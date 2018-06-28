 Эстония и Дания готовы обучать сотрудников НАБУ, - глава МИД Миксер

"Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины", - заявил он в среду в Копенгагене на конференции по реформам в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

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"Украина достигла значительных успехов по претворению в жизнь реформ, но они должны продолжаться. Реформы и борьба с коррупцией создают лучшие возможности для развития экономики и усиления безопасности", - считает Миксер.

Напомним, 27 июня в Копенгагене состоялась Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

26 июня проходила встреча глав правительств Украины и Дании. В частности, Ларс Лекке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все его риски и роль Украины как транзитера газа. Также он пообещал, что Дания выделит Украине 64 миллиона евро поддержки.