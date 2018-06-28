 Закрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину, - Турчинов поздравил украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБО.
"Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины! Конституционному процессу Украины более 300 лет - Конституция Пилипа Орлика закрепила демократические традиции казачества, во многом опередив свое время. Действующая Конституция принята более 20 лет назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи "Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством", - напоминает Секретарь СНБО.
"Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить за них высокую цену - жизнью лучших сыновей и дочерей Украины. Понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны. Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - "Пока мы едины, мы - непобедимы!". Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше консолидирует Украину. Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую Украину, которой стоит наша нация - свободную, независимую, справедливую и европейское государство равных возможностей и свободных людей! С праздником!", - говорится в поздравлении Секретаря СНБО.
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Ідіот, блеать.
Серед країн і народів друзів друзів (і братів) немає, є лише інтереси. І те, що сьогодні благо завтра може стати злом. А у нас воно у Конституцію записано. Уявіть, що у нас у Конституцію записано, що паРашка нам брат і друг навіки і ми прагнемо вступити в неї. А потім спробуйте у 2014 році хоч якось почати спротив анексії Крима і вторгненню на Донбас з такою Конституцією. Що, ЄС і НАТО зовсім не такі, а білі і пухнасті? Ага, сходіть побратайтесь з йоббіком Сіярто чи придурком Качинським.
Украина будет в НАТО.
в штатах не имеющий рма оружия и не умеющий пользоватся платит 500 долл дополнительно на содержание полиции!!!
да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.
чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести правки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.
Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...
шакала-
да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
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