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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (2985) День Конституции (41)

 Закрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину, - Турчинов поздравил украинцев

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Днем Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБО.

"Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины! Конституционному процессу Украины более 300 лет - Конституция Пилипа Орлика закрепила демократические традиции казачества, во многом опередив свое время. Действующая Конституция принята более 20 лет назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи "Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством", - напоминает Секретарь СНБО.

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"Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить за них высокую цену - жизнью лучших сыновей и дочерей Украины. Понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны. Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - "Пока мы едины, мы - непобедимы!". Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше консолидирует Украину. Конституция - это Основной закон государства, краеугольный ее камень, на котором можно строить такую ​​Украину, которой стоит наша нация - свободную, независимую, справедливую и европейское государство равных возможностей и свободных людей! С праздником!", - говорится в поздравлении Секретаря СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3073904
 
   
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Еще надо закрепить в Конституции минимальную зарплату в 5 тыщ евро! Вот уж что точно консолидирует украинцев!
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Опоздал, буревестник.Ещё три года назад израильский флажок требовал срочно начать в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ, бойкот органов власти. 28.12.2015 07:29». Народ не обрадовался новому ленину.
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забастовка должна выглядеть только так

Закріплення в Конституції членства в ЄС і НАТО ще більше консолідує Україну, - Турчинов привітав українців - Цензор.НЕТ 3045
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4 года ничего не делали,а перед выборами забегали,как тараканы
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Не забегали, а языками чуть больше зачесали. А вообще, начиная с майдана чешут.
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забегали еще как,даже форму непонятную одел для сурьезности заявления,как будто только три танка подбил
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рошен может под шумок протянуть "поправочки" вместе с поправками про нато
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рошену уже никакие поправки не помогут
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Они и не нужны ему... Сейчас протолкнет закон о выборах президента в зРаде и он на коне
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это фантазии,у порошенко нет возможностей на это,порошенко это уже вчерашний день
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ніхто не проти НАТО, це залежить від учільників України!
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Чому б референдум не провести? І розмов буде менше, воля народу.
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Мнение народа никому во власти не интересно. Да и НАТО тоже, там воровать нечего.
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тем более Обещанкин обещал еще год назад. Я вообще за то, что бы все поправки в Конституцию вносились через референдум. Насчет НАТО - из Конституции надо убрать норму про внеблоковый статус Украины. И я против того, что бы вносились поправки про "стремление" - Конституция основополагающий документ, что его каждый раз менять?
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Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше консолидирует Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3073904
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Ідіот, блеать.
Серед країн і народів друзів друзів (і братів) немає, є лише інтереси. І те, що сьогодні благо завтра може стати злом. А у нас воно у Конституцію записано. Уявіть, що у нас у Конституцію записано, що паРашка нам брат і друг навіки і ми прагнемо вступити в неї. А потім спробуйте у 2014 році хоч якось почати спротив анексії Крима і вторгненню на Донбас з такою Конституцією. Що, ЄС і НАТО зовсім не такі, а білі і пухнасті? Ага, сходіть побратайтесь з йоббіком Сіярто чи придурком Качинським.
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Россия состоит в военном блоке ОДКБ,
Украина будет в НАТО.
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В День Конституции упоминать Конституцию, как-то неуместно...
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Власти попирают конституцию, не выполняют...конституция основа права украинцев
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Зі святом нас терпіли, зі святом Конституції яка не працює))
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А не в Конституции пишет что земные недра принадлежат народу?Я то думаю,почему так дорого стоит газ для народу
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а нам пора выполнять - и реализовывать право на оружие!!!
в штатах не имеющий рма оружия и не умеющий пользоватся платит 500 долл дополнительно на содержание полиции!!!
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у шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоты ручёнки чешутся до Конституции Украины.

чтобы этими кровавыми ручёнками и махинациями с голосованием
внести правки
которыми узаконить криминальную бандитскую диктатуру.

Как это делается сообразительные Граждане Украины и просто сапиенсы
наблюдали на примере закона про антикоррупционный суд.



шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте
безразличен и необходим любой повод добраться до голосования по Конституции :
нато, особый статус лугандонии, крым, членство в ЕС, пох ...



шакала-да=рыга=хY%ляцкой бондоте сейчас безразличен и необходим любой повод
.
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а давайте в Конституции закрепим членство в Марсианском союзе?а чё надо смотреть на перспективу !!!!! Закріплення в Конституції членства в ЄС і НАТО ще більше консолідує Україну, - Турчинов привітав українців - Цензор.НЕТ 7123
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И этот комсомолец тоже свои поганые ручонки к Конституции тянет?
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первая страна самопровосглашенный член ЕС и Нато Закріплення в Конституції членства в ЄС і НАТО ще більше консолідує Україну, - Турчинов привітав українців - Цензор.НЕТ 8576
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину, - Турчинов поздравил украинцев
 
 
 
 
 
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