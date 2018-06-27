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Все про:Путин (23947) Россия (69760) санкции (6826) США (13840) Болтон (5)

 Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России

Санкции, введенные против России Соединенными Штатами, должны сохраняться, такова позиция США, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Тема санкций, действительно, прозвучала на встрече. Я сказал ему о позиции, что санкции должны сохраняться... Я повторил и снова озвучил позицию США на тему санкций", – сказал Болтон.

Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

В ответ в Госдуме написали законопроект, который предполагает введение ограничений на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073864
 
   
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Вот тебе и БОЛТон правда не от Братской ГЭС , но ничем не хуже ))))
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Вот и ладненько. Можно, конечно, и усилить чуток, для пользы, так сказать
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Если вы сохраните санкции,то встреча не имеет смысла .Во всем остальном Америка в проигрыше.
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😁😁😁😁😁 они такие животинушки смешные)))))
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https://censor.net.ua/news/3073867/v_ssha_ne_ojidayut_kakihto_konkretnyh_rezultatov_ot_vstrechi_putina_i_trampa_bolton
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Кацап, как там рубля ваша, сильно обвалилась? Да и пенсионный возраст привет передает. Доживешь ли ты до пенсии?
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козломордые+)) как там искандеры? =))

ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» в декабре выиграла аренду 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей. В среднем, по данным сайта торгов, получается около 16 рублей за 1 га в месяц.

фото вырубки
Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России - Цензор.НЕТ 772
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Это квадратик со сторонами в 37 км. Я на таком же участке грибы по осени собираю.Это 1/13000-я часть России. Что в этом плохого? Карпатский лес уходит в Европу в гораздо большем количестве. .
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Даже если Ельціна откопают и оживят санкции не снимут....и после развала рашки не снимут с обломков...кто помнит как ющеннко боролся за отмену поправки Джексона-Венника за преследование евреев в СССР
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Вывсевреьте, а санкции только на пользу.
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Лучше там где хуйло,рыжего по голове гладит,за хорошую службу на рф)
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Интересно как будет выглядеть Обама в суде и что скажет о повороте таких событий?) Расизм?)
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Гоффноедам РАБссии Трампыч привэт передал Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России - Цензор.НЕТ 2563
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Китай вышел на первое место в мире по продаже кацаПсинского леса Сибири в США...,включая Кедр Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России - Цензор.НЕТ 7821 Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России - Цензор.НЕТ 7821
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і шо будуть зустрічатися в Хельсинкі?!
це Болтон, так хуйла опустив, може й зустріч вже не потрібна?
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Только что в новостях показали ввп в преддверии встречи с Трамопм, что-то он был очень доволен.
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Смотрел Видео как китайцы валять сибирский лес,аппарат автоматом берет кругляк клещами и через 9 секунд от 20 метрового Кедра остаются обрубки по 4 метра.Если такими темпами идут китайцы,то от Сибири ничего не останется лет через 5-7... Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России - Цензор.НЕТ 180
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России
 
 
 
 
 
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