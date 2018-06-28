 ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и прекратить репрессии в Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.
В частности, Ассамблея призывает Российскую Федерацию "без промедления освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму, по политически мотивированным обвинениям, и прилагать все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских граждан, которых содержат под стражей на той территории Донбасса, которая находится под эффективным контролем России".
В то же время в резолюции отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека находящихся под стражей украинцев до момента их освобождения и, в частности "соблюдать запрет на применение пыток, бесчеловечного обращения или обращения, унижающего человеческое достоинство, либо наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи с целью, чтобы здоровье и благополучие были надлежащим образом защищены".
Кроме того, высказывается призыв "воздержаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других пленников и использовать только медицинскую помощь для сохранения его и их жизней со строгим соблюдением Конвенции по предотвращению пыток".
Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предотвращению пыток и Международном комитете Красного Креста.
Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека посещать украинских пленников.
Также парламентарии призвали Россию отказаться от политики навязывания российского гражданства украинским гражданам, которые живут в оккупированном Крыму и не желают обретать его, и воздерживаться от принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство.
В резолюции выражается призыв отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит международным стандартам свободы собраний, а также разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса - Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.
Кроме того, парламентарии призывают Россию прекратить преследование и оказания давления на крымских татар и лиц, представляющих их интересы, и в частности, адвокатов и защитников прав человека.
О принятии резолюции ОБСЕ также сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"В принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требовании допуска Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные Россией территории и к украинским политзаключенным в России. ПАСЕ обращается к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба других политзаключенных и пленников как на оккупированных Донбассе и в Крыму, так и из тюрем России, требует доступа к ним обмудсмена", – сообщила Геращенко.
Она также подчеркнула, что были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, требования признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет.
"Я уверена, что после сегодняшних, очень важных, эмоциональных, правдивых дебатов в Страсбурге, в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут приняты заявления с требованием освобождения заключенных", – заявила украинский депутат.
РФ послало ПАСЕ...
скучно, господа...
Вчера в Германии постановили запретить кастрировать свиней, бо негуманно...
...свинское мясо, конечно похужает, зато перед забоем, у хрюшек жизнь станет более романтической...
Недавно какие-то пауки детей покусали... ...клещёй среди города валом -- собачку по газонам выгуляешь -- пару клещиков домой точно притащит...
...какие-то гусеницы ядовитые в лесах водятся -- зато таблички на лесных тропах: Осторожно, ядовитые насекомые!
Но и зверюг лесных -- немеряно -- каких хочешь! ...щас вот, ежиков жалко -- давят их машинами много. А олени, кабаны, лисы, зайцы -- тех каждый день по асфальту размазывают... ...то медведь заведётся, то волки забредут... Европа! *)
to shto tvoritsa: UA vzjala iniciativu i vygnala parashu iz sobstvennogo projekta !!! :D
eto kanec etoi bezhrebetnoi organizacii - ibo platitj za ejo sushestvovanie nekamu