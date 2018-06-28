 "Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.
"Не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Президент.
Глава государства напомнил, что в ходе судебной реформы была отменена неприкосновенность судей. По словам Президента, более 8 тыс. украинских судей получили защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но была снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судьями.
"Уверен, что такая же судьба должна ожидать и мои конституционные предложения о неприкосновенности депутатов. Мы сделали все необходимое для этого", - отметил Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что было предусмотрено, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года.
"Все должны быть равны перед законом", - подчеркнул он.
Президент поблагодарил Конституционный Суд за решение от 20 июня, которым был одобрен президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части неприкосновенности депутатов.
"Жду, что Верховная Рада, не медля времени, как можно скорее, примет эти изменения в Конституцию. Ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для этого решения", - подчеркнул Глава государства.
Где популизм?
Сувдьям сняли - тоже популизм?
Видете ли не сразу отменил, ай-ай.
Зато отменит в отличии от всех его предшественников.
Чай не кум и не сват.
Ну а неприкосновенность останется
Опять не вижу повода не выпить...
Страдает гражданин Канады.
Форум, этот человек Иван Петрович Сидоров из СБУ и приставлен за нами следить на Цензоре! Они следят за нами!
Делай два: кликнул на 24.06.2018 16:29.
Делай три: читаешь очередную унылую жалобу гражданина Канады на украинского президента. Гражданин Канады смотрит только рашу тудэй и что напечатать кроме жалобы на украинского президента он не знает. А увидеть напечатанным своё имя очень хочется.И как бы приделах, типа пикейного жилета.
Все эти 90 % уехали, потому что в отличии от тебя нам противно было брать и давать взятки, нам противно было нарушать закон. Это большое счастье жить по законам, платить налоги по законам, и спать спокойно. Тебе этого не понять. Ты- тварь дрожащая, как Премудрый Пискарь. Жил дрожал, и помирал дрожал.
А прямая демократия тему которой Саакашвили поднял, могла бы давно решить проблемы Украины, по примеру Швейцарии, в которой референдум обычная практика! Но они больше ста лет не меняли порядок проведения референдума...хотя технологии уже позволяют это делать в разы быстрее и дешевле!
Я тоже, уже пятый год нихрена не вижу.
МАСТЕР И МАРГАРИТА
- Товарищи! - неистово закричал председатель, - держите их! У нас в доме нечистая сила!
1. Безвиз
2. Томос
3. Сняли неприкосновенность, но не с него любимого, а с конкурентов на пост преза.
Во сколько достижений за 5 лет. Аж раз-два-три!
- Не вижу никаких причин. Означает - через 4 года.
- Не медля времени. Означает- через 2 года.
- Сейчас очень хорошее время. Означает- июнь любого года.
- Мои конституционные предложения. Означает - сто раз пережёванное.
- Такая же судьба должна ожидать. Означает - обещанного три года ждут.
- Глава государства напомнил Означает - все помнят, кроме его.
- Все должны быть равны перед законом. Означает - бородатый анекдот.
ТЕПЕРЬ ОСТАНЕТСЯ СТАТУС, БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
И что ему теперь, есть неприкосновенность, или нет? А КАК ПЕЛ КРАСИВО!
И КОНЕЦ ВОЙНЫ ЗА 2 НЕДЕЛИ, И ВСЕХ УБИЙЦ МАЙДАНА НА НАРЫ.
И БОРЬБА З МАФИЕЙ (КОТОРУЮ САМ ВОЗГЛАВИЛ).
ОЙ КАК МНОГО ЛАПШИ ДЕБИЛАМ НАВЕШАЛ!!!
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
Вроде бы конкретно написано.
и Петр Алексеевич ну очень хочет депутатов за хобот
есть у него такое - тягота к узурпации власти
его предшественник тоже хотел, да закончил для себя хреново
Тьфу, ....мешок с дерьмом...ОНО "не видит ни одной причины", ....тьфу
Не хрен обещать, если выполнить не можешь.
Петя....
А ПРИЧИН НИКОГДА И НЕ БЫЛО, КРОМЕ ОДНОЙ - В ВР СИДЯТ ГОСВОРЫ И ПРОСТО ВОРЫ, А ЛЮБЫМ ВОРАМ БЕЗДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА КАК МАННА НЕБЕСНАЯ. ВСЕ ЭТО ДАВНО ЗНАЮТ И ТЯНУТ СПЕЦИАЛЬНО УЖЕ 15 ЛЕТ КАК.
"Все должны быть равны перед законом"
"...неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года."
??? (!) А ЭТО КАК?? ЕЩЕ 2 ГОДА НЕРАВЕНСТВА??? И ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ПРИЧИН СНЯТИЯ ПОЗОРНОЙ НОРМЫ НЕРАВЕНСТВА НЕТ.
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? ГДЕ ОЗВУЧЕННЫЕ АДЕКВАТНЫЕ ПРИЧИНЫ ОЧЕРЕДНОГО ОТКЛАДЫВАНИЯ? А ГДЕ ГАРАНТИИ, ЧТО НОВАЯ ВЛАСТЬ В 2020 ГОДУ ПЕТЮ ПОСЛУШАЕТ???
ПЕТЯ, ТЫ ЗА ПОМЕЛОМ СЛЕДИ, ЧЕ МЕЛЕШЬ. ВРОДЕ ЖЕ НЕ ЯНУКОВИЩЕ ПО УМУ.
ЕСЛИ ВЫ ТВАРИ СЕЙЧАС НЕ ОТМЕНИТЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ТО ВЫ НЕ ОТМЕНИТЕ ЕЕ НИКОГДА! ЭТОТ ЛОХОТРОН УЖЕ НЕ РАЗ ПРОХОДИЛИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЛАСТИ СРАЗУ ЗАБЫВАЛИ С ПРОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ АМНЕЗИИ.
Опять началось, как буд-то только вчера выбрали. А что же ты эту фразу про "не вижу причин не снимать недоторканисть " более четырех лет не мог выговорить? Дыхание сперло? А про не вижу причин переизбрать ЦИК или назначить 17 послов в страны, где нашими послами еще и не пахло?