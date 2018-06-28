Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.
Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.
чи брехати - це їх нормальний стан???
Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, по прибытию в аэропорт Москалькова отказалась ехать вместе с украинским омбудсменом. Источник: https://censor.net.ua/p3073889
Денисову вновь не пускают в тюрьму к Сенцову
а то после отказа ехать путенской шлюхи не было ясно, что не пустят.
крембляди разыгрывают спектакль, а Денисова там, как бесплатная актриса.
а может там всё заранее отрежиссировано.
а на кону - человеческая жизнь
Ну вот ещё раз убеждаюсь насколько же низкий ,подлый и сволочной народец -кацапы . .
Сраная лапотная матреха нашла повод посрать и поиздеваться над реально невиновным, заключённым оккупантами украинцем.
Вполне возможно, что жизнь Сенырва просто продолжают его письма, которые не его. Не хотят суки себе чм омрачить.
Я не верю рашкиному ни одному слову. Нужно понимать, с кем мы имеем дело. Это твари конченные в которых нет ни капли ни совести, ни других человеческих качеств. Если не дают возможности видеть Сенцова - это значит , что либо он в ужасном состоянии , либо мертв.
Нужно всем выходить на многочисленные акции протеста под их долбанные консульства. Если Сенцов умрет , это и наша всех общая вина, мы слишком много молчим и прощаем.
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами"--Иван Петрович Павлов ,академик , один из самых известных в мире физиологов, смелый экспериментатор, первый российский лауреат Нобелевской премии, возможный прототип булгаковского профессора Преображенского.
Брехня, перекручування, знову брехня. Брехня постійно. Не дотримання свого слова, обіцянок, договорів...
Знову не пускають. Азіопа. Кацапо-орда. Дикунство.