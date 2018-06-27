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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (146) выборы (20376) опрос (1565) рейтинг (1126)

 Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук

Украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук утверждает, что его имя в политических опросах появилось без его ведома и разрешения, из-за чего он получает большое количество грязи.

Об этом он сообщил в Ивано-Франковске на встрече с общественностью города, на которой представлял Украинскую академию лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Все хотят новых лиц, - Коломойский симпатизирует Зеленскому и Вакарчуку

"Сегодня только из-за того, что какие-то политтехнологи либо манипуляторы по тем или иным причинам начали включать моё имя без моего ведома и разрешения в разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи отовсюду... всяческие глупости, которые с утра до вечера полощут не только в Интернете, Фейсбуке либо Твиттере, но и на разных каналах. На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это неправда", - отметил Вакарчук.

Он уверил, что "такие вещи его никогда не остановят" и он продолжит делать своё дело. Также певец утверждает, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", ибо не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение Президента Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не собираюсь заявлять о президентских амбициях. Власть меня не интересует, - Вакарчук озвучил 10 пунктов для развития Украины. ВИДЕО

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" , за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073873
 
 
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А Иво Бобул официально заявил, что идёт в президенты,
а его никто в опросы не включает
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Вакарчук - тинейдж полюшн.
Иво Бобул - революшн !
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Диму без вогню не буває, краще співай далі.
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так и сборы изза этого падают....мабуть уйдет из президентов,как из депутатов
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так вони тоді з батьком щось мутили і не намутили
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Иногда лучше петь, чем врать как Петь
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Іноді краще співати, ніж як Петро брехати
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Так как Педя Панамский с КОсой Путина ВОной поёт, так никто ещё не пел.
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певец из мальдивской будки подал голос )))
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чому це ? невже щось погане про люлю сказав ?
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Славко,то опросы делают дятлы,спецом для РАБссиянских Хмырей
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Всё верно. Политика это грязь. Большая политика - большая грязь. Предвыборная кампания,- свинская грязь
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Ну а с кем же еще сравнить рейтинги нынешнего президента Пэтра Бляхэра? Только с певцом или с геем Ляшко
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Ну так у ВОны Путинской рейтинг огромнейший, где то около 10% крутица....Небывалая народная поддержка у ниварофки
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какое-то завуалированное заявление. Так он идет в президенты или нет??
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он кАкетничает...ждёть шоб народ стоял под окном и упрашивал пойти в прэзиденты...
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Надо брать пример с ВОны Путинской, предвыборная компания ещё даже не начиналась, а миллионы баксов в рекламу ботоксной рожи которая развешана абсолютно везде даже на Ютубе уже вбухали ...
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Пля,тут таке
На Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за спора о Савченко https://inforesist.org/v-pyilu-spora-o-savchenko-pensioner-zadushil-zhenu-novosti-ukrainyi/ …
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малацца. Лучше бы, публичный, аутодафе, подогнал.
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Зеленский и Вакарчук, в плюсе, дают, почти, 20%...комик и музыкант - в рейтинге))) Народ, дебилизирован, тв...И, кто, за ними?
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По логике? Тогда надо ждать какого-нибудь футболиста... или боксера. А шо? Чем они хуже?
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уже, нет, таких))) И не скоро, будет. Это еще, советская система, методы тренеров, тренировок, довести до кондиций...сейчас - матч или раунд, уже готовая звезда, продали, в конюшню)
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Шокоботы или боты ВОны путинской делают вид что типа народ дебилизирован. Слы шокоюлебот, а как тебе например такой вариант -- Педя и Юля настолько унылое, никчёмное, обгаженное гавнецо что даже комик или певец их легко догоняют по рейтингу.
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Кажуть, що Юля та БТРі та Тачанці Качанівській буде захищать Україну до останнього гудзику на ботоксі Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 264
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Какой президент? Какая команда у Вакарчука? Или Пинчук правильную команду подарит после выборов? То же самое и у клоуна Зеленского с Коломойским. Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 707
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барабан и гитара его команда . а ещё есть микрофон в который вин плаче.
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Не вистачало ще такого президента. Бггг.
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Який виступав у Монреалі за москальські грошики восени 2014, гімн не співав, =патріот=, а люди просили. Оплачено ж =братьями=. І то мав бути концерт дружби (жаль, що я швидше всього викинула той перший прес-реліз разом з іншими паперами).
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Святослав, ты не доволен? Так в чем же дело, категорически скажи, что не собираешься в Президенты и твое имя исчезнет из опросов, а то все темнишь, выгадываешь.
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Следующие выборы президента действительно станут судьбоносными...если победит Гриценко то Украина пойдет по пути реформ незамедлительно...а если Юля, то это станет тоже очень важным этапом, так как до последнего идиота дойдет что каравай на голове это не символ порядочности...
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Будучи премьер-министром, Юля плодила кризисы везде, где только можно, а потом отчаянно стабилизировала ситуацию. Украинская экономика обвалилась на 15%, это худший результат среди всех стран мира в тот момент. Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4967
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Никаких следующих выборов не должно быть!
Никаких гриценко и ему подобных ко...,которые уже не раз были у корыта власти,все они воры из одной шайки!
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Никаких следующих выборов не должно быть!(с)
Это типо так:

