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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1934) неприкосновенность (837) Порошенко (15039)

 "Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко

Глава государства Петр Порошенко подчеркивает необходимость принятия изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.

"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что в ходе судебной реформы была отменена неприкосновенность судей. По словам Президента, более 8 тыс. украинских судей получили защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но была снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судьями.

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"Уверен, что такая же судьба должна ожидать и мои конституционные предложения о неприкосновенности депутатов. Мы сделали все необходимое для этого", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что было предусмотрено, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года.

"Все должны быть равны перед законом", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил Конституционный Суд за решение от 20 июня, которым был одобрен президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части неприкосновенности депутатов.

"Жду, что Верховная Рада, не медля времени, как можно скорее, примет эти изменения в Конституцию. Ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для этого решения", - подчеркнул Глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073908
 
   
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Не надо так громко завидовать, кацапчик. Да, все украинцы гордятся нашим президентом Порошенко.
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Так и кацапы им гордятся за поребриком. Он же всё им отдаёт что они хотят и практически задаром .......
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Так солдаты сами отказались от этих денег. Пока Украине трудно.
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А причины чтобы сохранять на четвёртом году войны безВиз со страной -агрессором ты видишь? А причины для сохранения торговли с агрессором ты тоже видишь ? Позорище курчавое
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он не позорище, он НЕукраинец...... просто кузнец своего щастя.........
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Шо там гросик пел про марш популизма перед выборами, выходит не соврал, вон пэтька уже начал популизничать😀
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так снимут же.
Где популизм?

Сувдьям сняли - тоже популизм?
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так почитай пэтькины предвыборные обещалки и сопоставь с датой отмены 2020 год
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ну знаешь ли. Отменить ненприкосновенность обещали депутаты каждогопарламента и нихера.
Видете ли не сразу отменил, ай-ай.

Зато отменит в отличии от всех его предшественников.
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Учитывая, что в 2020пэтька будет на свалке истори, не много ли у тебя оптимизма？😀
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А что мне до петьки?
Чай не кум и не сват.

Ну а неприкосновенность останется
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Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности...

Опять не вижу повода не выпить...
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Да вашему медведеву и провод не нужен) с запоя когда выведут? До первого появления на люди?)
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Есть встречное предложение. Одновременно снять и президентскую неприкосновенность. Может быть тогда узнаем под какой фамилией он летал на Мальдивы, проходил ли таможенный досмотр, и сколько валюты вез в наличке. Точно ли 37 тысяч? Простому гражданину Украины разрешается везти только 10 тысяч.
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Точно ли 37 тысяч?/ тот же автор:Президент Порошенко вывез гораздо больше незадекларированной налички на Мальдивы. 37 тысяч долларов! 24.06.2018 16:29.
 Страдает гражданин Канады.
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От куда у тебя эти данные? Как ты можешь давать такую ссылку? Их на Цензоре нет! После взлома Цензора все пропало, а у тебя есть?
Форум, этот человек "Не бачу жодних причин, щоб тягнути зі скасуванням депутатської недоторканності", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9942 Иван Петрович Сидоров из СБУ и приставлен за нами следить на Цензоре! Они следят за нами!
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От куда у тебя эти данные?/ От куда? да от туда! Ни один из сбежавших из Украины троечников не стал крепким хорошистом.Все стали двоечниками.Делай раз: взял мышку.
Делай два: кликнул на 24.06.2018 16:29.
 Делай три: читаешь очередную унылую жалобу гражданина Канады на украинского президента. Гражданин Канады смотрит только рашу тудэй и что напечатать кроме жалобы на украинского президента он не знает. А увидеть напечатанным своё имя очень хочется.И как бы приделах, типа пикейного жилета.
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не переживай. Ты не один.Среди с утра до ночи здесь сидящих бывших украинцев а ныне граждан других стран таких как ты 90%.
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Не переживаю. Рукописи не горят. Как ты говорил, мышкой клац-клац. И потом, если что, Христя Фриланд мне всегда поможет. А вот тебе кто поможет?
Все эти 90 % уехали, потому что в отличии от тебя нам противно было брать и давать взятки, нам противно было нарушать закон. Это большое счастье жить по законам, платить налоги по законам, и спать спокойно. Тебе этого не понять. Ты- тварь дрожащая, как Премудрый Пискарь. Жил дрожал, и помирал дрожал.
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Ну ничего, не долго вам уже осталось кровь народную пить.
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А в какой стране,и кто снял с себя президентскую неприкосновенность или канцлер например какой?
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А как по Трампу идет расследование в США? Действующий президент, а они его связи с РФ проверяют. И Манафорт из судов не вылазит. К стати, он помоему уже не под домашним арестом. Может быть еще и не сидит, а обжалует решение суда.
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Клас - коментарія свого не бачу, і хрестиків не має - це щось нове
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Это Пете нужно говорить в детсаду детворе, накрайняк студентам, которые вырастут и отменят....

