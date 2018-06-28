 "Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.
"Денисова пытается дозвониться Москальковой, которая демонстративно сама заехала на территорию колонии, где удерживают Сенцова", - пишет журналист и публикует видео.
"Это уже какое-то позорное явление, когда одна Уполномоченная проезжает мимо другой Уполномоченной, который находится на территории Российской Федерации для того, чтобы выполнить договоренности двух президентов. Гарантирован мне доступ беспрепятственный президентом РФ и вообще ничего не происходит. Они проехали просто картежем мимо нас. Это позор!", - выразила возмущение Денисова.
"Видео для наглядности как выглядит договорённость с президентом России о доступе к "удерживаемым лицам".
Услышите про одиннарод можете его пересматривать, оно небольшое", - пишет также Цимбалюк.
Денисова позже написала в Facebook, что периодически обращается к дежурному с просьбой пропустить к Сенцову и пытается подать заявление, но его отказываются принимать.
Каждый день о Сенцове напоминать надо, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Как же они пожалеют, что ни за что приговорили Сенцова, как страшно они пожалеют.
таким відношенням до Денисової все сказано "поклали з прибором"
" А согласие есть продукт не противления двух сторон!"...
просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами
предложат и сами все дадут!
Россияне в своем подавляющем большинстве враги, они хотят уничтожить Украину, а многие из украинцев по привычке ведут себя так, как будто ничего не случилось, по прежнему пытаются наладить с ними отношения, контакты.