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Это Честно! Ну, тогда Военное Положение, верно? Чтобы я порадовался, что я в Гане и могу продлить контракт.
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хотелось бы, чтоб и до последнего идиота дошло, что будет, если дебилы выберут гриценко...
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Небось вы и про Порошенко ранее так же говорили.
Не создай себе кумира.
Был Ющенко. Много он сделал?
Там вопрос менеджмента а не идей.

Кто того Гриценка слушать будет?
Никто.
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Славко, а хто платив за твою політичну освіту в США на сотні мільйонів доларів! Не Пінчук?!
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Говорят Apple инвестировала в него миллиард.
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Хватти нагло врать.ЧТо это за образование в сотни миллионов баксов ценой??? Конкретно неуважаемый, что это вообще за такое политическое образование, какой университет ? какие преподаватели??..откуда бред про сотни миллионов баксов...
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Заради слави і популярності і не таке і мусять, і хочуть терпіти люди від мистецтва (мистецтва співати, танцювати, брехати тощо).
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Звонок на мобилу из Блевота-Центра РАБссии....
Это опрос общественного мнения,Можно задать вопрос?
Да можно.Кого вы видите будущим КРЫСАдэнтом РАБссии?Грудинина,чЛенина,Сралина,Путлера,Навального?
Вавана Жиринжопского,он хотел пополоскать ноги в Индийском океяне.
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Славко, что ж ты молчишь...
Скажи определенно: я ни на какие выборы не пойду,
потому, что нечего певцу в политике делать...
Держишь паузу на всякий случай?...
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Святослав не лезь ты в эту политику, чтобы тебе потом все в след плевали.
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Киноактёр Роналд Рейган развалил СССр,Славко развалит РАБссию и Мавзолей чЛЕНИНА... Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1485 Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1485
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ну у нас е який там тиск е у мемене щось там щсь дома а ббо машини дороги, щось е щось, я не знаю що це. навищо вам це треба. Это состояние жебриського.
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Я за мэра Конотопа Артема Семенихина.
Вот настоящая реальная кандидатура в президенты.
Все остальные не годятся.
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Пока не подавал кандидатуру, но надеюсь, еще время есть.
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Кстати Дональд Трамп снялся в 17 Голливудских фильмах,больше чем Рейган Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8387
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Вакарчук говорит много правильных слов о том,что у нас происходит,но эти же слова сегодня произносят с экранов телевизоров все те воры и бандиты,которые довели страну до такого состояния,ну и что,какова от этого польза?
Хватит констатаций,сегодня нужно говорить не о том что у нас происходит, говорить нужно о том,что и как нужно делать,чтобы это прекратить,а у Вакарчука,при всех его плюсах,нет конкретного плана действий,значит нам сегодня нужна другая личность для роли лидера.
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та это пустышка. манекен из рошеновской будки. кукла на ниточках.
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эта личность с босыми ногами и конкретными планами, арестована и выйдет не скоро...
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Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6158стал бы президентом утопили бы в ней!у пороха спроси Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6158
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Цитата от Уинстона Чёрчилля.
Кремлевская ЛОЖЬ успевает обойти полмира,пока ПРАВДА надевает Штаны... Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6134
Видимо Сэр Уинстон Чёрчилль видел убийство Литвиненко Полонием-210 задолго до теракта
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грязи испугался, бедняжка.

