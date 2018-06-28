 "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в среду, по результатам встреч с представителями американской власти в Вашингтоне.
"Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", актуализировал эту концепцию", - отметил глава украинского парламента.
Кроме того, по его словам, было важно заручиться поддержкой США позиции Дании, которая осталась единственной страной, которая не дала разрешения на строительство "Северного потока – 2" и сейчас чувствует на себе давление.
Как подчеркнул Парубий, и в Конгрессе США, и в Белом доме "очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций". Он отметил, что российский проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, "это проект энергетической агрессии".
Поэтому, по его словам, "ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2".
Председатель Верховной Рады Украины также выразил надежду, что решение официального Вашингтона о введении санкций будет принято "в ближайший период".
"Газпром" продолжил работы по укладке второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Судно-укладчик Pioneering Spirit 20 июня продолжило укладку газопровода в направлении поселка Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта. Маршрут прокладки второй нитки в страны Европы на данный момент не определен. Рассматриваются варианты с Грецией, Италией, Болгарией, Сербией и Венгрией.
И как расею за её же счёт весь мир "макает абосцанной харей в парашу и мочит в сортире" успел таки увидеть...
А для того, что бы видеть абсолютную необратимость сего процесса уже совсем необязательно быть Збигневом Казимиром Бжезинским.
Вообще, этот карикатурный организм - отличная шутка правящего Кагала.
Смотрите, мол - пустили одного украинца во власть - и тот идийот...
Месяц назад в ходе своего выступления в Берлине она, к примеру, заявила, что Вашингтон собирается предотвратить его строительство «при помощи санкций» и сделает все для того, чтобы "проект не состоялся".
Чтобы это значило трудно сказать, но скорее всего американцы изменили отношение к строительству "Северного потока-2".
1)рашка ослабляется экономически, и поэтому становится более ещё более непредсказуемой и агрессивной, одновременно:
2)резко экономически и в военной сфере усиливается Китай,
3)ослабляются экономики демократий, а значит и их оборонная способность.
Китай может использовать ситуацию в путинско-фашистском стиле, и в союзе с путинскими фашистами.
Буйная фантазия.
Там окупність буде в кращому випадку 25-35 років, в гіршому - ніколи.
Как же "остаточне прощавай"?
1.СП-2 не решает проблем, связанных с общей экономической катастрофой Хуйлостана.
2.СП-2 нужен фюреру Путину для того, чтобы разрушать экономику Украины, в том числе более масштабными военными нападениями, например, бомбардировкой крылатыми ракетами, чтобы на фоне разрушенной войной украинской экономики показывать свои "успехи", мол, "мы обогреваем Европу и защищаем её от фашизма, а посмотрите, до чего докатилась фашистская Украина". Это позволит ему оттянуть взрыв Рашки ещё на какое-то время. Может быть, даже до его смерти.
В этих его планах вовсю участвуют как тупое украинское ворьё у власти, так и тупые нацюки всех мастей.