 "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

"Нет. Все же пристегните ремни. Уточнил информацию. Итак. Вы думаете, что приглашение Арлемом Дезиром в Киев на конференцию по свободе слова доверенного лица Путина Евгения Примакова и руководителя бюро Раши Тудей, о чем я писал в предыдущих постах, было ахтунгом? Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД Российской Федерации.





Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия российских средств массовой информации.

"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ — политики по массовому закрытию российских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать на Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" — сказал Буякевич.

По его словам, это позволило бы Украине избежать, с одной стороны, обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ, а с другой — создать подлинно конкурентную информационную среду. "И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух российских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич. Вот его выступление", - пишет Бабченко.

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"Еще раз. В Киеве. На конференции по свободе слова. Выступает представитель департамента печати и информации МИД РФ. Призывает Украину не закрывать российские пропагандистские агентства. На пятом году войны. Гибридной войны. Представитель страны агрессора. Сделавшей пропаганду самым сильным, самым мощнейшим своим оружием. Представитель департамента пропаганды Мордора. В Киеве. На пятом году войны. А**еть. А**еть, бл**ь. А-**-ЕТЬ-Б**ДЬ. ОБСЕ, вы совсем е**нулись?", - возмущается Бабченко.