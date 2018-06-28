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 "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

На конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве выступил представитель департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

"Нет. Все же пристегните ремни. Уточнил информацию. Итак. Вы думаете, что приглашение Арлемом Дезиром в Киев на конференцию по свободе слова доверенного лица Путина Евгения Примакова и руководителя бюро Раши Тудей, о чем я писал в предыдущих постах, было ахтунгом? Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД Российской Федерации.

ОБСЕ, вы совсем е**нулись?: в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко 01

Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия российских средств массовой информации.

"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ — политики по массовому закрытию российских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать на Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" — сказал Буякевич.
По его словам, это позволило бы Украине избежать, с одной стороны, обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ, а с другой — создать подлинно конкурентную информационную среду. "И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух российских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич. Вот его выступление", - пишет Бабченко. 

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"Еще раз. В Киеве. На конференции по свободе слова. Выступает представитель департамента печати и информации МИД РФ. Призывает Украину не закрывать российские пропагандистские агентства. На пятом году войны. Гибридной войны. Представитель страны агрессора. Сделавшей пропаганду самым сильным, самым мощнейшим своим оружием. Представитель департамента пропаганды Мордора. В Киеве. На пятом году войны. А**еть. А**еть, бл**ь. А-**-ЕТЬ-Б**ДЬ. ОБСЕ, вы совсем е**нулись?", - возмущается Бабченко.

ОБСЕ, вы совсем е**нулись?: в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3073920
 
   
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Члену правління компанії «Інтер РАО» Карині Цуркан офіційно висунуто обвинувачення в шпигунстві на користь Румунії, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на адвоката Дмитра Цупіка.
Він також розповів агентству «Інтерфакс», що сама Цуркан не визнає провину і вважає порушену проти неї справу спробою змістити її з посади «через принциповість і непідкупність».
Як пише російська редакція Радіо Свобода, Цуркан підозрюють у передачі Румунії даних про переговори Росії з організації постачання електроенергії в анексований Крим та на неконтрольовані урядом України території Донбасу.
Про арешт Карини Цуркан стало відомо 19 червня.https://www.radiosvoboda.org/a/29325323.html
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Ясно что Хмырь Кремлевский через ОБСЕ мандат выцыганил,что и представители РАБссии в Миссии ОБСЕ на Дамбассе.
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА
"Он не отбрасывает тени!" - отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь.
- Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, - злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха
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Демократии давно погрязли в бюрократии...
К сожалению - это правда(((
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Тю ,агент лолита на Банковой сидит а тут такая мелочь...
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а,нельзя его задержать как шпиона и обменять?
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Он дипломат, конечно, но могли бы и не пустить - представитель департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.
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Почему этого недостреленного полудурка не до сих пор не забанили в ФБ за маты? Это тем более странно, что модерацию проводят российские админы...
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а цей псевдо-мрець звідкі матючча гне?
з бункеру?
"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - рассказывает Бабченко.
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до москаликів інакше інформація не доходить
тільки матюччам, а ще краще в поєднанні з дрючком.
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То його агенти кремля ВО Свобода в Украъну пкстила, а не СБУ !
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Умерла инициатор акции "Велика українська хода", участница боевых действий и волонтер Екатерина Валевская, яка перед смертю написала : "Вот что реально делать человеку?! Человеку, который отдал все борьбе. Осталась без жилья. Родственники - вата, сепары. Не имеешь пенсийоного возраста. Заработала болячку - рак. Сын уехал на заработки, чтобы тебя лечить. Ты живешь в чужом доме. На моральной, материальной поддержкой друзей по ФБ? Ходить не могу. В аптеку, магазин едет таксист. ТЫ ОДНА! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! Это меня так любит Бог?!!!" Оце вам і вся пропаганда!!!!!Скільки би не розпинались по 5 каналу та інших ЗМІ, але коли людина стикається з подібною реальністю, то чхать вона хотіла на всяку пропаганду. Найкраща пропаганда - це розбудова правової, демократичної, соціальноорієнтованої України, а не якісь казки по ЗМІ чи то з українських джерел, чи то з російських.
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Агресор може закликати до миру. А що в цьому дивного?
Писати віршики для діточок може зла на всіх і на все стара зла баба.
Секс по телефону, радіопередачі про добро та любов або секс по телефону проводити така ж самісінька стара карга.
Це ж другий світ, з яким ми контактуємо і навіть живемо.
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РАБссия панически Боится НАТО-Украина,значит всё правильно, идет Караван всё дальше от Мавзолейных Шакалов Педофила...
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Караван идет по кругу, уже не первый виток.
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І що НАТО Росії зробить, коли та має ядерну зброю? А ми дурні свій ядерний щит знищили........тепер об нас ноги витирають.
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Бабченко-мутный тип. Мне кажется что ФСБ его специално в Украину забросила, что бы он своим быдлячим языком ещё больше Украину дискредетировал.
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У меня другой вопрос! Почему этот Арлем Дезир не возмущается и не созывает конференции например в РФ,что нашего украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к нашим политзаключенным! Хотя ей гарантирован был доступ! Это как понимать? Где же все международные организации по правам человека? А самое главное,где этот Арлем Дезир?? Где его возмущения,осуждения и т.д?
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Этот Артём Дезир балабол . возьми гранату казёл и взорви этого урода кацапского , а не показывай свои познания в матюках .
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Аркадію,а то ти не знаєш,що ОБСЕ завжди була йо##нутою і сліпою...Адольф Шікльгрубер Европу так нічому і не навчив,він тільки винищував европейців мільйонами, та загарбував їх країни.Зате тепер їх вчить його старанний учень #уйло підерзський...І,судячи з усього,вдало...
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...накачай себе этим способом то место, где у нормальных людей находится мозг...
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Спасибо Пораженке за это! Падло барыжное еще узнает, как висеть на суку. Оффощ сбежал, а этому бежать некуда.
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У него дом в Швейцарии. И зачем ему бежать, скорее ты сядешь.
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Почему бабченкоff( тм стоимостью 50-60 тыс,долларов) обращается к ОБСЕ, а не к сбУкраины? Слабо? А антоша геращенко почему в свой миротворец не занесёт ё**, по-бабченкоff, ОБСЕ? Слабо? Слабо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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