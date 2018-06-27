 В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп 27 июня принимает в Белом доме президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, находящегося с визитом в Вашингтоне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. После переговоров два президента побеседовали с журналистами.

В ходе совместной пресс-конференции президент Трамп высоко оценил американо-португальские отношения. Беседуя с журналистами, он, в частности, коснулся планируемого американо-российского саммита. Он пояснил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, пройдет в Хельсинки после брюссельского саммита НАТО, назначенного на 12-13 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США не ожидают каких-то конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, - Болтон

Трамп сказал журналистам, что в ходе встречи с Путиным намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на готовящейся встрече Трампа и Путина не будет изменена позиция Соединенных Штатов по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.