белоручка.
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Темка в которой шоколядные и косатые боты Педи и Жюли будут яростно визжать в один голос против Вокарчука, ведь Вокарчук конкурент и для Педи и для Воровки Путинской а значит лютый враг рабов воровки и офшорника..Щас рабы Педи и Жюли будут тонны грязи выливать...вон боты уже выше бред несут про сотни миллионов баксов типа за учёбу ВОкарчука в Америке, прям аж сотни мульёнов...давайте уже мульярды за окончание школы пишите))))
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Я голосовал за Порошенко и еще раз проголосовал бы.
Но и против Вакарчука ничего не имею.
Как тебе такое?

Только он оказывается белоручка, грязи боится. А там кроме грязи ничего и не будет.
Вон Порошека как обосрали.
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Никто его не обсырал. То шоколад из него лезет.
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Песни - хоть тресни...
А в политику не суйся... не твоё...
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Владимир Высоцкий.,Ютьюб.
Притча о Правде и ЛЖИ... Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6574
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"в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", ибо не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение Президента Украины"


Даже Вакарчука косатая ведьма достала тогда.
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Не умеешь врать,ты уже не ПОЛИТИК,сказал полковник Политотдела 18 армии Леонид Ильич Брежнев и победил Гитлера и получил 5 Звездочек за подвиг сей...а вы говорите генералиссимус Джугашвили пабедил Гитлера.... Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9484 Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9484 Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9484Бряхня
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Раз у нас спустя 4 года после майдана тройка лидеров выглядит так:
Патологическая лгунья
Певец
Шоумен

это приговор... всему народу и стране, видно все адекватные уже заграницей.
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Славік, а ти чітко озвуч свою позицію, без викручувань і недомовок і ніхто тоді не спекулюватиме на твоєму імені. Чи то з доброго дива тебе згадують, просто так ?
Наприклад, чим поясниш свою останню =на хвилинку= політичну заявочку, розтиражовану москалями ?
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2227960-echo/
Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить.

І я б, наприклад, хотіла знати, що ти маєш на увазі під оцим твоїм: =

"Он уверил, что такие вещи его никогда не остановят и он продолжит делать своё дело."
Тобі хтось співати не дає ? А якщо ти про інше =дело=, то спокійно розтлумач людям, а то граєшся-милуєшся собою і своєю богемною таємничістю.
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щас бы брехливые фейкомётные паРаша СМИ приводить как аргумент...
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Vin tse zayavyv na Radio Svoboda, link vidkryjte, a potim pyshit*.
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Лет 50 назад в беседе с отцом я спросил : Батя,почему ССр просрал войну Гитлеру?Ответ был поразительный...,мы не умели и никогда не научимся воевать.Прочитав книгу тоже фронтовика, Виктора Астафьева "Прокляты и Убиты",я понял почему Батя так сказал...
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Выше Вы написали, что "полковник Политотдела 18 армии Леонид Ильич Брежнев победил Гитлера", теперь гитлер победил. Если себя не жалко, пожалейте людей.
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"Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук"

Не пропадёт.
Через те що моє ім'я без дозволу вносять до різних політичних опитувань, я отримую величезну кількість бруду, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9323
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Це не твоя війна!..... УспаГойся, Святослав, не сцы!..... Через те що моє ім'я без дозволу вносять до різних політичних опитувань, я отримую величезну кількість бруду, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4270
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щоб там не було, а пізня заява знищує повагу. Догрався.
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Підстилка вальц-мана - розкажи, як соєва команда готує тебе на роль технічного кандидата на виборах.
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Що більше фріків протистоїть Порошенко то більше у нього шансів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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