 На Луганском направлении наемники РФ целенаправленно обстреляли врачей, которые эвакуировали раненых. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете Военного телевидения.

Как отмечается, сейчас две медсестры и врач проходят лечение после акубаротравмы и сотрясения головного мозга у каждого из них. А уже через несколько дней, они готовы вернуться на передовую.

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