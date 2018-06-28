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 Политика Украины
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 ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 июня приняла резолюцию с требованием освободить украинских заключенных в России и на неподконтрольных Украине территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.

В частности, Ассамблея призывает Российскую Федерацию "без промедления освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму, по политически мотивированным обвинениям, и прилагать все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских граждан, которых содержат под стражей на той территории Донбасса, которая находится под эффективным контролем России".

В то же время в резолюции отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека находящихся под стражей украинцев до момента их освобождения и, в частности "соблюдать запрет на применение пыток, бесчеловечного обращения или обращения, унижающего человеческое достоинство, либо наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи с целью, чтобы здоровье и благополучие были надлежащим образом защищены".

Кроме того, высказывается призыв "воздержаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других пленников и использовать только медицинскую помощь для сохранения его и их жизней со строгим соблюдением Конвенции по предотвращению пыток".

Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предотвращению пыток и Международном комитете Красного Креста.

Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека посещать украинских пленников.

Также парламентарии призвали Россию отказаться от политики навязывания российского гражданства украинским гражданам, которые живут в оккупированном Крыму и не желают обретать его, и воздерживаться от принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство.

В резолюции выражается призыв отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит международным стандартам свободы собраний, а также разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса - Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Кроме того, парламентарии призывают Россию прекратить преследование и оказания давления на крымских татар и лиц, представляющих их интересы, и в частности, адвокатов и защитников прав человека.

О принятии резолюции ОБСЕ также сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму 01

"В принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требовании допуска Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные Россией территории и к украинским политзаключенным в России. ПАСЕ обращается к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба других политзаключенных и пленников как на оккупированных Донбассе и в Крыму, так и из тюрем России, требует доступа к ним обмудсмена", – сообщила Геращенко.

ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму 02

Она также подчеркнула, что были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, требования признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет.

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"Я уверена, что после сегодняшних, очень важных, эмоциональных, правдивых дебатов в Страсбурге, в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут приняты заявления с требованием освобождения заключенных", – заявила украинский депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3073926
 
   
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ПАрасия плевала на всех, к сожалению. Это их менталитет. РФ- страна утырков и выблядков.
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У випадку чого - "выразят озабоченность" та дадуть кредит ...... за який потім три шкури будуть дерти, вимагати підвищення цін на компослуги, скорочення соцвидатків, продажу землі, щоб її до своїх рук прибрати.
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Да срать Рашка хотела на все ваши призывы. Зато в Киеве выступают пропагандисты кремля под защитой ОБСЕ.
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Какое по счёту это "последнее китайское предупреждение"?
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Обеспокоены обеспокоеностью обеспокаивания обеспокоеных
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Резолюция важная. Приятно, что за поребриком не смог этому помешать (хотя пытались). И хотя за поребриком на это опять начхают, такие шаги важны, ибо усиливают изоляцию.
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Ви краще подивіться на наповненність залу - пусті крісла стирчать, оце так увага до піднятого питання!!!!!
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Шариков : душили душили душили...,уже и СССр сдох..., а мы душим душим,и даже не потеем,чЛенин так велел до полной паБЕДЫ Мировой революции..,а бабы хоффна еще нарожають...
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ПАСЕ призвала РФ...

РФ послало ПАСЕ...
скучно, господа...
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Вершины гумманизма!
Вчера в Германии постановили запретить кастрировать свиней, бо негуманно...
...свинское мясо, конечно похужает, зато перед забоем, у хрюшек жизнь станет более романтической...
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Не помню где точно, но - свинюкам включают классическую музыку: у них "улучшается настроение и аппетит".. ПАРЄ закликала РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів і припинити репресії в Криму - Цензор.НЕТ 1189
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...если по радио не врут -- правда... ...я ж передатчик передатчик новостей, а не их сочинитель...*)
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и производители мяса это глотнули..? ПАРЄ закликала РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів і припинити репресії в Криму - Цензор.НЕТ 5749
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...так скоро, в мясных лавках и отделах, начнут похоронные марши крутить... ... а при подаче на стол бифштекса с кровью -- Лебединое озеро...
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Вообще, зелёные кое-где, реально задолбали! -- ...тут с насекомыми вообще не борятся -- охраняют, берегут и множат...

Недавно какие-то пауки детей покусали... ...клещёй среди города валом -- собачку по газонам выгуляешь -- пару клещиков домой точно притащит...
...какие-то гусеницы ядовитые в лесах водятся -- зато таблички на лесных тропах: Осторожно, ядовитые насекомые!
Но и зверюг лесных -- немеряно -- каких хочешь! ...щас вот, ежиков жалко -- давят их машинами много. А олени, кабаны, лисы, зайцы -- тех каждый день по асфальту размазывают... ...то медведь заведётся, то волки забредут... Европа! *)
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Украина должна менять отношения с агрессором. Не торговать, визовый режим вводить нужно, и прекращать дипотношения.
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ПАСЕ voobshe to byla sozdana - NA dengi kremlja , DLJA dialoga EU i parashi :D

to shto tvoritsa: UA vzjala iniciativu i vygnala parashu iz sobstvennogo projekta !!! :D

eto kanec etoi bezhrebetnoi organizacii - ibo platitj za ejo sushestvovanie nekamu
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не відпустять. Хіба якийсь дружбан випрохає, або через пляшку. Їх вина десь пляшку й коштує. Ну максимум ящик.
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возможно, кого то в будущем могут обменять
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Вот Люсе в российском Лагатоебе пирожок с полочки и передали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму
 
 
 
 
 
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