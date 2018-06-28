 Порошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

"В ближайшее время мною будет передан проект изменений в Конституцию, поправку, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

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Президент выразил уверенность, что в парламенте есть возможность набрать 300 голосов для голосования этих изменений.

Как сообщалось, 15 июня Порошенко заявил, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений к Основному закону относительно европейского и евроатлантического вектора развития страны.



