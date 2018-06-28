 ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.

В частности, Ассамблея призывает Российскую Федерацию "без промедления освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму, по политически мотивированным обвинениям, и прилагать все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских граждан, которых содержат под стражей на той территории Донбасса, которая находится под эффективным контролем России".

В то же время в резолюции отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека находящихся под стражей украинцев до момента их освобождения и, в частности "соблюдать запрет на применение пыток, бесчеловечного обращения или обращения, унижающего человеческое достоинство, либо наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи с целью, чтобы здоровье и благополучие были надлежащим образом защищены".

Кроме того, высказывается призыв "воздержаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других пленников и использовать только медицинскую помощь для сохранения его и их жизней со строгим соблюдением Конвенции по предотвращению пыток".

Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предотвращению пыток и Международном комитете Красного Креста.

Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека посещать украинских пленников.

Также парламентарии призвали Россию отказаться от политики навязывания российского гражданства украинским гражданам, которые живут в оккупированном Крыму и не желают обретать его, и воздерживаться от принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство.

В резолюции выражается призыв отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит международным стандартам свободы собраний, а также разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса - Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Кроме того, парламентарии призывают Россию прекратить преследование и оказания давления на крымских татар и лиц, представляющих их интересы, и в частности, адвокатов и защитников прав человека.



О принятии резолюции ОБСЕ также сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"В принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требовании допуска Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные Россией территории и к украинским политзаключенным в России. ПАСЕ обращается к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба других политзаключенных и пленников как на оккупированных Донбассе и в Крыму, так и из тюрем России, требует доступа к ним обмудсмена", – сообщила Геращенко.

Она также подчеркнула, что были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, требования признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет.

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"Я уверена, что после сегодняшних, очень важных, эмоциональных, правдивых дебатов в Страсбурге, в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут приняты заявления с требованием освобождения заключенных", – заявила украинский депутат.