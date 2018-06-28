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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Донецк (5948) мечеть (51) Козловский (7)

 Наемники РФ опечатали мечеть в оккупированном Донецке, имама и прихожан допрашивают

Оккупанты в Донецке забрали на допрос имама и прихожан мечети, помещение опечатали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

"Поступила информация из оккупированного Донецка о том, что так называемое "МГБ "ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатало помещения, а потом забрало на допрос имама и прихожан мечети. Эти преследования мусульман, что происходят в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих", - говорится в сообщении.

На сайте так называемого "министерства государственной безопасности" "ДНР" российские террористы заявляют, что закрыли мечеть, так как в ней якобы находились экстремистские организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденный из плена Козловский: "Во время пыток мне говорили, что они - наследники НКВД-КГБ. Везде висят портреты Сталина, Дзержинского и Путина"

Источник: https://censor.net.ua/n3073905
 
   
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чи це не та ісламська церква ,що збудована бандитами для уславлення вбитого бандита?
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Самое время вспомнить:
Коран - Сура 2:191:"Убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!".
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свиньи, чо там с ценой нефти и курсом рубля?
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Ты каким боком к той нефти, защекан-нищеброд?
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а насрать в шаровары и обьвинить москалей, слабо?
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А чТо нам на это всё скажит товарисЧь Ахметовь???
Найманці РФ опечатали мечеть в окупованому Донецьку, імама і прихожан допитують - Цензор.НЕТ 6025
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Заріс вже давно мохобабулетами...
Але для "туманного" Альбіону це як золото Полуботка...
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Якщо населення не знищує окупантів , їхню техніку та інфраструктуру , то окупанти починають знищувати населення . Закон природи .
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Вот приделаите к серпу что на минарете молот, тогда и 0ткроим.
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А на бутылочке любезно преподнесенной кадыровцами они потом не хотят посидеть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ опечатали мечеть в оккупированном Донецке, имама и прихожан допрашивают
 
 
 
 
 
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