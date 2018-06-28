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Все про:Житомирщина (568) ракеты (630) хищение (345) Военная прокуратура (610)

 Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Житомирщине. ФОТО

27.06.2018 по результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) и других процессуальных действий задержан военнослужащий военной службы по контракту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание проводилось военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции ГУНП в Житомирской области.

Установлено, что на протяжении двух недель июня 2018 года военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в г. Городок, Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

Своими противоправными действиями задержан привел к невозможности полноценного функционирования боевой машины.

Принимаются меры по уведомлению задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО - SA-15 Gauntlet ( "Латная рукавица")) - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб планирующих (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполнен х по технологии "стелс".

Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса Тор на Житомирщине 01
Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса Тор на Житомирщине 02
Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса Тор на Житомирщине 03

Источник: https://censor.net.ua/n3073877
 
 
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Вы про Николаев, Кульбакино, напишите, этот тортик уже давно прибежище для мышей.
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Я бы на месте военной прокуратуры проверил остальные комплексы, а то шо то подсказывает что там уже давно все платы содердащие драг.мет давно пошли на переплавку. Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7163
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Есть только одно решение!!! РАССТРЕЛЯТЬ к чертям собачим!
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Тут кое-кто всю державу упер, а вы - про какие-то детальки.
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Серебро, платина... В таких платах полно танталовых конденсаторов. А они стоят более 1000$ за кг. Самый ценный куш в платах 2 - 3 категории.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Житомирщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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