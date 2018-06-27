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Все про:непогода (374) штормовое предупреждение (100)

 На 28 июня в стране объявлено штормовое предупреждение

На Украину надвигаются грозы, сильные дожди, град и шквалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский гидромедцентр.

Днем 27 июня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м / с.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируют продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м / с.

Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков, интенсивного местного склонного стока и образования локальных селевых потоков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073869
 
 
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Особливо де ліси вирубують вщент,завтра не скиглить за що,а згадувати ешелони з лісом
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Ну ветер гуляет, на 14-ом этаже да. Жара сегодня была ух какая.
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Украина продает только сосну за бугор,остальные породы деревьев запрещено продавать Законом
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Сурьёзно ??? Так в Конституции Украины медицина бесплатная гарантируется .... На 28 июня в стране объявлено штормовое предупреждение - Цензор.НЕТ 2811
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А еще в Украину запрещен ввоз автомобилей из Рашки и меньше стандарта Евро-5. Только Петины автосалоны забиты жигулями и прочими тазами. Проснись, ты живешь в стране дураков и терпилл.
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А як же купол ВРзради, там зараз ремонт на 200 тисч долярів, не встигнуть зробити, може зал'є. На 28 июня в стране объявлено штормовое предупреждение - Цензор.НЕТ 6896
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Верить украинскому гидромедцентру, это то же самое , что верить Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа 28 июня в стране объявлено штормовое предупреждение
 
 
 
 
 
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