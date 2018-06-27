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Все про:Госдепартамент США (825) коррупция (7153) нацбезопасность (124) Салливан (17)

 Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан

Коррупция является врагом Украины как внутри, так и с учетом того, что может использоваться Россией.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Копенгагене на открытии международной конференции "Реформы в Украине критичны для стабильности в Европе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы с Украиной, когда она защищается против российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция – это вопрос национальной безопасности. До тех пор, пока Россия будет пытаться дестабилизировать и манипулировать Украиной изнутри, коррупция остается важнейшей "уязвимостью", она влияет на экономику, препятствует инвестициям и разжигает народное недовольство, которое Россия может использовать", - заявил Салливан.

Он признал, что за 4 года, которые прошли после Революции достоинства, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с наибольшим внутренним вызовом – коррупцией. Но, по словам Салливана, Украина находится в ключевой точке, когда определенные силы пытаются вернуть обратно осуществленные тяжелым трудом достижения и не допустить дальнейших реформ.

Салливан отметил, что уже сделано немало для ограничения контроля со стороны олигархов в банковском секторе, что помогло стабилизировать экономику, но для ограничения влияния олигархов в ключевых секторах надо еще много сделать. "Экономическая мощь все еще слишком сконцентрирована в руках очень немногих, которые используют все что в их силах, чтобы защитить и усилить монополии, включая использование политики для получения собственных прибылей", - заявил заместитель госсекретаря.

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Говоря об американских инвестициях, он напомнил о недавно подписанном контракте с Westighause, который делает эту американскую компанию главным поставщиком ядерного топлива с 2021. "Это важная стратегическая веха, которая позволит Украине диверсифицировать ее энергетические источники и сократить зависимость от России", - отметил дипломат.

Он также коснулся вопроса принятого Верховной Радой закона о национальной безопасности, отметив, что США пока еще оценивают содержание этого документа, разработанного украинским правительством вместе с НАТО, ЕС и США. Вашингтон надеется, что данный закон станет определяющим шагом для того, чтобы Украина до 2020 года привела свое национальное законодательство в соответствие с принципами НАТО, сказал Салливан.

Источник: https://censor.net.ua/n3073875
 
   
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Про борьбу с коррупцией уже нету смысла говорить,так как ее сейчас возглавляет сам Президент
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КОрупцию в Украине давно и уверенно возглавляет...народ. Ээ как неожиданно да?? Именно народ король и глава корупции, вы сколько там 40 миллионов сумарно даёте\берёте взяток в разы больше любого президента. Как тебе такой поворот???
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В Украине ситуация с коррупцией чрезвычайная, следовательно, и меры должны быть чрезвычайными и быстрыми. Нельзя создавать "органы" на неопределенный срок без четких и конкретных критериев их работы, так для «борьбы с коррупцией вообще». Такие "меры" только укрепляют коррупцию и
приближают гибель нового государства.


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А как бороца с корупцией если главный корупционер дающий\берущий взятки это обычный среднестатистический народ ??? По статистике в 8 из 10 случаев первым взятку чиновнику предлагает обычный дядя Вася.
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1. Бытовая коррупция.
2. Деловая коррупция.
3. Коррупция верховной власти.Какая из них наносит государству самый большой ущерб и в какой из них может участвовать обычный дядя Вася?
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Сегодня власть думает только набить свои тазы.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Він не сам виліз на трон, це ви його обрали і тепер не скигліть, а він яким був до цього, таким і залишився.
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А ты кого выбирать будешь? Бабу юлю прокремлевскую? Кого? Геращенко,что армию разгромил и продал? Ляшко? Или бойко с рабиновичем аферистов фесбешных?
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Как вы уже зрадофилы достали!
На читай про завод!

Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в России сгнила, если ее не купят по рыночной цене.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

В частности отвечая на вопрос, во сколько можно оценить оставшиеся в РФ активы, Москалевский ответил:

"Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят? (Два года назад назвалась цифра $200 млн). А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам.

На вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы "сгнили по принципу так не доставайся же никому", Москалевский ответил утвердительно.

Как известно, с 1 апреля 2017 года Липецкая фабрика "Roshen" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.

Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.

В январе 2016 года владелец компании президент Украины Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

По итогам января-декабря 2017 год корпорация "Рошен" выплатила 1,592 миллиарда гривен налогов в бюджет Украины.

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**Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
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Та боротьба наразі в самому розпалі. Всі бачать, а він ні.
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коррупцию возглавила мальдивская будка- петя парашенка.
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та где коррупция? НАБУ за 3 года ничего найти не может существенного.
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Уже заставляют ткнуть свои тазы. Хватит воровать.
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Ах сколько ленточек красивых
не перерезал я ещё
Как только их я все осилю
Коррупции скажу я - всё
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За 25 лет было создано
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов и парикмахеров.
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