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Все про:Дерипаска (39) США (13845) Манафорт (75)

 Дерипаска давал Манафорту $10 млн. и поддерживал его "консультационные услуги" в Украине, - Reuters

Российский олигарх Олег Дерипаска дал в долг бывшему главе предвыборного штаба президента США Полу Манафорту $10 млн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в заявлении на получение ордера на обыск в квартире подозреваемого, обнародованном 27 июня, говорится, что после изучения налоговых деклараций компании, принадлежащей Манафорту и его жене, стало известно об одолженных Дерипаской деньгах.

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Агенты ФБР провели обыск дома у Манафорта в июле 2017 года и получили ключевые доказательства финансовых связей подозреваемого с Дерипаской.

По данным Reuters, новые обнародованные судебные документы показывают, что Дерипаска еще 2005-2006 годах поддерживал консультационные услуги Манафорта в Украине.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3073906
 
 
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Нормально. Скоро запоребриковские олигархи будут давать в долг американским президентам.
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интересно сколько денег дебильное рашкозверье зря потратило на возвращение Украины
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Ахметова теж за задницю візьмуть за звязок з Манафортом....
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А за остальное? (Подкуп Порошенко за Роттердам+, поддержка сепаратизма, незаконная приватизация, подкуп депутатских групп и т.д. и т.п.)
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это еще большой вопрос ахметов подкупил порошенко или порошенко у него акции отжал пользуясь властью
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хтось з предків дерипаски драв паски, тобто - реміні, а тепер ця манкуртна сволота воює з Україною
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Па валуёвскаму указу новохрестям из срулей давали украинские фамилии. Дерипаска давав Манафорту $10 млн і підтримував його "консультаційні послуги" в Україні, - Reuters - Цензор.НЕТ 4668
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Ооооо.... Та вони теж гроші полюбляють. От від кого захворів Хам на клептократію. Дерипаска давал Манафорту $10 млн. и поддерживал его "консультационные услуги" в Украине, - Reuters - Цензор.НЕТ 2477
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА
- Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге четыреста долларов. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер одиннадцать Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДерипаска давал Манафорту $10 млн. и поддерживал его "консультационные услуги" в Украине, - Reuters
 
 
 
 
 
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