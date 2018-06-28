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Все про:Голодомор (789) США (13845)

 Огайо стал 12 штатом США, признавшим Голодомор геноцидом, - посольство Украины. ДОКУМЕНТ

Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мэри Тейлор выдали соответствующую прокламацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Огайо стал 12 штатом США, признавшим Голодомор геноцидом, - посольство Украины 01

По состоянию на сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах.

Читайте также: Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, 9 июня на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США был внесен проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа. Читайте также Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Гаррисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг в Украине. Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 рр. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, к постановної части документа включено признания выводов Правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3073888
 
   
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Украина в дружеский ответ должна признать геноцыд индейцев!
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В 1933 году всесоюзный голод был в преимущественном большинстве регионов России, и в Украине уже на тот момент был Голодомор. Точно так же Голодомор был и в Казахстане, но причиной тому были действия не террористического порядка, однако все это привело к большим потерям казахов по сравнению с украинцами.(Профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом истории Украины 20-30 годов ХХ века Института истории Украины Национальной академии наук УкраиныСтанислав Кульчицкий)
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Хорошая новость .!! Спасибо ..! Потихонечку со временем правда таки восторжествует и геноцид украинцев будет признан всем миром ..
А это ещё один гвоздь в крышку гроба человеконенавистнической идеологии камунызьма .. грёбанного .!
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Молодці -честь їм і хвала за те сприйняли долю українського народу близько до серця тобто по справжньому-тим більше що вони прекрасно знали що робилося в совку в ті часи і як рашисти знищують український народ його генофонд.-просто вони не могли нічого зробити в той час щоби допомогти Україні а зараз наступила ця година що і було зроблено.
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Щира подяка американцям від народу України!! 👍👍👍
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Народ в экстазе.
Будем еще голодовать,лиш бы америкосы признали.
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У свинорылых по поводу Голодомора один тезис. Ты им о том что кацапы устроили Голодомор в Украине, а они тебе сразу же - в то время голод был и в расее. Эта тупота не умеет ни думать самостоятельно, ни искать правдивые источники, а эти тезисы у них по тв передавали не раз.
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А может штаты присоединят Украину к звездной плеяде штатов....на годика 2, чтоб у нас поработало их федеральное законодательство и суды....ах да, порохо-рыгоботы против
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажОгайо стал 12 штатом США, признавшим Голодомор геноцидом, - посольство Украины. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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