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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1327) оккупация (6583) Парубий (1674) Россия (69776) США (13845)

 США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий

По результатам встречи руководителей парламентов пяти европейских стран со спикером Палаты представителей США Полом Райаном, американская сторона выразила готовность подключиться к совместным усилиям по созданию Международного стратегического центра противодействия российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил после проведения встречи в среду в Вашингтоне Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Все пять стран: Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия – балто-черноморский пояс – стоят на передовой защиты от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с (Полом) Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии", - отметил председатель ВР.

Он пояснил, что эта идея предполагает объединение усилий на парламентском уровне для проработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в разных сферах. В том числе, речь идет об экономическом, политическом, информационном, энергетическом измерениях, а также вопросах безопасности.

"Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины, Польши. Мы уже нарабатываем. Но, собственно, мы хотим выйти на больший масштаб, на более широкое сотрудничество", - пояснил глава украинского парламента.

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По его словам, Пол Райан назвал эту идею очень интересной и перспективной и пообещал, что обработает ее. "Мы договорились, что первым шагом будет проведение совместной конференции по вопросам безопасности. Мы договорились, что на уровне рабочих аппаратов определим, где она может проходить – в нашем регионе, или в Вашингтоне", - отметил Андрей Парубий.

Он также отметил, что конференция необходима для наработки общей стратегии, которая дала бы возможность объявить о создании единого центра. По словам председателя Верховной Рады, американская сторона заинтересовалась этой идеей и включается в процесс разработки. "Я думаю, что уже осенью мы сможем говорить о проведении первой конференции", - подытожил Андрей Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3073895
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Отдам 5 га на постройку казарм для американских солдат.
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К сожалению проблемы Украины невозможно решить военным путем, ты хоть все НАТО в Украину перемести для нас ничего особо не изменится.
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вряд ли вор полезет в хату, зная, что там засада
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добре би санкції на кацапів накласти по типу Іранських !
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офшорів) багато і ними не тільки Українські діловари)), користуються!
а кацапія - одна - на неї санкції можна легко насунути))
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ну насунут. а тебя барыги будут продолжать грабить. легче?
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а чого, це тебе так схвилювало? ти з хуйлостану під впн"ом постиш?
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польша согласна платить в год 2 млрд.долл. за американскую базу у себя в стране
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Они и сжиженный газ у американцев покупают. Богатейшая страна, не зря туда украинцы на заработки ездят.
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Ну раз Парубий сказал ,то тогда конечно ..... США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий - Цензор.НЕТ 908 США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий - Цензор.НЕТ 908 США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий - Цензор.НЕТ 908
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язык в зубах застревает. оратор, бля!
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Ранение на Майдане было плохое. Но будет жить!
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оол райан получил задание госдепа,причем тут парубий?вы когда когда будете головой, а не жо
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и какие будут у этого "центра" полномочия или инструменты?
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пустое...є вже Будапештський меморандум-папір...діла не буде доки землю не продадуть
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Казах продавай свою землю. А нашу хрен они получат. Скоро и у "латифундистов " отберем и будет земля наш последний ресурс.
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- Изя, почему ты стал врачом-хирургом?
- Та всё просто! Для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога таки слишком влюбчивый...
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Сложно конечно для "средних" умов. Езопов язык онако.
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Земля вже відібрана, ще остаточно не оформлена.
Причина - не можуть знайти того, в кого її відібрали.
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Не надо ля-ля. Кто хочет на земле работать, тот ее бережет. Вам "пролетариям" это не известно, вы свои ВАУЧЕРЫ ЗА 25 ГРИВЕН ПРОДАЛИ. А заводы были крепкие.
Но вам именно 25 гривен для полного счастья не хватало.
А теперь хотите, деда и бабы продать за копейку землю?
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Поки що ручкаються з )(уйлом , та проводять ЧС на фашистській території . Ну і газопровід НС2 - це пряма співпраця з російськими терористами .
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Paul Ryan - це кульгава качка. Він нещодавно заявив, що його не влаштовує те, що він бачить свою сім'ю раз на тиждень і продовжувати свою діяльність він не планує.

Це гарна ідея в голові Парубія зародилася. Треба ще до міжнародного центру підключити верховну раду, адміністрацію президента, Панаму і Мальдіви, і гуртом боротися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий
 
 
 
 
 
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