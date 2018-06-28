 США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил после проведения встречи в среду в Вашингтоне Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
"Все пять стран: Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия – балто-черноморский пояс – стоят на передовой защиты от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с (Полом) Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии", - отметил председатель ВР.
Он пояснил, что эта идея предполагает объединение усилий на парламентском уровне для проработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в разных сферах. В том числе, речь идет об экономическом, политическом, информационном, энергетическом измерениях, а также вопросах безопасности.
"Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины, Польши. Мы уже нарабатываем. Но, собственно, мы хотим выйти на больший масштаб, на более широкое сотрудничество", - пояснил глава украинского парламента.
По его словам, Пол Райан назвал эту идею очень интересной и перспективной и пообещал, что обработает ее. "Мы договорились, что первым шагом будет проведение совместной конференции по вопросам безопасности. Мы договорились, что на уровне рабочих аппаратов определим, где она может проходить – в нашем регионе, или в Вашингтоне", - отметил Андрей Парубий.
Он также отметил, что конференция необходима для наработки общей стратегии, которая дала бы возможность объявить о создании единого центра. По словам председателя Верховной Рады, американская сторона заинтересовалась этой идеей и включается в процесс разработки. "Я думаю, что уже осенью мы сможем говорить о проведении первой конференции", - подытожил Андрей Парубий.
а кацапія - одна - на неї санкції можна легко насунути))
http://worldcrisis.ru/crisis/3083107?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
- Та всё просто! Для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога таки слишком влюбчивый...
Причина - не можуть знайти того, в кого її відібрали.
Но вам именно 25 гривен для полного счастья не хватало.
А теперь хотите, деда и бабы продать за копейку землю?
Це гарна ідея в голові Парубія зародилася. Треба ще до міжнародного центру підключити верховну раду, адміністрацію президента, Панаму і Мальдіви, і гуртом боротися.