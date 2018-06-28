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Все про:Денисова (211) Сенцов (616)

 Денисову вновь не пускают в тюрьму к Сенцову

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму. 

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.

Смотрите также: Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом. ФОТО

Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Источник: https://censor.net.ua/n3073893
 
   
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кацапи знову грають в наперстки?
чи брехати - це їх нормальний стан???
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Все цивилизованные страны в шоке.Свободу Сенцову.
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Ага..все прогрессивное человечество и все мировое сообщество
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Понтуются.Гурчинчиху к Басилашвиьи и то пустили.
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Здесь ответ почему не пустили , посмотрите это видео : https://www.znak.com/2018-06-27/arhangelskiy_svyachennik_obrushilsya_na_putina_za_zapredelnoe_licemerie
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руSSo-фашисты не отличаются гуманностью.
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Денисова уже на полпути к колонии Сенцова. Москалькова отказалась ехать с украинским омбудсменом.
Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, по прибытию в аэропорт Москалькова отказалась ехать вместе с украинским омбудсменом. Источник: https://censor.net.ua/p3073889

Денисову вновь не пускают в тюрьму к Сенцову

а то после отказа ехать путенской шлюхи не было ясно, что не пустят.
крембляди разыгрывают спектакль, а Денисова там, как бесплатная актриса.
а может там всё заранее отрежиссировано. Денісову знову не пускають у в'язницю до Сенцова - Цензор.НЕТ 8163
а на кону - человеческая жизнь
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Сєнцов може вже не живий. Кацапи хочуть якомога довже приховати цей факт. Так саме, як не дають полякам рештки літака Качінського без всяких підстав
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На измор пробуют взять . Дескать ,бесконечно ездить туда Денисова не будет , когда то же ей надоест вот и бросит , а мы мол тогда скажем что были не против но она сама перестала ездить .

Ну вот ещё раз убеждаюсь насколько же низкий ,подлый и сволочной народец -кацапы . Денісову знову не пускають у в'язницю до Сенцова - Цензор.НЕТ 5680 .
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продовжують якомога довше показову співпрацю,хоча й не плідну,окупанта з окупованим.Це працює проти України.Сподіваюсь,Дєнісова відповість за законом за співпрацю із ворогом.
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Вспомнилось как с Савченко тоже каждый день трубили про свободу. И закончилось все опять нарами.
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она хоть тут похудеет ...)))\польза для организма...)\
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Того тоже надо забирать, говорят поправился там хорошо.
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не думаю, что Сенцов захочет минометами убивать с баржи 400 000 киян
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Матреха, иди в жопу. Там тебе самое место.
Сраная лапотная матреха нашла повод посрать и поиздеваться над реально невиновным, заключённым оккупантами украинцем.
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Это какой век вообще! Не пускать омбусмена к заключённому! Нужно патртнерским западным организациям по типу красного Креста или других требовать свидания с Сенцовым. Нужно бить тревогу!
Вполне возможно, что жизнь Сенырва просто продолжают его письма, которые не его. Не хотят суки себе чм омрачить.
Я не верю рашкиному ни одному слову. Нужно понимать, с кем мы имеем дело. Это твари конченные в которых нет ни капли ни совести, ни других человеческих качеств. Если не дают возможности видеть Сенцова - это значит , что либо он в ужасном состоянии , либо мертв.
Нужно всем выходить на многочисленные акции протеста под их долбанные консульства. Если Сенцов умрет , это и наша всех общая вина, мы слишком много молчим и прощаем.
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Приховують стан , адже триває найбільше політичне шоу кацапії - ЧМ 2018 . На нього путен покладав великі надії , для демонстрації кацапської величавості та на показ тотальної толерантності. В кацапії спорт поза політикою , так гововорять наші ватняні спортсмени і співці.Спорт це один з інструментів кацапської політики.
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"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовещнийших моральных уродов,у котрых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и приэтом желает потопить в нем весь мир"...И.А.Ильин,русский философ, (1882-1954).
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"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает". - Н. В. Гоголь .
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами"--Иван Петрович Павлов ,академик , один из самых известных в мире физиологов, смелый экспериментатор, первый российский лауреат Нобелевской премии, возможный прототип булгаковского профессора Преображенского.
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Карабах, Донбасс, Абхазия, Осетия, Молдова, Сирия, Крым, Дагестан. Когда уже плешивая паскуда подохнет а мир станет лучше и уютнее?
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паРаша є паРаша, підступна, брехливая азіопська паРаша.
Брехня, перекручування, знову брехня. Брехня постійно. Не дотримання свого слова, обіцянок, договорів...
Знову не пускають. Азіопа. Кацапо-орда. Дикунство.
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Живьём с Олегом Сенцовым уже никто не мог пообщаться пару недель.Слова его адвоката.что.мол,вживую общался.стоят мало...на адвоката ЛЮБОГО можно найти такой компромат,что можно заставить говорить что угодно.А кроме адвоката -никто,даже отказано было в режиме видео пообщаться..А вообще-жив ли Сенцов?
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Дай Бог,чтоб был жив. Вместе с тем, с ним точно не в порядке (я не про голодовку) - методы работы лагерно-быдлятской власти раши не поменялись после 1937...
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Кремляди из всего делают предмет торга. Сначала не дают возможности получить то, что очевидно принадлежит тебе, а потом ихний царек делает вид, что вмешался, разобрался и дал возможность не получить, а хотя бы увидеть тебе твое же. И все аплодируют. Раша плевать хотела, что про них думают и говорят. Они думают, что это их сила. А это их путь в никуда. Список Магнитского ничему их не научил.
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Путлер просто підіймає ставки. Це така чекистська гра. Пора вже зрозуміти що рашка живе у своїй паралельний реальності в іншому вимирі гібридній.
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Знаменитый во всем мире художник Павленский (ну который свой хрен к Красной площади прибил) Поджигал дверь ФСБ на Лубянке. Получил 10 суток. Сбежал во Францию, где поджег дверь банка Франции, сейчас в тюрьме, светит 10 лет. Сенцов ведь не отрицает что поджигал дверь ЕР, но он ведь еще и взрывчатку купил, подконтрольно. Феерверк на даче, или рыбу глушить? РЕЖИССЕР Сенцов Он чего снял? Про него сняли конкретно (видео) Не надо лепить очередных героев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисову вновь не пускают в тюрьму к Сенцову
 
 
 
 
 
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