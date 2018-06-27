 Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций США против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Тема санкций, действительно, прозвучала на встрече. Я сказал ему о позиции, что санкции должны сохраняться... Я повторил и снова озвучил позицию США на тему санкций", – сказал Болтон.

Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.



Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

В ответ в Госдуме написали законопроект, который предполагает введение ограничений на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения.