 "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в среду, по результатам встреч с представителями американской власти в Вашингтоне.

"Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", актуализировал эту концепцию", - отметил глава украинского парламента.

Кроме того, по его словам, было важно заручиться поддержкой США позиции Дании, которая осталась единственной страной, которая не дала разрешения на строительство "Северного потока – 2" и сейчас чувствует на себе давление.

Как подчеркнул Парубий, и в Конгрессе США, и в Белом доме "очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций". Он отметил, что российский проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, "это проект энергетической агрессии".

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Поэтому, по его словам, "ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2".

Председатель Верховной Рады Украины также выразил надежду, что решение официального Вашингтона о введении санкций будет принято "в ближайший период".