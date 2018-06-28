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 Политика Украины, Экономика
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 "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины считает введение санкций США против всех участников проекта "Северный поток-2" "реальным решением", способным остановить российский проект, направленный на усиление экономического и политического давления РФ в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в среду, по результатам встреч с представителями американской власти в Вашингтоне.

"Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", актуализировал эту концепцию", - отметил глава украинского парламента.

Кроме того, по его словам, было важно заручиться поддержкой США позиции Дании, которая осталась единственной страной, которая не дала разрешения на строительство "Северного потока – 2" и сейчас чувствует на себе давление.

Как подчеркнул Парубий, и в Конгрессе США, и в Белом доме "очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций". Он отметил, что российский проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, "это проект энергетической агрессии".

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Поэтому, по его словам, "ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2".

Председатель Верховной Рады Украины также выразил надежду, что решение официального Вашингтона о введении санкций будет принято "в ближайший период".

Источник: https://censor.net.ua/n3073899
 
   
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Вангую, Северный поток ждет судьба Южного...Его достроят, с помпой откроют, в Германию приедет Помпео и его закроют "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий - Цензор.НЕТ 7771
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София рассчитывает вернуться к проекту поставок российского природного газа в Болгарию по дну Черного моря. В интервью, опубликованном 21 мая в газете «Коммерсантъ», президент Радев также говорил о заинтересованности Болгарии в том, чтобы стать энергетическим центром в Юго-Восточной Европе и превратиться в государство, распределяющее природный газ. «Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», - заявил глава болгарского государства.
"Газпром" продолжил работы по укладке второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Судно-укладчик Pioneering Spirit 20 июня продолжило укладку газопровода в направлении поселка Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта. Маршрут прокладки второй нитки в страны Европы на данный момент не определен. Рассматриваются варианты с Грецией, Италией, Болгарией, Сербией и Венгрией.
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Причому тут Турецпоток? ЄК зараз починає гвандіти, що вони підтримали створення там повноцінного хабу, а не просто кацапської труби для транзиту через Болгарію.
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Хорошо бы. Будем посмотреть. Главное чтоб это не очередное бла...бла...бла...от неадеквата Парубия чтоб его не забывали и помнили что оно есть и очень "важное".
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Ну раз логопед сказал, стало быть так и есть.
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Это не слова Бжезинского,и такого он никогда не говорил. Эти слова - само сабой разумеещееся. Совок развалился, и Хуйлостан развалится. Это уже неизбежно - процесс неостановим. Наворотили кремлёвские фашисты... Обратной дороги - нет.
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Почему давно? Всего год назад.
И как расею за её же счёт весь мир "макает абосцанной харей в парашу и мочит в сортире" успел таки увидеть...
А для того, что бы видеть абсолютную необратимость сего процесса уже совсем необязательно быть Збигневом Казимиром Бжезинским.
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членоликого кгбиста загнали в угол.сила сибири нет.газопровод из каспия танап запущен.китай будет строить магистраль в европу пекин-анкара-берлин без участия кремля.это победа роssii
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Интересно, а что запоет дурачек-Логопед после того, как Хуйло подружится с Дональдом?
Вообще, этот карикатурный организм - отличная шутка правящего Кагала.
Смотрите, мол - пустили одного украинца во власть - и тот идийот...
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Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила следующее: «У Европы остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать его таким образом, чтобы он отвечал требованиям энергетической независимости. Мне не хотелось бы говорить, что санкции - последний инструмент».
Месяц назад в ходе своего выступления в Берлине она, к примеру, заявила, что Вашингтон собирается предотвратить его строительство «при помощи санкций» и сделает все для того, чтобы "проект не состоялся".

