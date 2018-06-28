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 В результате обстрела поселка Зализное на Донетчине ранены два мирных жителя, - полиция

Мужчина 1951 года рождения и женщина 1958 года рождения доставлены в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

"Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту сегодня около 16 часов. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины - ранения руки, женщине осколком травмировало спину. В доме напротив поврежден забор", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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Напомним, по информации пресс-центра Объединенных сил, с начала суток 27 июня трое украинских воинов погибли, один ранен. Враг применил артиллерию 122 мм возле Богдановки.

Источник: https://censor.net.ua/n3073879
 
 
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Хорошо Медведчук вместе с Марчуком в минске на переговоры сьездили. Завтра куча похорон будет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела поселка Зализное на Донетчине ранены два мирных жителя, - полиция
 
 
 
 
 
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