 Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Копенгагене на открытии международной конференции "Реформы в Украине критичны для стабильности в Европе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы с Украиной, когда она защищается против российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция – это вопрос национальной безопасности. До тех пор, пока Россия будет пытаться дестабилизировать и манипулировать Украиной изнутри, коррупция остается важнейшей "уязвимостью", она влияет на экономику, препятствует инвестициям и разжигает народное недовольство, которое Россия может использовать", - заявил Салливан.

Он признал, что за 4 года, которые прошли после Революции достоинства, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с наибольшим внутренним вызовом – коррупцией. Но, по словам Салливана, Украина находится в ключевой точке, когда определенные силы пытаются вернуть обратно осуществленные тяжелым трудом достижения и не допустить дальнейших реформ.

Салливан отметил, что уже сделано немало для ограничения контроля со стороны олигархов в банковском секторе, что помогло стабилизировать экономику, но для ограничения влияния олигархов в ключевых секторах надо еще много сделать. "Экономическая мощь все еще слишком сконцентрирована в руках очень немногих, которые используют все что в их силах, чтобы защитить и усилить монополии, включая использование политики для получения собственных прибылей", - заявил заместитель госсекретаря.

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Говоря об американских инвестициях, он напомнил о недавно подписанном контракте с Westighause, который делает эту американскую компанию главным поставщиком ядерного топлива с 2021. "Это важная стратегическая веха, которая позволит Украине диверсифицировать ее энергетические источники и сократить зависимость от России", - отметил дипломат.

Он также коснулся вопроса принятого Верховной Радой закона о национальной безопасности, отметив, что США пока еще оценивают содержание этого документа, разработанного украинским правительством вместе с НАТО, ЕС и США. Вашингтон надеется, что данный закон станет определяющим шагом для того, чтобы Украина до 2020 года привела свое национальное законодательство в соответствие с принципами НАТО, сказал Салливан.