"Из-за того что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук"

Об этом он сообщил в Ивано-Франковске на встрече с общественностью города, на которой представлял Украинскую академию лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня только из-за того, что какие-то политтехнологи либо манипуляторы по тем или иным причинам начали включать моё имя без моего ведома и разрешения в разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи отовсюду... всяческие глупости, которые с утра до вечера полощут не только в Интернете, Фейсбуке либо Твиттере, но и на разных каналах. На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это неправда", - отметил Вакарчук.

Он уверил, что "такие вещи его никогда не остановят" и он продолжит делать своё дело. Также певец утверждает, что в 2007 году не смог продолжить свою депутатскую работу из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", ибо не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение Президента Украины

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Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" , за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой SOCIS, 7,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре президентских выборов за Вакарчука, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.