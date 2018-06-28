 "Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.

"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что в ходе судебной реформы была отменена неприкосновенность судей. По словам Президента, более 8 тыс. украинских судей получили защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но была снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судьями.

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"Уверен, что такая же судьба должна ожидать и мои конституционные предложения о неприкосновенности депутатов. Мы сделали все необходимое для этого", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что было предусмотрено, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года.

"Все должны быть равны перед законом", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил Конституционный Суд за решение от 20 июня, которым был одобрен президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части неприкосновенности депутатов.

"Жду, что Верховная Рада, не медля времени, как можно скорее, примет эти изменения в Конституцию. Ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для этого решения", - подчеркнул Глава государства.

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