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Все про:взятка (3896) Киевская область (1457)

 При получении $30 тысяч взятки разоблачен чиновник исполкома города Украинки в Киевской области, - ГПУ

На вымогательстве 30 тысяч долларов военная прокуратура Центрального региона разоблачила одного из руководителей исполкома горсовета Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Военной прокуратурой сообщено о подозрении начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г. Украинка Киевской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики НП Украины.

Установлено, что это должностное лицо в период марта - по май 2018 требовало неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США. Именно такую ​​сумму подозреваемый хотел получить за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 45 лет, которая находится в административных границах городского совета г.. Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса.

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Кроме того, указанный чиновник обещал в дальнейшем оказывать влияние на должностных лиц отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета Украинского городского совета с целью непроведения последними проверок соблюдения норм градостроительного законодательства и обеспечения непривлечение к ответственности гражданина Украины в случае выявления нарушений при проведении последним подготовительных и строительных работ.

Часть неправомерной выгоды в размере 300 долларов США чиновник получил 14.05.2018, что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

27.06.2018 указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Принимаются меры по применению в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3073865
 
   
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дак лето ж ..! оч хошся на курорті смотаться!
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До миллиона доходит доход Луценко в месяц. А если взять на пластическую операцию деньги , женщины 3 тысячелетия , то все шесть .
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А почему не разоблачены и не расстреляны как вонючие сабаки враги Украинского Народа - Кучма ,Бакай , Коломойский ,Ахметов ,Пинчук , судьи вонючие корупционные , прокуроры вонючие казляры , министры твари гниды , депутаты всех корупционных созывов вместе с детьми и жёнами как вонючие пособники
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да, ты, Петрович, всех перенюхал...прям, из-за, поребрика, нюхал? Или, иногда, нос, от своей жопы отводил?
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та по)(уй ці дрібні чиновники. Де велика риба. Міністри, генерали. Президент казав, що треба посалити 3-х друзів. Хай посадить Гросю. От буде видно. А так це бутафорія.
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о, Грося, во всем виноват? Вам, шоколадным, не в первой, своих назначать, а потом, их красиво, сливать. Мол, затесалась, гидра контрреволюции, ща, мы, ее.
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Явно ти мене з кимось поплутав. Мабуть запрацювався ти, бідолага, вкрай.
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та ні це був приклад з Сінгапуру, у нас в Україні такого робити не можна - хуйло нападе! При получении $30 тысяч взятки разоблачен чиновник исполкома города Украинки в Киевской области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4319
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воно таке. Як не нападе, то цукерки відбере.
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Імпотенти судової системи і прокуратури не дадуть законному ходу таким справ.
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от жеж) гівнюки - так в Обухівському дзк скільки пожеж було, але чинуши правлять) хабарі...
РS - Українка це біля Козина, Рудиків), Big-дамби), ті всі місця що вкрадені у громад! При получении $30 тысяч взятки разоблачен чиновник исполкома города Украинки в Киевской области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5518
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри получении $30 тысяч взятки разоблачен чиновник исполкома города Украинки в Киевской области, - ГПУ
 
 
 
 
 
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