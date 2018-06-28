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 Наемники РФ вновь сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Наемники российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Так, 27 июня около 23.00 на участке разведения противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

Обстрел украинских позиций осуществлялся с горы Князь Игорь, которая расположена на временно неподконтрольной Украине территории.

О случившемся украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

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В СЦКК напомнили, что предыдущий обстрел в районе Станицы Луганской был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня нынешнего года.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", - отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073927
 
 
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