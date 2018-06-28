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Все про:Денисова (211) Сенцов (616)

 "Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова демонстративно проехала мимо украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой возле колонии, где оккупанты незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Денисова пытается дозвониться Москальковой, которая демонстративно сама заехала на территорию колонии, где удерживают Сенцова", - пишет журналист и публикует видео.

"Это уже какое-то позорное явление, когда одна Уполномоченная проезжает мимо другой Уполномоченной, который находится на территории Российской Федерации для того, чтобы выполнить договоренности двух президентов. Гарантирован мне доступ беспрепятственный президентом РФ и вообще ничего не происходит. Они проехали просто картежем мимо нас. Это позор!", - выразила возмущение Денисова. 

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"Видео для наглядности как выглядит договорённость с президентом России о доступе к "удерживаемым лицам".
Услышите про одиннарод можете его пересматривать, оно небольшое", - пишет также Цимбалюк.

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Денисова позже написала в Facebook, что периодически обращается к дежурному с просьбой пропустить к Сенцову и пытается подать заявление, но его отказываются принимать.

Источник: https://censor.net.ua/n3073901
 
   
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Кажуть поганому танцюристу коки заважають,а тут навпаки,їх відсутність
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Так кацапія на те і розраховує , щоб денисова пішла в образу і повернулася до Києва не побачивши Сенцова , для цього вся ця кацапська вистава . Москалькова ж заявила , що голодаючий вже набрав кілька кілограмів ваги. Путену дуже не хочеться показувати реальний стан речей поки триває ЧМ 2018.
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а почему незаконно удерживается? если у него нашли взрывчатку
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Тролляка, кто и где у него нашел взрывчатку?
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Пора ехать домой и не унижаться так,с этого роя не будет ни хрена.
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Нет, неверно!
Каждый день о Сенцове напоминать надо, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Как же они пожалеют, что ни за что приговорили Сенцова, как страшно они пожалеют.
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Эскорт у нее конечно зачетный - пабагатому. Как у братков в лихие 90-е... А где мигалки синие и испуганная рожа ГИБДДшника? Налогоплательщики в Раше без портков уже ходят, за то у каждого суслика-агронома в поле ЭСКОРТ из машин премиум-класса...
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А не треба було цій шмарі москальській дозволяти по Україні волочитись . Толерасти срані . Копен в сракен і за поребрик .
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вибачте, але які можуть бути домовленності між президентами країн які воюють між собою та ще й одна в іншої відттяпала півострів та цілий регіон?
таким відношенням до Денисової все сказано "поклали з прибором"
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как же так, ведь..... Пётр Алексеевич договорился...как же так
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хуйло! хуйло договорилось с нашим президентом!
" А согласие есть продукт не противления двух сторон!"...
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А потом рашка нам о «разжигании ненависти между народами» будет рассказывать...

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- Мы вас испытывали, - продолжал Воланд, - никогда и ничего не
просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами
предложат и сами все дадут!
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Что касается себя - можете не просить. Но если зайдет о тех кто от вас зависит - запросите как миленькие.
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Позор - это доверять кацапам. Неужели вы ожидали другого?
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Вот такой договорняк педра с ху*лом получился...Сенцова игнорировать, дению не пущать
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надо отвечать той же монетой, а не слать красные ковры
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Ну если такие страны ,как США, Германия, Франция не могут подействовать на пукина,то что можно говорить об Украине
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По перше ганьба - це для кого? Можливо для нас, якщо ми за 4 роки не навчили Росію нас поважати? По-друге, якщо наші можновладці і надалі будуть валити економіку країни, то отак з простягнутою рукою, а можливо і припущеними штанцями ми будемо стояти і в Європі. Не такої хотів народ країни в 2014 році, не такої!!!! Чого з малим Ізраїлем рахується та ж Росія, можливо тому що в Ізраїлі можновладці дбають про своїх громадян і свою країну? А наші бариги Україну використовують як засіб збагачення?!!!!! Якщо так і далі будуть іти справи, то нами будуть нехтувати навіть дикі племена джунглів Африки.
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Очередной раз кацапы демонстративно мокают себя в гавно перед всем миром, демонстрируя свою упоротость.
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"Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки.

Россияне в своем подавляющем большинстве враги, они хотят уничтожить Украину, а многие из украинцев по привычке ведут себя так, как будто ничего не случилось, по прежнему пытаются наладить с ними отношения, контакты.

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А кто такая Москалькова? Видел, как у неё дрожали губы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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