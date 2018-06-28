 Наемники РФ опечатали мечеть в оккупированном Донецке, имама и прихожан допрашивают

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

"Поступила информация из оккупированного Донецка о том, что так называемое "МГБ "ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатало помещения, а потом забрало на допрос имама и прихожан мечети. Эти преследования мусульман, что происходят в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих", - говорится в сообщении.

На сайте так называемого "министерства государственной безопасности" "ДНР" российские террористы заявляют, что закрыли мечеть, так как в ней якобы находились экстремистские организации.

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