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 Политика Украины
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Все про:закон (2477) Антикоррупционный суд (300)

 Закон о создании Высшего антикоррупционного суда вступил в силу

В Украине в четверг вступил в силу закон №8497 "об образовании Высшего антикоррупционного суда. Голос Украины опубликовал закон 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 28 июня.

Этим законом определяется местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда.

Расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда 26 июня.

Президент напомнил, что этот закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом.

Рада также поддержала за основу проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде 7441, за проголосовали 237 депутатов. Предусмотрено, что апелляционная палата Высшего специализированного суда будет действовать в его составе. При этом апелляционная палата будет организационно, кадрово и финансово автономной.

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7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3073907
 
   
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Тепер барижна влада має важіль впливу щоб пресувати опозиціонерів! Вийдемо на вулицю і скажемо своє рішуче ;НІ!; антикорупційному суду!
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уважаемые осталось вам годик побалдеть и на нары))) так шо тарьтесь крюзаками и майбахами времянками на Днепре, Петя годик вам дал пожировать, а потом перевыборы и как крысы в разные стороны на виллы в забугорье Закон о создании Высшего антикоррупционного суда вступил в силу - Цензор.НЕТ 7965
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А откуда деньги в бюджете на этот суд или в Украине "резиновый" бюджет? На НАБУ уже затратили более 2 млрд. грн., боюсь представить сколько денег уйдет на новый суд. К тому же в Украине не проводилась судебная реформа, кто будет работать в новом суде? Или антикоррупционеры протянут своих судей и будут отмазывать своих друзей?
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Не переживай, если начнутся реальные конфискации это будет Очень Прибыльное бюджету Украины предприятие.
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В редакції риго-соєвих шахраїв це не закон, а фікція.
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антикоррупционый суд по сути может и новая структура, но наполнение то будет все равно старое. Просто переведут с одного места в другое своих ручных судей и будут далее бурную деятельность создавать. При этом все дальше закрывать глаза на друзей-товарищей с окружения Президента
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Закон от презика наперсточников или нормальный?
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