 При получении $30 тысяч взятки разоблачен чиновник исполкома города Украинки в Киевской области, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Военной прокуратурой сообщено о подозрении начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г. Украинка Киевской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики НП Украины.

Установлено, что это должностное лицо в период марта - по май 2018 требовало неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США. Именно такую ​​сумму подозреваемый хотел получить за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 45 лет, которая находится в административных границах городского совета г.. Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса.

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Кроме того, указанный чиновник обещал в дальнейшем оказывать влияние на должностных лиц отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета Украинского городского совета с целью непроведения последними проверок соблюдения норм градостроительного законодательства и обеспечения непривлечение к ответственности гражданина Украины в случае выявления нарушений при проведении последним подготовительных и строительных работ.

Часть неправомерной выгоды в размере 300 долларов США чиновник получил 14.05.2018, что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

27.06.2018 указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Принимаются меры по применению в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности".

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