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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Президент (4083) Путин (23947) Трамп (1857)

 В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине

Президент США подтвердил, что его встреча с коллегой из России, вероятно, пройдет в Хельсинки после брюссельского саммита НАТО, назначенного на 12-13 июля.

Президент США Дональд Трамп 27 июня принимает в Белом доме президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, находящегося с визитом в Вашингтоне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. После переговоров два президента побеседовали с журналистами.

В ходе совместной пресс-конференции президент Трамп высоко оценил американо-португальские отношения. Беседуя с журналистами, он, в частности, коснулся планируемого американо-российского саммита. Он пояснил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, пройдет в Хельсинки после брюссельского саммита НАТО, назначенного на 12-13 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США не ожидают каких-то конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, - Болтон

Трамп сказал журналистам, что в ходе встречи с Путиным намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на готовящейся встрече Трампа и Путина не будет изменена позиция Соединенных Штатов по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3073868
 
 
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а точно, та зустріч відбудеться?!
їхній) Болтон гарно попсував кацапам настрій! В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 8877
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на жаль,відбудеться.Хоча Болтон добряче прикрутив на російський путін болт із різьбою,так,що потенція впала до нуля.Але росія ще не така слаба,після такого прикручування оговтається
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скоріш за все,Пуйло йому покаже дулю,а може--налякає компроматом.А може,ттрамп здуру всі тупінські настанови підпише
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Трамп это барыга, от которого мало чего ждать адекватных действий.
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Стало быть в Сирии война, а в Украине "ситуация"?.. Лицемерные уроды! В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 4132
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Согласен, но это от республиканской власти, но не от Трампа.
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От партии, Трамп только флаг, пока что.
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Путин говорит что украинцы не имеют никакого отношения к Украине.
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Если в Конгрессе наберутся 2/3 голосов Конгрессменов санекции с Мавзолейного быдла снимут В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 9109
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В ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Украине
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Ютьюб.10 февраля 2017 года.Дональд Трамп.КРЫМ это Украина.
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Вывсевреьте, а санкции только на пользу и их снимать не надо
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Заварюємо каву, п'ємо, допиваємо і ворожимо на плямі, що розпливлася по денцю.
А хто не ворожбит - хрумтить поп-корном.
І що воно буде - побачимо.
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Трамп сказал журналистам, что в ходе встречи с Путиным намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3073868
Такы в Сирии война, а в Украине СИТУАЦИЯ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе встречи с Путиным Трамп намерен обсудить войну в Сирии и ситуацию в Украине
 
 
 
 
 
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