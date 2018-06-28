 Закрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину, - Турчинов поздравил украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБО.

"Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины! Конституционному процессу Украины более 300 лет - Конституция Пилипа Орлика закрепила демократические традиции казачества, во многом опередив свое время. Действующая Конституция принята более 20 лет назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи "Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством", - напоминает Секретарь СНБО.

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"Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить за них высокую цену - жизнью лучших сыновей и дочерей Украины. Понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны. Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - "Пока мы едины, мы - непобедимы!". Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше консолидирует Украину. Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую ​​Украину, которой стоит наша нация - свободную, независимую, справедливую и европейское государство равных возможностей и свободных людей! С праздником!", - говорится в поздравлении Секретаря СНБО.