 Трое украинских воинов погибли и трое ранены. Враг несет тройные потери, - сводка штаба ООС за сутки

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных Сил.
"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сообщает штаб в сводке по состоянию на 7:00 28 июня.
"Российские оккупационные войска 32 раза прицельно обстреливали наши позиции, 4 из которых – из тяжелого вооружения", - также говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.
На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.
На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.
За прошедшие сутки наибольшему количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.
Кроме этого за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали два гражданских лица.
В следствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены.
С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по нашим защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на Мариупольском направлении.
По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.
Вічна пам'ять..
Раненным: выздоровления (очень надеюсь, что ранения не тяжелые)
P.S.то что орки несут тройные потери - радует
Спочивайте у кращому світі, полеглі наші Захисники.
41 мин. ·
Вчера вечером, в ответ на обстрел со стороны российских террористических войск, Вооружённые Силы Украины огрызнулись железным огнём! К утру оккупанты недосчитались... семнадцать двуногих единиц.
10 - 200 и 7 - 300.
Запомните суки... На своей лишней хромосоме гвоздем нацарапайте. За жизнь каждого украинца погибшего от российского оружия мы спросим сторицей!
P.S. Осенью четырнадцатого года, на то время командующий сектором «Б» генерал Наев, уже славился крутым норовом! Летом восемнадцатого, российский агрессоры на своей шкуре снова почувствовали это.
Давите нечисть кремлёвскую, так чтоб требуха летела.
Дай вам Бог здоровья и удачи. Кто с мечом к нам придёт, от меча и подохнет.
#адекватна_відповідь
Все буде Україна і перемога за нами!🇺🇦
А орки,пусть горят в аду!
Ну тогда - это первые орки в Мире с таким арсеналом...