 На Луганском направлении наемники РФ целенаправленно обстреляли врачей, которые эвакуировали раненых. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете Военного телевидения.
Как отмечается, сейчас две медсестры и врач проходят лечение после акубаротравмы и сотрясения головного мозга у каждого из них. А уже через несколько дней, они готовы вернуться на передовую.
Вообще то это ВОЙНА. Как бы презик и Ко не хотели б признавать этот факт.
Все затягивают со своими "мирными инициативами".
Живут в розовых очках. Как будто в стране - мир, а люди гибнут далеко, да их и их семей это не касается.
Посмотрел бы я на них, если б сынки пороха и авакяна и т.д. на передке в окопах были.
Явно и ГСМ хороший был бы и питание, и постоянно артой на опережение бы работали.
Всі б ми хотіли, щоб було якісно все.
Я прекрасно читал статьи где они были, и как прекрасно проводили время.
Если хочешь опровергнуть - укажи даты, подразделения и места дислокации.
Сразу скажу - ТЫ БРЕХЛО. Так как эти данные ты не предоставишь.
Я знаю только одного - сын Гриценко, который был на войне и был освобожден из плена.
А все інше є. Може не в достатній мірі, але ...
они еще, со своими самками, еще и хвастались ЭТИМ, как нев...бенной Пабъеде!....