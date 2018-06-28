 В 2019 году Конференция о реформах пройдет в Канаде, это беспрецедентная возможность созвать партнеров и продвигать нашу приверженность Украине, - Фриланд

"Я рада объявить, что в следующем году Канада проведет Конференцию по вопросам реформ в Украине. Это беспрецедентная возможность для Канады созвать международных партнеров и продвигать нашу непоколебимую приверженность Украине. Вместе мы можем построить будущее, которого заслуживают и желают люди Украины", - заявила Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.
Планируется, что конференция 2019 года соберет министров иностранных дел из Европейского Союза, стран "большой семерки" и НАТО, "чтобы поддержать Украину в продолжающихся демократических и экономических реформах".
"Канада твердо намерена сотрудничать с международным сообществом в поддержку Украины и работать над безопасным, суверенным и процветающим будущим для народа Украины", - говорится в тексте.
Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27 июня во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, заявила, что успех либеральной демократии и рыночных реформ в Украине важен для всех в мире, кто верит в международное право.
"Кремлю не обов'язково домовлятися з конкретними політиками - достатньо домовлятися з цими олігархами. Я знаю абсолютно точно, що вибори в Україні контролюються Кремлем через спецслужби РФ і економічні інструменти"
"Товарообіг між Україною і Росією зростає і олігархи наживаються на торгівлі з окупованими територіями. А спроби суспільства протистояти цьому наштовхуються на опір спецслужб."
"Українські спецслужби - це взагалі окрема тема. Вони в нинішніх умовах намагаються стати політичною силою, як це було в Росії наприкінці 1990-х років, впливати на політичний процес і ЗМІ. У Росії це закінчилося приходом спецслужб до влади. І дуже висока небезпека, що те ж саме може статися і в Україні... (Спецслужба) почала самостійну гру. І це проявляється не тільки в інформаційній галузі, а й в економічній", - К. Боровий