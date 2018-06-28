 Украинских рыбаков предупреждают о возможных провокациях со стороны РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал директор частного рыболовецкого предприятия в Очакове Александр Громовой, комментируя новость о голодовке экипажа "ЯМК-0041"

"Мы выпускаем суды на лов, но всех предупреждаем: ни в коем случае не приближаться к 12-мильной зоне, государственной границе Украины, поскольку возможны провокации со стороны россиян. Мы и с пограничниками постоянно работаем, было несколько совещаний по этому поводу", – отметил директор предприятия.

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Как сообщалось, моряки задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды.

Напомним, 4 мая пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники возле берегов временно оккупированного Крыма задержали украинских рыбаков, которые находились на небольшом баркасе. По данным некоторых СМИ, рыболовное судно "ЯМК-0041" было задержано на запад от мыса Тарханкут.