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Все про:медицина (1614) реформы (3030) Супрун Ульяна (305)

 Проведение реформы первичной медицины тормозят местные власти, не давая разрешений на автономизацию и средств, - Супрун

Самой большой проблемой реформирования в первичном звене медицинской помощи в областях является то, что местные власти еще не включились.

Об этом в комментарии Укринформу в Копенгагене во время конференции по реформам в Украине заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Самой большой проблемой в областях сейчас является то, что местные власти еще не включились. Главные врачи медицинских учреждений первичного звена готовы перейти на новую систему, но они сетуют, что местные власти в районах не дали им разрешения на автономизацию. А во-вторых, не выделяют средства на покупку необходимого оснащения. Например, компьютеров для врачей", - отметила она.

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По словам Супрун, критическая ситуация в Луганской, Сумской и Черниговской областях, в которых меньше всего медицинских учреждений подключились к системе "Электронное здоровье".

В то же время, она отметила, что 149 коммунальных заведений и 12 частных уже подписали договоры с Национальной службой здоровья и с 1 июля будут финансироваться по-новому. Остальные заведения сейчас в процессе автономизации.

И.о. министра убеждена, что главные врачи и врачи первичного звена хотят перехода на новую систему, потому что понимают, что получат дополнительное финансирование, а 10 миллионов пациентов уже выбрали своих семейных врачей.

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Напомним, в апреле Кабинет министров принял четыре постановления, которые необходим для старта новой модели финансирования медицинских учреждений, которая вступит в силу в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3073881
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Они ж понимают, что все эти "реформы" - блеф...
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Медична "реформа" а-ля Супрун не просто блеф, це новітній геноцид українців - медицид!
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Панове (патріоти) для чого нести цю пургу.
Наші заклади медицини. давно стали часними лавочками.
два дні назад. операція тестю. нескладна. дякувати богу.
Місцевий наркоз.
Препарати -+ 3000 грн. прицьому. половина медикаментів була просто
роздеребаненна.
Анестизіолог 600 грн.
Хірург 2000 грн.
Жодного слова про безкоштовні ліки чи їх наявність.
Перестаньте бути терпілами. незаважайте людині розгрібати цей гадюшник.

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читай не давая ускорить утилизацию народонаселения представителем смерти в Украине
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а то что больницы и врачи сокращаются это ерунда.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПроведение реформы первичной медицины тормозят местные власти, не давая разрешений на автономизацию и средств, - Супрун
 
 
 
 
 
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