А прямая демократия тему которой Саакашвили поднял, могла бы давно решить проблемы Украины, по примеру Швейцарии, в которой референдум обычная практика! Но они больше ста лет не меняли порядок проведения референдума...хотя технологии уже позволяют это делать в разы быстрее и дешевле!
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Это- Космос! Эта идея слишком передовая для Украины. Никто не воспримет. Хотя можно было бы быстро наверстать потерянные десятилетия.
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Это все лишь "танцы с бубном" от имитатора пэти. Что нам с той "неприкосновенности" если избиратели законодательно лишены права на отзыв депутата? Что с того если голосуют по партийным спискам за "первую пятерку" и получают "в нагрузку" список из 430 Розенблатов с Бойками, которые заплатив за место в списках продолжают тупо грабить страну...
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Что с того? Я вам скажу. Кум перед выборами возьмет за яйца всех конкурентов на пост президента. И даже тех, у кого оных нет.
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Как у зрадофилов,кремлеботов пердаки подгорают))кайф)
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Ой ли...с 5% рейтинга пердак точно подгорает, но у порохорыгов.
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А я этим рейтингам коломрйским и хуйловским не верю! Потому что знаю обратное)
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И какой на самом деле рейтинг барыги? Просто интересно, какую цифирь вам минстець в методичках написал?
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Певно х основной закон изменения нужни как вода в пустине
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"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности",


Я тоже, уже пятый год нихрена не вижу.
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА
- Товарищи! - неистово закричал председатель, - держите их! У нас в доме нечистая сила!
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Как это нет причин а красты без недоторканности оно ж ссыкотно...
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И будем праздновать столетие начала процедуры отмены депутатской неприкосновенности.
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Та ты шо! Выборами запахло, вот и активизировали всю тумже запиленную пластинку про снятие неприкосновенности. Я вот все жду , что опять начнёт лгать про победу за неделю
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НЕ ПОБЕДУ ВОНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЗА СУТКИ, ВОНО ТАКОЕ, МОГЕТ , ПОСЛЕ ТОГО, КАК С ЮГИКОМ КЕРНЕТ
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Не будет .Шняга про победу за неделю и парады плавно переросла в дурилку про миротворцев без парада .
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Потом будет говорить
1. Безвиз
2. Томос
3. Сняли неприкосновенность, но не с него любимого, а с конкурентов на пост преза.
Во сколько достижений за 5 лет. Аж раз-два-три!
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Ого сколько достижений аж за пять лет, наверное вспотел бедненький Петечка.
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Боится про них вспоминать, потому что Борис Джонсон им прямо в морду сказал, что хватит повторять эту мантру, это им не поможет.
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Может как у кацапо царя и всю его семью отправить и начать заниматься строительством коммунизма типа бога надурить
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А также ввести льготы для пенсионеров на проезд в Гиперлупе с 2052 года...
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Можно помедленней, я записываю для толкового словаря президентских слов:
- Не вижу никаких причин. Означает - через 4 года.
- Не медля времени. Означает- через 2 года.
- Сейчас очень хорошее время. Означает- июнь любого года.
- Мои конституционные предложения. Означает - сто раз пережёванное.
- Такая же судьба должна ожидать. Означает - обещанного три года ждут.
- Глава государства напомнил Означает - все помнят, кроме его.
- Все должны быть равны перед законом. Означает - бородатый анекдот.
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что же ты в последнее время шарахаешься как ошпаренный инициатиа за инициативой и каждая тупее прежней..... дурдом.
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Во хитрый! Теперя можно и не тянуть. Один хрен не светит .
ТЕПЕРЬ ОСТАНЕТСЯ СТАТУС, БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
И что ему теперь, есть неприкосновенность, или нет? А КАК ПЕЛ КРАСИВО!
И КОНЕЦ ВОЙНЫ ЗА 2 НЕДЕЛИ, И ВСЕХ УБИЙЦ МАЙДАНА НА НАРЫ.
И БОРЬБА З МАФИЕЙ (КОТОРУЮ САМ ВОЗГЛАВИЛ).
ОЙ КАК МНОГО ЛАПШИ ДЕБИЛАМ НАВЕШАЛ!!!
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Петр Алексеевич должен добровольно подать в отставку и не доводить страну до очередного майдана, он себя уже исчерпал и дальнейшее прибывание его на посту президента чревато последствиями!
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"Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
Вроде бы конкретно написано.
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понятное дело - скоро выбори
и Петр Алексеевич ну очень хочет депутатов за хобот
есть у него такое - тягота к узурпации власти
его предшественник тоже хотел, да закончил для себя хреново
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Импичмент-Суд-Тюрьма-полная и абсолютная Конфискация по всем родственникам, "достойникам" и подельникам !
"Не бачу жодних причин, щоб тягнути зі скасуванням депутатської недоторканності", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045 "Не бачу жодних причин, щоб тягнути зі скасуванням депутатської недоторканності", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045 "Не бачу жодних причин, щоб тягнути зі скасуванням депутатської недоторканності", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045

