 Огайо стал 12 штатом США, признавшим Голодомор геноцидом, - посольство Украины. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.







По состоянию на сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах.

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Как сообщалось, 9 июня на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США был внесен проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа. Читайте также Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Гаррисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг в Украине. Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 рр. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, к постановної части документа включено признания выводов Правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев".