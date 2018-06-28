 "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.
"Нет. Все же пристегните ремни. Уточнил информацию. Итак. Вы думаете, что приглашение Арлемом Дезиром в Киев на конференцию по свободе слова доверенного лица Путина Евгения Примакова и руководителя бюро Раши Тудей, о чем я писал в предыдущих постах, было ахтунгом? Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД Российской Федерации.
Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия российских средств массовой информации.
"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ — политики по массовому закрытию российских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать на Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" — сказал Буякевич.
По его словам, это позволило бы Украине избежать, с одной стороны, обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ, а с другой — создать подлинно конкурентную информационную среду. "И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух российских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич. Вот его выступление", - пишет Бабченко.
Він також розповів агентству «Інтерфакс», що сама Цуркан не визнає провину і вважає порушену проти неї справу спробою змістити її з посади «через принциповість і непідкупність».
Як пише російська редакція Радіо Свобода, Цуркан підозрюють у передачі Румунії даних про переговори Росії з організації постачання електроенергії в анексований Крим та на неконтрольовані урядом України території Донбасу.
Про арешт Карини Цуркан стало відомо 19 червня.https://www.radiosvoboda.org/a/29325323.html
МАСТЕР И МАРГАРИТА
"Он не отбрасывает тени!" - отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь.
- Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, - злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха
К сожалению - это правда(((
з бункеру?
"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - рассказывает Бабченко.
тільки матюччам, а ще краще в поєднанні з дрючком.
Писати віршики для діточок може зла на всіх і на все стара зла баба.
Секс по телефону, радіопередачі про добро та любов або секс по телефону проводити така ж самісінька стара карга.
Це ж другий світ, з яким ми контактуємо і навіть живемо.