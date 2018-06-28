 Порошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.
"В ближайшее время мною будет передан проект изменений в Конституцию, поправку, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление в НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Президент выразил уверенность, что в парламенте есть возможность набрать 300 голосов для голосования этих изменений.
Как сообщалось, 15 июня Порошенко заявил, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений к Основному закону относительно европейского и евроатлантического вектора развития страны.
да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.
чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести правки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.
Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
.
суки соєві!
http://patrioty.org.ua/society/vona-ne-bude-sydity-skandalnu-zaitsevu-pomityly-na-vulytsi-v-kharkovi-foto-236570.html
Также он отметил, что Украина завершила судебную реформу.
"Теперь у нас есть реорганизованный Верховный суд, высокий уровень доверия. Была проведена абсолютно прозрачная процедура (отбора судей), и теперь Верховный суд будет защищать право украинцев на правосудие, и не только украинцев, но и инвесторов в Украине", - добавил Порошенко.