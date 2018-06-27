"Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук"

Об этом он сообщил в Ивано-Франковске на встрече с общественностью города, на которой представлял Украинскую академию лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня только из-за того, что какие-то политтехнологи либо манипуляторы по тем или иным причинам начали включать моё имя без моего ведома и разрешения в разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи отовсюду... всяческие глупости, которые с утра до вечера полощут не только в Интернете, Фейсбуке либо Твиттере, но и на разных каналах. На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это неправда", - отметил Вакарчук.
Он уверил, что "такие вещи его никогда не остановят" и он продолжит делать своё дело. Также певец утверждает, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", ибо не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение Президента Украины
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" , за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно.
Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
а его никто в опросы не включает
Иво Бобул - революшн !
+++++
На Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за спора о Савченко https://inforesist.org/v-pyilu-spora-o-savchenko-pensioner-zadushil-zhenu-novosti-ukrainyi/ …
Никаких гриценко и ему подобных ко...,которые уже не раз были у корыта власти,все они воры из одной шайки!
Это типо так:
Не создай себе кумира.
Был Ющенко. Много он сделал?
Там вопрос менеджмента а не идей.
Кто того Гриценка слушать будет?
Никто.
Это опрос общественного мнения,Можно задать вопрос?
Да можно.Кого вы видите будущим КРЫСАдэнтом РАБссии?Грудинина,чЛенина,Сралина,Путлера,Навального?
Вавана Жиринжопского,он хотел пополоскать ноги в Индийском океяне.
Скажи определенно: я ни на какие выборы не пойду,
потому, что нечего певцу в политике делать...
Держишь паузу на всякий случай?...
Вот настоящая реальная кандидатура в президенты.
Все остальные не годятся.
Хватит констатаций,сегодня нужно говорить не о том что у нас происходит, говорить нужно о том,что и как нужно делать,чтобы это прекратить,а у Вакарчука,при всех его плюсах,нет конкретного плана действий,значит нам сегодня нужна другая личность для роли лидера.
Кремлевская ЛОЖЬ успевает обойти полмира,пока ПРАВДА надевает Штаны...
Видимо Сэр Уинстон Чёрчилль видел убийство Литвиненко Полонием-210 задолго до теракта
белоручка.
Но и против Вакарчука ничего не имею.
Как тебе такое?
Только он оказывается белоручка, грязи боится. А там кроме грязи ничего и не будет.
Вон Порошека как обосрали.
А в политику не суйся... не твоё...
Притча о Правде и ЛЖИ...
Даже Вакарчука косатая ведьма достала тогда.
Патологическая лгунья
Певец
Шоумен
это приговор... всему народу и стране, видно все адекватные уже заграницей.
Наприклад, чим поясниш свою останню =на хвилинку= політичну заявочку, розтиражовану москалями ?
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2227960-echo/
Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить.
І я б, наприклад, хотіла знати, що ти маєш на увазі під оцим твоїм: =
"Он уверил, что такие вещи его никогда не остановят и он продолжит делать своё дело."
Тобі хтось співати не дає ? А якщо ти про інше =дело=, то спокійно розтлумач людям, а то граєшся-милуєшся собою і своєю богемною таємничістю.
Не пропадёт.