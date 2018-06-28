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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1934) НАТО (5881) Порошенко (15039) Евросоюз (11956)

 Порошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения к Конституции относительно европейского и евроатлантического вектора развития страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

"В ближайшее время мною будет передан проект изменений в Конституцию, поправку, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

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Президент выразил уверенность, что в парламенте есть возможность набрать 300 голосов для голосования этих изменений.

Как сообщалось, 15 июня Порошенко заявил, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений к Основному закону относительно европейского и евроатлантического вектора развития страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3073913
 
   
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Скорее отрывной календарь-записал, не получилось-вырвал страницу.
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Значит если сказать,что порошенко мразь ,это сделать ему огромный комплимент ...
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Как только Порошенко что-то хочет менять в Конституции то это уже сразу настораживает и сразу надо искать в чем подвох.Ну нету ему веры,хоть убейте НЕТУ.
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Тут главное для Украины вступление в НАТО и обретение Томоса.
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у шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.

чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести правки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.

Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.

шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...

шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
.
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Вносить изменение в Конституцию при оккупации - запрещено, и это совершенно правильная норма. любые изменения в Конституцию будут незаконны - тебе это известно педермот шоколадный?
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Только что в телевизоре Порошенко хвалил Конституцию Пилипа Орлика, а там написано - "Тому теперішній новообраний Ясновельможний Гетьман, коли всемогутній Господь Бог сприятиме військовому щастю його Священної Королівської Величності короля Швеції у збройному порятунку нашої батьківщини від ярма московського рабства, буде зобов'язаний і примушений у законному порядку особливо дбати про те, щоб жодна чужинська релігія не запроваджувалася на нашій Руській батьківщині. А якщо б вона коли-небудь таємно або явно об'явилася, то (Гетьман) повинен буде сам з власної ініціативи їі викорінити, не допускаючи проповідування та розмноження кількості її прихильників. Особливо ж він не повинен допускати співіснування на Україні облудного Іудаїзму, докладаючи особливих зусиль, щоб вовіки міцніла одна-єдина Віра Православна Східного Обряду під священним Апостольським престолом у Константинополі, і щоб ширилася слава Божа, і щоб при новозбудованих церквах множилося навчання руських дітей вільним мистецтвам, і щоб віра Господня міцніла й процвітала серед чужинських релігій як троянда серед колючок."
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Конституция ,это хорошо.Я ее под ножку стола ложу,чтобы он не шатался.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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