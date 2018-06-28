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 Россия незаконно выселила из оккупированного Крыма 2425 человек, - правозащитник

Количество незаконно выселенных из оккупированного Крыма жителей составляет не менее 2425 человек, кроме того 4,7 тысяч заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их, запрета на возвращение в Крым, после освобождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил адвокат, эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский, выступая в среду в Страсбурге на сайд-ивенте по ситуации в Крыму.

"Всего за период с июля 2014 до мая 2018 года судами Крыма было вынесено свыше 9,5 тысяч решений по делам, связанным с нарушение миграционных правил. Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Нами идентифицировано на сегодняшний день 2425 человек, которые были выдворены с территории Крыма", - сообщил правозащитник.

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По его словам, выдворение осуществляется двумя способами. Первый – это т.н. контролируемый самостоятельный выезд, когда лицо обязано покинуть территорию на протяжении 5 суток с момента вступления в законную силу решения суда. Второй, более жесткий способ, предусматривает помещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан и называется "принудительное выдворение".

"В Крыму таких центров нет, поэтому все лица, к которым применяется мера принудительного выдворения, перемещаются с Крыма на территорию РФ. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях составляет до полутора лет", - сказал Мартыновский.

Еще один "метод зачистки территории Крым" касается перемещения, депортации заключенных украинских граждан с территории Крыма на территорию РФ, якобы для отбывания наказания. "После освобождения практически всех минюст РФ признает лицами, пребывание которых нежелательно на территории РФ, они также подлежат депортации с запретом на въезд в РФ и Крым на 5, 10 лет", - рассказал адвокат.

По его словам, количество таких граждан составляет не менее 4,7 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3073897
 
 
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бурятами-калмиками) заміщати Крим будуть кацапи?
тоді вода не буде потрібна і лояльність підвищиться до хуйло влади!
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роssiя строит в крыму цель для ракет нато.с праздником.подлетное время из средиземноморья 6 минут и крыма нет.
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калінінград Кенігсберг, в цьому плані краще)
не факт що кацяпські ракети злетять, але як почнеться яв,
то від планети мало що залишиться(((
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Они будут уничтожены над стартовыми позициями прямой наводкой
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хтілось би в це вірити! але каци), можуть враховуючи таку можливість,
можуть підірвати яз на своїй території - і ядерна зима на планеті (((
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А в 1932 - 33 гг раша заселяла планово Донбасс кацапским сбродом, паскудная страна
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А от мені цікаво : Скільки з цих 2425чол. використовували у повсякденному спілкуванні українську мову і з презирством ставилсь до московського сатанату і комуняків ? Може через це й постраждали , що ототожнювали себе з москалями ? ))) Крим - Україна !!! ПУТІН - Х УЙ ЛО !!!
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"Что же касается россии,то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собствености,которую ей прийдется отдать назад в день расплаты".Ф.Энгельс.
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Европа озаботится, сенат США примет санкции, а Трамп что-нибудь в твиттере напишет про сильного Влада. Все как обычно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия незаконно выселила из оккупированного Крыма 2425 человек, - правозащитник
 
 
 
 
 
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