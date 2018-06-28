 Закон о создании Высшего антикоррупционного суда вступил в силу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 28 июня.
Этим законом определяется местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда.
Расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда 26 июня.
Президент напомнил, что этот закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом.
Рада также поддержала за основу проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде 7441, за проголосовали 237 депутатов. Предусмотрено, что апелляционная палата Высшего специализированного суда будет действовать в его составе. При этом апелляционная палата будет организационно, кадрово и финансово автономной.
7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.