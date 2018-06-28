 Действия России напрямую влияют на безопасность ЕС, ответом на вызовы могла бы стать европейская Восточная политика, - Маас

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас на конференции по проблемам ядерного разоружения, организованной фондом имени Фридриха Эберта в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Аннексия Крыма Россией, ее вмешательство, продолжающееся по сегодняшний день, в восточной Украине, пошатнули уверенность в приверженности России европейскому порядку безопасности и международным договорам. Параллельно Россия расширяет свой нестратегический ядерный арсенал, в том числе, путем размещения ядерных ракет SS26 в Калининграде, прямо на границе с Европейским Союзом. Это напрямую влияет на нашу безопасность", - напомнил Маас о "потрясениях" последних лет в Европе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФРГ будет продолжать поддержку Украины на европейском пути, - Рот. ФОТОрепортаж

Он считает, что игнорировать опасения восточных стран ЕС, принимая их за "истерию", было бы как минимум "пренебрежительно". Ответом на вызовы могла бы стать, по мнению главы немецкого МИД, только европейская Восточная политика (Ostpolitik) - политика, которая устанавливает четкие ожидания для России, но также указывает на пути сотрудничества с Москвой. При этом всегда должны учитываться интересы всех европейцев: стран Балтии и Польши, а также стран Западной Европы, отметил Маас и подчеркнул, что намерен добиться прогресса в формировании такой политики уже в ближайшие месяцы.