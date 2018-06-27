 Помощник нардепа Мамчура, устроивший стрельбу в Вишневом, взят под стражу на два месяца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области в Фейсбуке.

"Сегодня по ходатайству работников Киево-Святошинского отдела полиции для мужчины, который устроил стрельбу на стадионе в городе Вишневое, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 месяцев без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

После того, как будут получены результаты всех экспертиз, стрелок окажется на скамье подсудимых. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напоминаем, инцидент произошел 26 июня. Помощник нардепа Юлия Мамчура, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из травматического пистолета и ранил находящегося на стадионе подростка.