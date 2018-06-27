EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  490  15
Материалы по теме:
Все про:оружие (3474) Донбасс (16489) блокпост (174) Князев (237) Объединенные силы (74) операция Объединенных сил (271)

 Утечка оружия с Донбасса будет блокироваться с помощью современных технических решений, - Князев

Эффективность работы подразделений полиции в составе операции Объединенных сил, в частности, на блокпостах, обсудили 27 июня глава Нацполиции Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев и командующий ООС Сергей Наев во время рабочей встречи в Бахмутском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, Сергей Князев отметил важность должного противодействия незаконному перемещению с территории проведения Операции огнестрельного оружия, боеприпасов и других опасных предметов и веществ.

"Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны, полиция продолжит внедрение современных технических решений", - отметил глава Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие. ФОТОрепортаж

Первым этапом совершенствования этой работы, по его словам, стало реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях. Количество стационарных блокпостов уменьшено. В то же время, благодаря этому увеличено количество мобильных постов. Это позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах и ​​повысить уровень безопасности граждан.

С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданами правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переснащены четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073871
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хранцюзькими гвинтокрилами і панчохами за 300...
 показать весь комментарий
 
Из Рашки на подконтрольную украинскую территорию едут ешелоны угля и жигулей с ГАЗами. Да там танки можно в Киев завести не только оружие.
 показать весь комментарий
 
По мнению Князева новое приложение на айфон 10 может заблокировать контрабанду оружия из ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
 
куплять через "прозоро" у 2 раза дорожче
 показать весь комментарий
 
 
Будь моя воля, я бы организовал для военнослужащих покидание зоны ООС через один-единственный населенный пункт для каждой области. Тотальный шмон в этом населенном пункте. Обязательный шмон волонтеров, активистов и прочих туристов в зоне ООС. С местным населением сложнее, конечно... Утечка оружия с Донбасса будет блокироваться с помощью современных технических решений, - Князев - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
А еще лучше волонтеров, активистов и добровольцев вообще не пускать в зону АТО. А на фронт отправить батальйоны соевых тролей. Они то точно будут беспрекословно держать оборону и не поддаваться на правакации обстрелов артиллерии врага. Ты то будешь комбатом соевого батальйона в Авдеевке?
 показать весь комментарий
 
 
Прикинь что этот соевый удод пишет (через один населенный пункт будь его удодья воля) Прут машины с даунбасятами за харчами и пенсиями в Украину Вывозятся раненые Подвозятся харчи и обмундирование Снуют бригады облэнэрго газовщики и тд С каждым из вышеперечисленых можно договорится или за деньги или один ствол тебе второй мне Или дать кому из местных чтобы спрятал у себя Этот удод даже не представляет что для того чтобы проконтролировать 300 тыс человек Нужно 300 тыс ментов И то Ментяра заснул или срать пошел И все глядишь супостат который воин ВСУ схованку зделал в которую шпалер с патронами положил Который ему достался от убитого сепара И где только минстэць таких дундуков находит
 показать весь комментарий
 
Где соевых ботов находят? Раньше они все у Януковоща работали. Каждой власти нужны приспособленцы и жополизы такие же как бюджетники которые при каждой власти занимаются фальсификацией выборов.
 показать весь комментарий
 
на новой почте ренген поставят. ахахааа...
 показать весь комментарий
 
 
дада-
уже обявили тендир на енти современные тех или не тех решения

пабедку получил пошиватель рюкзаков!!!!

а вы как думали??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтечка оружия с Донбасса будет блокироваться с помощью современных технических решений, - Князев
 
 
 
 
 
 вверх