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 На Луганском направлении наемники РФ целенаправленно обстреляли врачей, которые эвакуировали раненых. ВИДЕО

На Луганском направлении в результате целенаправленного обстрела наемниками РФ пострадали три медика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете Военного телевидения.

Как отмечается, сейчас две медсестры и врач проходят лечение после акубаротравмы и сотрясения головного мозга у каждого из них. А уже через несколько дней, они готовы вернуться на передовую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ вновь сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3073928
 
 
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Луганщина - это помойка Мокшании, куда ссылались все ее отбросы. Там были и есть остатки украинского и иного населения, но мокши задавили численностью и мерзким примером.
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Паскуды...ведь не могли не видеть, что это медики!
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Откуда взялись раненые, про боевые действия не писали.
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вiйна з цапами вже п*ятий рiк iде, а ти питаеш з вiдкiля пораненi.
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Прикинь....
Вообще то это ВОЙНА. Как бы презик и Ко не хотели б признавать этот факт.
Все затягивают со своими "мирными инициативами".
Живут в розовых очках. Как будто в стране - мир, а люди гибнут далеко, да их и их семей это не касается.
Посмотрел бы я на них, если б сынки пороха и авакяна и т.д. на передке в окопах были.
Явно и ГСМ хороший был бы и питание, и постоянно артой на опережение бы работали.
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Прикинь, вони там були... А ти не знав ??

Всі б ми хотіли, щоб було якісно все.
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Не БРЕШИ.
Я прекрасно читал статьи где они были, и как прекрасно проводили время.
Если хочешь опровергнуть - укажи даты, подразделения и места дислокации.
Сразу скажу - ТЫ БРЕХЛО. Так как эти данные ты не предоставишь.
Я знаю только одного - сын Гриценко, который был на войне и был освобожден из плена.
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так. де "джавелини", де "стугни", де "баррети"? де оборона- але щоб активна і під кожним кущем кацапів чатувала смерть і вдень і вночі?
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Джевелінів там нема, бо амери не погодились
А все інше є. Може не в достатній мірі, але ...
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в первые года войны, свинособаки и полицаи из дыры, обстреливали машины скорой помощи, которые перевозили раненных и врачей, из засады, из минометов - чему здесь можно удивляться!....
они еще, со своими самками, еще и хвастались ЭТИМ, как нев...бенной Пабъеде!....
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А в 14-м году эти кацапские питоры захерачили камаз со своими же раненными в Донецке.Превратили цифру 300 в 200 на все 100%.Когда взяли в плен ГРУшников Александрова и Ерофеева кацапская арта открыла огонь по своим же ихтамнетам,только бы они не достались живыми Украине.Россия и россияне это по своей сути самое подлое образование на планете ЗЕМЛЯ.
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Нужно менять отношение с оккупантом. Прекращать торговать вводить визовый режим и прекращать дипломатические отношения. Как выяснилось что эти отношения ни на что не влияют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганском направлении наемники РФ целенаправленно обстреляли врачей, которые эвакуировали раненых. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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