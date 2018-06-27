 Борьба с коррупцией является для Украины вопросом нацбезопасности, - замгоссекретаря США Салливан

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Копенгагене на открытии международной конференции "Реформы в Украине критичны для стабильности в Европе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы с Украиной, когда она защищается против российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция – это вопрос национальной безопасности. До тех пор, пока Россия будет пытаться дестабилизировать и манипулировать Украиной изнутри, коррупция остается важнейшей "уязвимостью", она влияет на экономику, препятствует инвестициям и разжигает народное недовольство, которое Россия может использовать", - заявил Салливан.
Он признал, что за 4 года, которые прошли после Революции достоинства, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с наибольшим внутренним вызовом – коррупцией. Но, по словам Салливана, Украина находится в ключевой точке, когда определенные силы пытаются вернуть обратно осуществленные тяжелым трудом достижения и не допустить дальнейших реформ.
Салливан отметил, что уже сделано немало для ограничения контроля со стороны олигархов в банковском секторе, что помогло стабилизировать экономику, но для ограничения влияния олигархов в ключевых секторах надо еще много сделать. "Экономическая мощь все еще слишком сконцентрирована в руках очень немногих, которые используют все что в их силах, чтобы защитить и усилить монополии, включая использование политики для получения собственных прибылей", - заявил заместитель госсекретаря.
Говоря об американских инвестициях, он напомнил о недавно подписанном контракте с Westighause, который делает эту американскую компанию главным поставщиком ядерного топлива с 2021. "Это важная стратегическая веха, которая позволит Украине диверсифицировать ее энергетические источники и сократить зависимость от России", - отметил дипломат.
Он также коснулся вопроса принятого Верховной Радой закона о национальной безопасности, отметив, что США пока еще оценивают содержание этого документа, разработанного украинским правительством вместе с НАТО, ЕС и США. Вашингтон надеется, что данный закон станет определяющим шагом для того, чтобы Украина до 2020 года привела свое национальное законодательство в соответствие с принципами НАТО, сказал Салливан.
приближают гибель нового государства.
2. Деловая коррупция.
3. Коррупция верховной власти.Какая из них наносит государству самый большой ущерб и в какой из них может участвовать обычный дядя Вася?
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
На читай про завод!
Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в России сгнила, если ее не купят по рыночной цене.
Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
В частности отвечая на вопрос, во сколько можно оценить оставшиеся в РФ активы, Москалевский ответил:
"Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят? (Два года назад назвалась цифра $200 млн). А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам.
На вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы "сгнили по принципу так не доставайся же никому", Москалевский ответил утвердительно.
Как известно, с 1 апреля 2017 года Липецкая фабрика "Roshen" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.
Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.
В январе 2016 года владелец компании президент Украины Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в "слепой" траст под управлением иностранного банка.
Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.
По итогам января-декабря 2017 год корпорация "Рошен" выплатила 1,592 миллиарда гривен налогов в бюджет Украины.
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**Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
не перерезал я ещё
Как только их я все осилю
Коррупции скажу я - всё
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов и парикмахеров.