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Все про:Азовское море (153) море (279) рыбаки (122) Черное море (397)

 Украинских рыбаков предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ

После задержания экипажа украинского судна "ЯМК-0041" у берегов оккупированного Крыма других рыбаков предупреждают об опасности провокаций со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал директор частного рыболовецкого предприятия в Очакове Александр Громовой, комментируя новость о голодовке экипажа "ЯМК-0041"

"Мы выпускаем суды на лов, но всех предупреждаем: ни в коем случае не приближаться к 12-мильной зоне, государственной границе Украины, поскольку возможны провокации со стороны россиян. Мы и с пограничниками постоянно работаем, было несколько совещаний по этому поводу", – отметил директор предприятия.

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Как сообщалось, моряки задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды.

Напомним, 4 мая пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники возле берегов временно оккупированного Крыма задержали украинских рыбаков, которые находились на небольшом баркасе. По данным некоторых СМИ, рыболовное судно "ЯМК-0041" было задержано на запад от мыса Тарханкут.

Источник: https://censor.net.ua/n3073910
 
 
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Сам знаєш, кацап за казахським проксі. Паспорти фейкові були.
До речі: нещодавно в сортирі турецького аеропорта (зона вильотів) знайшов закордонний паспорт кацапа мобілізаційного віку. Привласнив, тепер думаю кому краще віддати той паспорт щоби використали його з максимальною користю для України.
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Если паспорта считаются недействительными, то их владельцев передают стране, которая согласится их принять.
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В умовах війни? Морякам ще пощастило що вони уникнули допиту 3-ї категорії, як це має бути щодо усіх потенційних шпигунів та диверсантів.
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в Азовском море не действует международное морское право и в этом есть заслуга Украины. Вот теперь выгребаем ...
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Щоб рибалити біля берегів Криму, треба брати з собою багато вибухівки, ставити носову та кормову гармати, мати на борту декілька кулеметів, автоматів, ПТУРів. Але головне - вибухівка, щоб якісно глушити москалів.
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Уверен, что именно так должна выглядеть экипировка рыбака?!
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Можно ещё две торпеды под дельфинов нарядить Украинских рыбаков предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ - Цензор.НЕТ 3733
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Во время 2 мировой рыбацкие суда так и снаряжали!
Если государство не может защитить своих граждан и свои тер. воды - надо дать шанс людям самим защититься. Выдать оружие. Аргументировать - пиратством.
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И тогда патрульный катер расхреначит судно даже не спросив, кто там на борту.
Отличная идея!
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Это была месть за Норд, и украинских рыбаков так само не отпустят домой.
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Так "благодаря" нашим "гениальным" керманычам у нас по факту НЕТ морских границ с кацапией: когда подписывали договор о морских границах - развесили уши типа "мышебратьязачемнамграницы"..
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Московия пусть границы отмечает в своей тайге Украинских рыбаков предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ - Цензор.НЕТ 9425
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В Мариуполе рыбачки кое-как выходят, ставят сеточки. Но! Ни разу не видел чтобы далее кабельтов 5-6. То есть в пределах досягаемости стрелкового, с нашего берега. На тюльку в мае ставили. Кстати- широкинские бывшие браконьеры. Нашелся среди них чудик толковый, сколотил артель. Три баркаса у них имеется. Вот... рыбачат потихоньку, всё- в официозе!
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На рибалку, без ДШК, в море з ФСБ-шними мишебратами - хіба фанати.
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Каждому украинскому баркасу по торпедному аппарату!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинских рыбаков предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ
 
 
 
 
 
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