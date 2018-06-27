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Все про:Вишневое (13) стрельба (2274) Мамчур (17)

 Помощник нардепа Мамчура, устроивший стрельбу в Вишневом, взят под стражу на два месяца

Помощник народного депутата, устроивший стрельбу на стадионе в Вишневом, был взят под стражу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области в Фейсбуке.

"Сегодня по ходатайству работников Киево-Святошинского отдела полиции для мужчины, который устроил стрельбу на стадионе в городе Вишневое, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 месяцев без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

После того, как будут получены результаты всех экспертиз, стрелок окажется на скамье подсудимых. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напоминаем, инцидент произошел 26 июня. Помощник нардепа Юлия Мамчура, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из травматического пистолета и ранил находящегося на стадионе подростка.

Источник: https://censor.net.ua/n3073872
 
 
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Мамчур, это тот кто без единого выстрела сдал авиабазу путенским залёным человечкам?
Отот кто строем и с флагом сдался в плен куйловцам?
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каким образом врятував? они всё оставили там и сами сдались в плен с писнями.
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неправда, вони вилетіли на вільну територію.
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ахаха это тебе в селе по радио рассказали)))

бросил всё и смылся. В связи с неравным соотношением сил сторон по приказу министерства обороны Украины во главе с И.И. Тенюхом, войсковая часть А-4515 была оставлена личным составом 204-й бригады тактической авиации и перешла под полный контроль российских военнослужащих без знаков различия.
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вообще то, министр обороны не командует войсками.
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женщина иди почисть зубы и ложись спать.
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На чем? На мётлах? ВЗ были засыпаны щебнем!!!!!!!
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Почему нельзя его дело решить не в 2 дня, а в 2 месяца?
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Мамчуру Украина доверила самое дорогостоящее оружие для защиты.
А он с флагом пошел на переговоры и все сдал врагам в целости и сохранности. Помічника нардепа Мамчура, який влаштував стрілянину у Вишневому, взято під варту на два місяці - Цензор.НЕТ 4934
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПомощник нардепа Мамчура, устроивший стрельбу в Вишневом, взят под стражу на два месяца
 
 
 
 
 
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