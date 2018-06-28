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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1934) Крым (20245) Порошенко (15039)

 Порошенко: В Конституции Украины должна быть отражена позиция по Крыму

Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Конституции Украины Президент Петр Порошенко особенно подчеркнул важность отражения в Основном законе Украины позиции по Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма", - отметил Порошенко. Он призвал Конституционную комиссию активизировать работу по подготовке соответствующих предложений.

"И Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас здесь присутствует, мы просим, ​​чтобы Конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект на рассмотрение народным депутатам. Рефат, мы вместе в этом вопросе. И не только в этом", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3073912
 
   
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на горизонте проигрыш на выборах и следователи,начинается словесный понос
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Не надейся. Порошенко будет второй срок. А тебе уготован разрыв пердячей кишки)
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Тут ты прав - не важно, как голосуют. Важно, как считают.
Наверное, опять одним туром получится. Порошенко: В Конституции Украины должна быть отражена позиция по Крыму - Цензор.НЕТ 5533
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Мечтаешь как раз ты, пенс в трениках. А я реалист. Ну помечтай дальше вместе со своей бабушкой о колбасе по 2.20 и самом лючшем совковом морожене , сделанном на АМЕРИКАНСКОМ оборудовании.)))
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Борис Джонсон видит реформы и победы Украины, а зрадофилы - нет. Борис Джонсон видит, что Украине приходится вести две войны - реальную и информационную, а зрадофилы этого не видят. Борис Джонсон работает в правительстве одной из ведущих стран мира, а зрадофилы - на диванах.
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Президент Порошенко во время второго президентского срока вернет Крым в Украину. У него есть хороший план.
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порошенко на втором сроке восстановит Киевску Русь
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а потом ещё на посошок тяпнет, и даже Речь Посполиту захватит!
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Пецю всрався... по Криму, тай ще води там немає з 2014 щоб підмитися...
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О чем речь? Как то поверхностно озвучено, можно подробнее?
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"Пишите коротко и непонятно" (с).

Речь идет о очередной "автономии" Крыма. Идиот, короче.
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лучше бы этот подковерный дипломат опубликовал свои телефонные "договоренности" с х#йлом. тогда было бы понятно кого в "конституцию", кого еще куда.
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Так все ж записано,а будь яке переформатування зіграє для хуйла як для чорного рієлтора з квартирою,підмінюємо право власності і бистренько переоформляємо на кого треба і з кінцями
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Чи не особливий статут Донбассу хоче протягнути?
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Доверия к президенту с мизерным рейтингом еще и под конец его правления - нет.
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Ну, теперь то мы вернем Крым. Как раньше не догадались отразить это в конституции?
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А я думал что в Конституции Украины четко и ясно написано что крым ето Украина. Какие еще изминения можно внести в конституцию? Давай еще внесем позицию по Житомиру или Днепру. Хватит что ты уже внес в Конституцию что теперь каждый уголовник без специального образования может занимать должность генерального прокурора Украины.
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Конституция ето не амбарная книга которую можно каждый день переписывать. Так же как и в Конституции Украины записано что Украина должна защищать свои границы и отражать атаки врага. А не проводить непонятные АТО и ССО которые не запрещают торговлю с окупантом и не трубуют перекрытия границ. Пэца, ти с*ка Конституцию изнасиловал и рано или поздно за ето ответишь.
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Как будто, про Крым в конституции раньше ничего не было написано
Короче, как всегда бла-бла-бла.
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А почему Пэтя еще в 2014, как Главнокомандующий, не расстрелял Турчинова за сдачу Крыма?
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Бей своих чтоб чужие боялись? Расстреливать надо кацапов.
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Петя - досить неадекватно сприймає ситуацію як в країні, так і навколо країни, так і навколо самого петі.. Щось з петьою негаразд..
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Так в Конституції і так чорним по білому написано, що "Крим - це Україна". Які ще зміни туди треба вносити??? Краще не язиком ляпати, а робити державницькі кроки. А з цим у Пєці та його друзів - панамських патріотів туго.
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Надо бомбу ядерну делать а не конституции писать. Идиоты.
У кого есть ядерна бомба, к тому стразу Трамп приезжает, и танцует там гопак.
У кого есть ядерна бомба, у того никто ничего не аннексирует.
У кого есть ядерна бомба, на того никто не нападает.

У кого есть ядерна бомба, того берут в НАТО.

У кого есть ядерна бомба, тот уважаемый человек в мире.
Пока в Украине не будет ядерной бомбы, до тех пор мы будет поле битвы кацапов, как появится бомба и ракеты способные донести заряд до Москвы, над Кремлем как бабка пошепчет.
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о, це розумна думка, тільки з сильним поводяться в світі як з рівним, а до того - будуть ноги витирати.
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Порошенко: "В Конституции Украины должна быть отражена позиция по Крыму". Желательно, с именами тех, кто Крым слил...
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Надо бы Закарпатье не забыть... Там тоже нужно отразить позицию...
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Изменения в Конституции
1. Статус Крыма
2. Статус Домбаса
3. Статус Закарпатья
4. Становитесь в очередь................................................
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:
− Вспомнил! Вспомнил! В Пушкино открылась чебуречная "Ялта"! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!
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Оставьте в покое, наконец, конституцию!... Шулеры...
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Ну уж нет. Конституцию Украины нагибают под каждого президента.
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не делайте из Конституции дерьмо..... может ещё в Конституции отметить кто просрал крым...... дебилизм полный.
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Конституцию пишут один раз ВСЕ ВМЕСТЕ, обсуждаю и споря до хрипоты КАЖДОЕ СЛОВО в течении не менее ГОДА, и принимают не скопом, а постатейно или по разделам (если пришли к консенсусу) 3/4 голосов, а затем на референдуме не менее 2/3 голосов утверждают.
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Но можно по другому: диктатор захватывает власть и пишет всё, что посчитает написать! (кстати, не самый плохой вариант, если диктатор умнее и разумнее, чем народ)
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у шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.

чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести поправки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.

Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.

шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...

шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
.
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Конституция не блокнот - сегодня записал, а завтра, если не выполнил, вытер. Можно, как обычно, отразить в меморандуме.
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Ну какой же тут секрет - слово есть, а жопы (конституции) нет
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Украина-НАТО вот и вся Конституция.
СССр сдох сдохнет и РАБссия,Карма такая Мавзолейная с трупом чЛенина...
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