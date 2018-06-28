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 Трое украинских воинов погибли и трое ранены. Враг несет тройные потери, - сводка штаба ООС за сутки

На протяжении прошлых суток, 27 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных Сил.

"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сообщает штаб в сводке по состоянию на 7:00 28 июня.

"Российские оккупационные войска 32 раза прицельно обстреливали наши позиции, 4 из которых – из тяжелого вооружения", - также говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

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За прошедшие сутки наибольшему количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме этого за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали два гражданских лица.

В следствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены.

С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по нашим защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3073885
 
 
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Царство Небесне загиблим Воїнам..
Вічна пам'ять..
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Вечная и светлая память погибшим. Пусть покоятся с миром.........
Раненным: выздоровления (очень надеюсь, что ранения не тяжелые)

P.S.то что орки несут тройные потери - радует
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несут то несут но рванины по расеюшке до холеры а у нас гибнут лучшие патриоты. и если серьезно то кто считает вражеские потери?
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Их 88 миллионов! Так шо цыфры завышены! Мы их породили,мы их и уничтожим! Не зря они нас боятся постоянно и все время пытаются уничтожить украинцев и Украину нашу матушку!
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Всякий сброд с РФ не кончиться...а наши гибнут...
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В потрійному - мало, знищуйте якнайбільше, можна без ліку.

Спочивайте у кращому світі, полеглі наші Захисники.
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Алексей Петров с Aleksey Petrov и Анатолием Штефан Штирлицем.
41 мин. ·
Вчера вечером, в ответ на обстрел со стороны российских террористических войск, Вооружённые Силы Украины огрызнулись железным огнём! К утру оккупанты недосчитались... семнадцать двуногих единиц.
10 - 200 и 7 - 300.
Запомните суки... На своей лишней хромосоме гвоздем нацарапайте. За жизнь каждого украинца погибшего от российского оружия мы спросим сторицей!

P.S. Осенью четырнадцатого года, на то время командующий сектором «Б» генерал Наев, уже славился крутым норовом! Летом восемнадцатого, российский агрессоры на своей шкуре снова почувствовали это.
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Жаль ребят, соболезнования семьям Героев защитникам Украины. Перемирие? Бля................
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троекратное увеличение потерь врага,достигается троекратным применением ответного огня...
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Дурные атакующие, бедняга Кейтель с Гальдером, не знали этого в 1941.
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Надо вычищать эту мразь. Донецк стоит целенький, украинская армия лояльна, там же жители. На самом деле там засела кодла рашистских военных которые обстреливают, а потом отдыхают в отжатых в Донецке квартирах. Надо собраться с силами , сообщить по громкой что Украина будет зачищать территорию, дает на выезд с нее 2 дня и зачистить в конце концов. Сами породили сами и убили, так сказать. Хуйло фиг полезет, после повышения пенсионного возраста до 65 лет, ясно что вести масштабные воины бабок там нет
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В Украине гибнут только на тех территориях где воюют с парашей. В других местах прекрасно живут, в отличии от запуганых, обобраных, запресованых парашей крымчан. Смотри новости " крымский бандеровец" там частенько и видео с Крыма , свеженькие. Как имущество рашисты отжимают. Довели до того что люди перестали боятся говорить , уже частично бунтуют. И возгорится из искры пламя.
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У мене є знайома сім'я: дружина з Львівщині, чоловік - з Донецька. Багато років працювали в Італії, щоб відкрити якийсь бізнес. Купили земельну ділянку й побудували готель в Криму. Як тільки почалася російська агресія, чоловік кричав расєєєєєя (була б я його жінкою, я б йому покричала). Кричав, поки не почавя сезон і вселенський плач - туристів нема. Тільки десь з середини липня десь хтось почав підтягуватися. Тепер любителі кацапського світу змушені були повернутися в Італію, щоб якось заробляти на утримування готелю. Повернаються лише влітку, щоб прийняти ріденький потік відпочиваючих, а там - знову в Італію, щоб заробити на утримання готелю, бо того мізеру, що вдається виручити, ні на що не вистачає. Діти дорослі, живуть в Італії і про Крим не хочуть навіть чути.
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Молодцы, ребята!
Давите нечисть кремлёвскую, так чтоб требуха летела.
Дай вам Бог здоровья и удачи. Кто с мечом к нам придёт, от меча и подохнет.
Троє українських воїнів загинуло і троє поранено. Ворог зазнає потрійних втрат, - зведення штабу ООС за добу - Цензор.НЕТ 4714

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Протягом минулої доби в Дирляндії 10-200 #ДМБ, 7-300.
#адекватна_відповідь
Все буде Україна і перемога за нами!Троє українських воїнів загинуло і троє поранено. Ворог зазнає потрійних втрат, - зведення штабу ООС за добу - Цензор.НЕТ 3843🇺🇦
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Вечная Память Украинским Воинам погибшим за Самостийность Украины! Украина скорбит, помнит и отомстит!
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Навіть сотня кацапських ублюдків не варта життя одного нашого воїна...Вічна пам"ять героям...
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Надо делать ЯО, пока у на сне будет ЯО со средствами достваки, до тех пор нам не светит ни покой от Московии ни НАТО. Как у Украины появится ЯО, сразу как бабка пошепчет. И в НАТО возьмут и кацапы отлудятся.
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І без ЯО іпашать так, що ріпки тріскаються. Наші ЗС уже не ті, що були в 13-14 х роках. І з кожним місяцем, роком все крепше та сильніше. Не треба ЯО, і так розчавимо ордогниль. Свою вату, що поруч лазе, ще б винищити. А то поховались, падли по хазам і вискакують зрідка кіпішу натворити.
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Царствие Небесное нашим Героям!
А орки,пусть горят в аду!
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Орки со 122 и 152 мм?
Ну тогда - это первые орки в Мире с таким арсеналом...
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пока гибнут бойцы ВСУ чиновники(и пересични тоже) в Киеве в 3 горла жрут и миллионые премии выписывают себе. Надо выполнять все требования Путина и заканчивать войну. Или отказываться от жизненных благ и работать на победу.
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А можна про "тройниє потєрі" конкретніше, фото відео підтвердження, а то здається мені що це якесь недолуге виправдання наших втрат які ми несемо кожен день бо соуси в обороні
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинских воинов погибли и трое ранены. Враг несет тройные потери, - сводка штаба ООС за сутки
 
 
 
 
 
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