Чтобы это значило трудно сказать, но скорее всего американцы изменили отношение к строительству "Северного потока-2".
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до лав війська не взяли, бо пан має психічні розлади і папір є. https://youtu.be/56wY1APX8-c
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Вместо того чтобы обьедениться и бить врага, Украина и Германия как две проститутки дерутся за право отсасывать у Рашки газ.
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Проблема очень сложная. Критическая. Дуракам не понять... Если Европа не заберёт углеводородное сырьё у ржавой банановой бензоколонки, то это сырьё пойдёт в Китай, и пойдёт вообще за копейки. В результате:
1)рашка ослабляется экономически, и поэтому становится более ещё более непредсказуемой и агрессивной, одновременно:

2)резко экономически и в военной сфере усиливается Китай,
3)ослабляются экономики демократий, а значит и их оборонная способность.
Китай может использовать ситуацию в путинско-фашистском стиле, и в союзе с путинскими фашистами.
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"2)резко экономически и в военной сфере усиливается Китай"

Буйная фантазия.
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Для таких, как ты, всё сказано в третьем предложении.
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"Китай может использовать ситуацию в путинско-фашистском стиле, и в союзе с путинскими фашистами". Более того - руками путинских фашистов.
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Якщо Європа не забере вуглеводневу сировину в іранської бензоколонки.. Китай може використати ситуацію в союзі з перськими джихадистами. "Північний потік-2" зупинять санкції США проти всіх учасників цього проекту, - Парубій - Цензор.НЕТ 6521
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дональд трамп даст кредит газпрому 50 миллиардов долларов компенсация за чемпионат мира по футболу.мать тереза ссср рузвельт в шоке.
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США гонять русню з європейського енергетичного ринку . Це радує всіх , хто проти тероризму , рашизму , комунізму і війни .
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самый дорогой чемпионат мира по футболу за все времена.обошелся налогоплательщикам роssii в 15 триллионов рублей.
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Зачем так врать, ушло около 14 млрд зелени и пока это рекорд, но например саудиты собираются потратить запредельные 200 млрд.
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Вот тоже не пойму, зачем этот СП-2. Ведь Украина предоставляет весь комлекс услуг.
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Чисто в целях обанкротить Украину и привязать Европу особенно Германию к Рашке с помощью газовой трубы. Ведь даже по самым оптимистическим подсчетам економически СП-2 не окупится даже за 20 лет. Но Хуйло не жалеет денег на войну против Украины.
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Почему не окупится, стоимость около 10 млрд, а за транзит только Украина берет 3 млрд, окупится за 3-4 года максимум.
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трубу придётся отдать Украине за долги.
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Що ти морозиш, ватан? 1. Укртрнасгаз бере стільки за весь обсяг транзиту, а Сєвпоток-2, у випадку дії законних обмежень на доступні одному постачальнику потужності, не більше ніж на 2/3 заповнений, тобто не бл. 40% нинішнього транзиту Україною, 2. повна вартість цього обхідного маршруту з Ямала до Баумгартена мінімум втричі більша за лише морську ділянку.
Там окупність буде в кращому випадку 25-35 років, в гіршому - ніколи.
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Не совсем понял. Ведь и сейчас Европа и Германия получают газ из РФ. А также, как можно обанкротить страну, имеющую неисчислимые природные богатства, черноземы, трудолюбивых людей.
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Как говорил Хуйло, курочка по зернышку тук-тук-тук-тук... Как можно обанкротить страну? Да очень просто для етого нужно только желание. Посмотри на ДНР. Порезал и вывез на Рашку заводы и затопил шахты, заразил радиацией землю, перекрыл Азовское море для крупногабаритных судов... и все готово. Куда люди пойдут работать и где жить? Посмотри на приднестровье и раньше процветающую абхазию с бывшими шикарными курортами и садами которые крыму только снились.
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Ну я расклад примерно понял. Ситуация как у меня на даче. Центральная труба нашего поливного водопровода проходит по моему участку. Соседи меня уважают(и боятся), т.к. от меня зависит, будет у них вода или нет.
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Так а зачем украине газ агрессора, Петя ж трубит везде, что слезли с газовой иголки и остаточне прощавай Россий, ну и все зачем так переживать, за то что там будет между Европой и Россией. Или типа сейчас Германия и Европа получает газ с другой планеты, поэтому бред в плане привязать Европу, это все вонючие сказки украинских политиков, Россия и Европа убирают посредников и все, что для них экономически выгодно. А пиз@еть на Россию и кричать агрессор а потом умольять всех вокруг, чтоб ни убрали кормушку.
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Как всё легко в этом мире у Пагубия. Оказывается надо просто ждать пока кто-то большой порешает все твои проблемы. Логика 6-летнего ребенка. "Північний потік-2" зупинять санкції США проти всіх учасників цього проекту, - Парубій - Цензор.НЕТ 4032
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Трамп едет с Путиным в десна целоваться, Палубий, ты о чем?
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Начинается какая-то фигня. Зачем ждать США? Вводите санкции против Германии и дело с концом.
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Как же забавно они увиливают от прямой констатации фактов! "Энергетическая агрессия..."(с) а в чём именно эта агрессия заключается- молчёк! Ибо рухнет очередная перемога Петра. А правда на самом деле в том, что энергетическая независимость Украины, о которой с такой бравадой любит, отсчитывая дни, писать в Фейсбук гарант, на самом деле довольно хлипкая полумера со слишком преувеличенным уровнем надёжности и долговечности. Украина как закупала, так и закупает российский газ, изменилась лишь схема закупки, которая лишает газпром возможности прямого шантажа. Северный поток 2 это не вопрос прекращения транзита, ибо это мелочь! Северный поток 2 это фактически разрушение сегодняшней схемы закупки, а значит принуждение к возврату прямых отношений Газпром- Нафтогаз. Со всеми вытекающими последствиями. Но только тсссссс! Никто не должен об этом знать!))
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Ніхто й не знатиме, адже обсягів, які підуть Турецпотоком та Нордстрімом-2 недостатньо для припинення тразиту через Україну та "реверсного" імпорту газу.
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СП-2 лишит бюджет Украины нескольких миллиардов долларов. И это хорошо, нечего брать деньги у агрессора!
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Да куле там какие то санкции,может США они интересны,но Пеца плевал на них.Аккумуляторы Іста успешно поставляются на АвтоВАЗ и в Ростов ,аккумуляторы Пеца обеспечивали строительство Керченского моста,про который так рьяно талдычит Пеца,типа критикуя
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А зачем Украине нужен российский газ?
Как же "остаточне прощавай"?
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Зачем СП-2.
1.СП-2 не решает проблем, связанных с общей экономической катастрофой Хуйлостана.
2.СП-2 нужен фюреру Путину для того, чтобы разрушать экономику Украины, в том числе более масштабными военными нападениями, например, бомбардировкой крылатыми ракетами, чтобы на фоне разрушенной войной украинской экономики показывать свои "успехи", мол, "мы обогреваем Европу и защищаем её от фашизма, а посмотрите, до чего докатилась фашистская Украина". Это позволит ему оттянуть взрыв Рашки ещё на какое-то время. Может быть, даже до его смерти.
В этих его планах вовсю участвуют как тупое украинское ворьё у власти, так и тупые нацюки всех мастей.
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Так шо, развал Рашки опять откладывается??? 😯😯😯😯
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Прям мания величия какая-то. Все вокруг Украины крутится. На самом деле, Украина показала себя как крайне ненадежный транзитер, где сегодня одно правительство, а завтра майдан, люди в масках и перевыборы. Вот ее просто и обойдут, чтобы не мешала серьезным дядям развиваться и сотрудничать.
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Газпром показав себе ненадійним постачальником, а ніякі майдани жодним чином не заважали транзиту росгазу в ЄС.
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Пагубій,так важливо те що ти кажеш для кожного,коли кожен знає що у тебе справка кретина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий
 
 
 
 
 
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