 В 2019 году Конференция о реформах пройдет в Канаде, это беспрецедентная возможность созвать партнеров и продвигать нашу приверженность Украине, - Фриланд

"Я рада объявить, что в следующем году Канада проведет Конференцию по вопросам реформ в Украине. Это беспрецедентная возможность для Канады созвать международных партнеров и продвигать нашу непоколебимую приверженность Украине. Вместе мы можем построить будущее, которого заслуживают и желают люди Украины", - заявила Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.

Планируется, что конференция 2019 года соберет министров иностранных дел из Европейского Союза, стран "большой семерки" и НАТО, "чтобы поддержать Украину в продолжающихся демократических и экономических реформах".

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"Канада твердо намерена сотрудничать с международным сообществом в поддержку Украины и работать над безопасным, суверенным и процветающим будущим для народа Украины", - говорится в тексте.

Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27 июня во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, заявила, что успех либеральной демократии и рыночных реформ в Украине важен для всех в мире, кто верит в международное право.

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