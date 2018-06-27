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Все про:Путин (23947) Трамп (1857) Болтон (5)

 В США не ожидают каких-то конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, - Болтон

США не ждут конкретных и значительных результатов от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с российским президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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"Мы обсуждали эти вопросы на различных встречах (о договорах РСМД и СНВ. - Ред.), два президента будут обсуждать те темы, которые они посчитают необходимыми. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов этой встречи, так как очень много времени прошло без саммита между лидерами. Какие бы решения они ни приняли, мы потом будем их прорабатывать и продвигаться вперед", - сообщил Болтон.

При этом он не исключил, что могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным", — пояснил советник, отметив, что в планируемой встрече двух лидеров нет ничего необычного.

Болтон также заявил, что, по мнению Дональда Трампа, эта встреча с Владимиром Путиным будет полезной. "Трамп решил, что прямой контакт с Путиным нужен в интересах России, США и всего мира, несмотря на критику внутри страны"​, - пояснил советник. Джон Болтон также ожидает, что на готовящемся саммите будет обсуждаться вопрос возможного вмешательства России в выборы в Америке.

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"Сейчас я советник президента Трампа и занимаюсь повесткой, которую он продвигает. Мы обсуждали вопрос вмешательства или невмешательства в выборы, и я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться президентами", - сказал Болтон.

Еще одной возможной темой для обсуждения между Путиным и Трампом советник последнего назвал вопрос о возвращении России в G7, добавив, что во время его встречи в среду с российским лидером "этот вопрос не обсуждался".

Источник: https://censor.net.ua/n3073867
 
 
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Так може просто пристрелите рузьку собаку.
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а сенс? у нього двійників і трійників на 150 років життя
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Щось непонятне на Цензорі відбувається,тролляки запоребрикові як у себе дома,прикалуватись з них не можна,все видаляється аж бігом,може почнем уже святкувати День Конституції,хай показяться

В США не ожидают каких-то конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, - Болтон - Цензор.НЕТ 5686
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Напугай Дурака Санкциями все ошибки он сделает САМ.
РАБссия повысила учетную ставку по НДС с 18 до 20 %.
Гркция повышала недавно иоже с 9 до 10%,Вся Греция вышла На Майдан и все вернули...РАБссии проглотит это МОЛЧА... У США не очікують якихось конкретних результатів від зустрічі Путіна й Трампа, - Болтон - Цензор.НЕТ 415
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США не ожидают каких-то конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, - Болтон
 
 
 
 
 
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