 120 км/ч он может делать разветку в радиусе 120*10ч = 1200 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фурія_(БПЛА)
152 мм. арта бьет до 30 км. - Радиус Фурии 100 км.
Вы или ид-т или не знаете мат.часть.
Не забувають..
ИСТОЧНИК
То что на востоке страны идет настоящая вона не знает разве что тот кто намеренно не хочет знать,почему по сей день не задействованы все имеющиеся средства по выявлению вражеской техники запрещенной Минскими договоренностями тем более что средства обнаружения не запрещены этими договорами.
Смысл изменений, о чем должно публично и всемирно, объявить официально, причем из массы источников, должен сводиться к следующему:
В зоне ООС есть три сектора (Луганск, Донецк, Мариуполь). Если российские фашисты и их коллаборанты нарушают в одном из них Минские соглашения, то они считаются вышедшими из участия в Минских соглашениях в этом секторе (во всем секторе!!!) как минимум на следующие 24 часа. А значит, ЗСУ могут в ответку просто прям сейчас отжать Докучаевск и одновременно истребить, например, моими любимыми "Ураганами", тыловые базы, например в Безыменном, учебный центр под Новоазовском и накрыть все разведанные склады на оккупированной территории напротив сектора Мариуполь.
Месяц такого поведения и нам не понадобятся никакие Минские соглашения.
Пятые, за вторые сутки.
Кстати - вчера грозились отомстить.
Видно, енералы Мужеложенко и Нанайкин-Крымский способны только на глубокую озабоченность?