 Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание проводилось военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции ГУНП в Житомирской области.

Установлено, что на протяжении двух недель июня 2018 года военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в г. Городок, Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

Своими противоправными действиями задержан привел к невозможности полноценного функционирования боевой машины.

Принимаются меры по уведомлению задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО - SA-15 Gauntlet ( "Латная рукавица")) - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб планирующих (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполнен х по технологии "стелс".