Тьфу, ....мешок с дерьмом...ОНО "не видит ни одной причины", ....тьфу
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безкінечно можно дивитися на три речі- вогонь, воду та на те як БЕЗСИЛЬНО скавчят ватні макакі на Пороха ))))))))
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безкінечно можно дивитися на.... та як воно бреше. Тому що воно бреше нон стоп.
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і що саме він збрехав? що там у вас в методічке про це сказано дай згадаю.....еммм...а про 1000 грн за день для учасників ато? так це було до того як ваша педірация не втрутилась і все не стало значно складнійше,а інакше би все закінчилось за пару тижнів що ще? блін більше не пам'ятаю
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блін більше не пам'ятаю)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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НЕ БРЕШИ!
Не хрен обещать, если выполнить не можешь.
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И еще жду когда Воно скажет сколько часов должно трывать АТО.
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Оно скажет, что АТО уже закончил, потому что начал ООС. Тоже их трех букв.
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Одновременно с принятием законов, делающих возможной процедуру импичмента Президенте.
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Одновременно с принятием законов, делающих возможной процедуру импичмента Президента.
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Если депутаты не ид-ты (в чем я сомневаюсь), то они быстренько пете крылья пообрезают.
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Лишение неприкосновенности,защита нацменшинсв,языковый вопрос,мы восстановим страну.Это уже приевшиеся народу лозунги перед выборами любого уровня в Украине.Но еще ни один из времени независимости не внедрен в жизнь и небудет. хотя высшие чины Украины уже так отгородились от народа силовыми структурами что эта неприкосновенность им и нафиг не нужна.
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У нас будет только один из касты неприкасаемых !
Петя....
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Бла...бла.....бла...бла................бла......................................бла....................................бла.....................................................бла
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"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко, вдохнови депутатов личным примером.
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"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности"

А ПРИЧИН НИКОГДА И НЕ БЫЛО, КРОМЕ ОДНОЙ - В ВР СИДЯТ ГОСВОРЫ И ПРОСТО ВОРЫ, А ЛЮБЫМ ВОРАМ БЕЗДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА КАК МАННА НЕБЕСНАЯ. ВСЕ ЭТО ДАВНО ЗНАЮТ И ТЯНУТ СПЕЦИАЛЬНО УЖЕ 15 ЛЕТ КАК.
"Все должны быть равны перед законом"

"...неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года."
??? (!) А ЭТО КАК?? ЕЩЕ 2 ГОДА НЕРАВЕНСТВА??? И ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ПРИЧИН СНЯТИЯ ПОЗОРНОЙ НОРМЫ НЕРАВЕНСТВА НЕТ.
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? ГДЕ ОЗВУЧЕННЫЕ АДЕКВАТНЫЕ ПРИЧИНЫ ОЧЕРЕДНОГО ОТКЛАДЫВАНИЯ? А ГДЕ ГАРАНТИИ, ЧТО НОВАЯ ВЛАСТЬ В 2020 ГОДУ ПЕТЮ ПОСЛУШАЕТ???
ПЕТЯ, ТЫ ЗА ПОМЕЛОМ СЛЕДИ, ЧЕ МЕЛЕШЬ. ВРОДЕ ЖЕ НЕ ЯНУКОВИЩЕ ПО УМУ.

ЕСЛИ ВЫ ТВАРИ СЕЙЧАС НЕ ОТМЕНИТЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ТО ВЫ НЕ ОТМЕНИТЕ ЕЕ НИКОГДА! ЭТОТ ЛОХОТРОН УЖЕ НЕ РАЗ ПРОХОДИЛИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЛАСТИ СРАЗУ ЗАБЫВАЛИ С ПРОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ АМНЕЗИИ.
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це типу боротьба за демократію. язиком.
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Давай Порошенко отменяй все неприкосновенности и я за тебя проголосую . = Хотя конечно я тебя обману по любому
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Парашенко первому как гаранту Конституции подать пример и снять с себя неприкосновенность. А лучше свалить в отставку. И судей не забудьте снять....
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Про " убрать пивное пузо" это ты Розенкам и ревам всяким пиши.
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Этот мудак таким образом пытается раскрутить свой идиотский сайт.
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Ха-ха. Хвойда, которая сумела показать как можно обещать и тут же забывать про выполнение обещанного на что-то рассчитывает? Зря. Порохоботы конечно будут в экстазе. Но от этого их мизерное количество не увеличится.

Опять началось, как буд-то только вчера выбрали. А что же ты эту фразу про "не вижу причин не снимать недоторканисть " более четырех лет не мог выговорить? Дыхание сперло? А про не вижу причин переизбрать ЦИК или назначить 17 послов в страны, где нашими послами еще и не пахло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко
 
 
 
 
 
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