 Порошенко: В Конституции Украины должна быть отражена позиция по Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма", - отметил Порошенко. Он призвал Конституционную комиссию активизировать работу по подготовке соответствующих предложений.
"И Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас здесь присутствует, мы просим, чтобы Конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект на рассмотрение народным депутатам. Рефат, мы вместе в этом вопросе. И не только в этом", - сказал Президент.
Наверное, опять одним туром получится.
Речь идет о очередной "автономии" Крыма. Идиот, короче.
Короче, как всегда бла-бла-бла.
У кого есть ядерна бомба, к тому стразу Трамп приезжает, и танцует там гопак.
У кого есть ядерна бомба, у того никто ничего не аннексирует.
У кого есть ядерна бомба, на того никто не нападает.
У кого есть ядерна бомба, того берут в НАТО.
У кого есть ядерна бомба, тот уважаемый человек в мире.
Пока в Украине не будет ядерной бомбы, до тех пор мы будет поле битвы кацапов, как появится бомба и ракеты способные донести заряд до Москвы, над Кремлем как бабка пошепчет.
1. Статус Крыма
2. Статус Домбаса
3. Статус Закарпатья
4. Становитесь в очередь................................................
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:
− Вспомнил! Вспомнил! В Пушкино открылась чебуречная "Ялта"! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!
да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.
чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести поправки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.
Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
.
СССр сдох сдохнет и РАБссия,Карма такая Мавзолейная с трупом чЛенина...