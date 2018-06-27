 Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International

"По целому ряду случаев, за которыми следила Amnesty International, только дело о нападении на "Фестиваль равенства" в Запорожье в августе 2017 дошло до суда. 30 других нападений не прошли даже стадию первичной регистрации жалобы. Кроме того, в процессе расследования преступлений на почве ненависти, власти обычно игнорирует дискриминационные мотивы преступлений", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что в 2017-2018 годах произошел резкий рост уровня насилия и числа преступлений на почве ненависти в Украине, совершенных членами радикальных группировок.

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"После оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году и конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины украинское общество стало поляризованным. Радикальные группировки используют эту напряженную атмосферу для поощрения и осуществления актов ненависти и дискриминации", - говорится в заявлении.

В организации призвали власти "тщательно и настойчиво продолжать расследование, сделать его максимально прозрачным и обратить особое внимание на дискриминационные мотивы преступлений, а не игнорировать их, как это происходило в прошлом".

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Напомним, в 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

26 июня Пустомытовский суд избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения - содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога. 25 июня тот же суд избрал как меру пресечения для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.