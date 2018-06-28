 Трое украинских воинов погибли и трое ранены. Враг несет тройные потери, - сводка штаба ООС за сутки

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных Сил.

"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сообщает штаб в сводке по состоянию на 7:00 28 июня.

"Российские оккупационные войска 32 раза прицельно обстреливали наши позиции, 4 из которых – из тяжелого вооружения", - также говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

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За прошедшие сутки наибольшему количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме этого за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали два гражданских лица.

В следствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены.

С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по нашим защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.