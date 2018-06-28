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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1110) реформы (3030) Фриланд Хрыстя (75)

 В 2019 году Конференция о реформах пройдет в Канаде, это беспрецедентная возможность созвать партнеров и продвигать нашу приверженность Украине, - Фриланд

Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд 27 июня объявила, что в 2019 году в Канаде пройдет конференция по вопросам реформ в Украине.

"Я рада объявить, что в следующем году Канада проведет Конференцию по вопросам реформ в Украине. Это беспрецедентная возможность для Канады созвать международных партнеров и продвигать нашу непоколебимую приверженность Украине. Вместе мы можем построить будущее, которого заслуживают и желают люди Украины", - заявила Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.

Планируется, что конференция 2019 года соберет министров иностранных дел из Европейского Союза, стран "большой семерки" и НАТО, "чтобы поддержать Украину в продолжающихся демократических и экономических реформах".

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"Канада твердо намерена сотрудничать с международным сообществом в поддержку Украины и работать над безопасным, суверенным и процветающим будущим для народа Украины", - говорится в тексте.

Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27 июня во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, заявила, что успех либеральной демократии и рыночных реформ в Украине важен для всех в мире, кто верит в международное право.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073880
 
 
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развитие страны возможно только после того как будет низвергнута и посажена рыгошоколадная гбэшная кодла

В 2019 году Конференция о реформах пройдет в Канаде, это беспрецедентная возможность созвать партнеров и продвигать нашу приверженность Украине, - Фриланд - Цензор.НЕТ 3119
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Бiдна Христя. Пiд лежачий камiнь вода не тече. Ти Iх за вуха тянеш у рай, а вони ще й впираюця. Хоть бы сами для себя что-то делали.
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"Не думаю, що в контексті виборів Кремль концентрується на особистості Юлії Тимошенко або когось іншого - він концентрується на всіх відразу, намагається на всіх чинити сильний вплив. Єдиний політик, проти якого зараз бореться Кремль, - це Міхеіл Саакашвілі"

"Кремлю не обов'язково домовлятися з конкретними політиками - достатньо домовлятися з цими олігархами. Я знаю абсолютно точно, що вибори в Україні контролюються Кремлем через спецслужби РФ і економічні інструменти"

"Товарообіг між Україною і Росією зростає і олігархи наживаються на торгівлі з окупованими територіями. А спроби суспільства протистояти цьому наштовхуються на опір спецслужб."

"Українські спецслужби - це взагалі окрема тема. Вони в нинішніх умовах намагаються стати політичною силою, як це було в Росії наприкінці 1990-х років, впливати на політичний процес і ЗМІ. У Росії це закінчилося приходом спецслужб до влади. І дуже висока небезпека, що те ж саме може статися і в Україні... (Спецслужба) почала самостійну гру. І це проявляється не тільки в інформаційній галузі, а й в економічній", - К. Боровий
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году Конференция о реформах пройдет в Канаде, это беспрецедентная возможность созвать партнеров и продвигать нашу приверженность Украине, - Фриланд
 
 
 
 
 
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