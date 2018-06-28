 Двое воинов 24-й ОМБр погибли в результате артиллерийского обстрела наемников РФ в районе шахты Южной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook пресс-службы 24-й ОМБр имени короля Даниила.

"Сегодня 28 июня, в День Конституции Украины, не уважая нашу государственность и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", - сказано в сообщении.

Вследствие обстрелов террористов двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения.

"С целью подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были дать адекватный ответ противнику", - отмечается в сообщении.

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