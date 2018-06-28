 Порошенко: В Конституции Украины должна быть отражена позиция по Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма", - отметил Порошенко. Он призвал Конституционную комиссию активизировать работу по подготовке соответствующих предложений.

"И Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас здесь присутствует, мы просим, ​​чтобы Конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект на рассмотрение народным депутатам. Рефат, мы вместе в этом вопросе. И не только в этом", - сказал Президент.

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