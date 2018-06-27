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Все про:Amnesty International (153) погром (225) правозащитники (487) цыгане (107) радикалы (46)

 Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International

Большинство преступлений, совершенных радикальными группировками, не были должным образом расследованы правоохранительными органами.

"По целому ряду случаев, за которыми следила Amnesty International, только дело о нападении на "Фестиваль равенства" в Запорожье в августе 2017 дошло до суда. 30 других нападений не прошли даже стадию первичной регистрации жалобы. Кроме того, в процессе расследования преступлений на почве ненависти, власти обычно игнорирует дискриминационные мотивы преступлений", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что в 2017-2018 годах произошел резкий рост уровня насилия и числа преступлений на почве ненависти в Украине, совершенных членами радикальных группировок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев

"После оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году и конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины украинское общество стало поляризованным. Радикальные группировки используют эту напряженную атмосферу для поощрения и осуществления актов ненависти и дискриминации", - говорится в заявлении.

В организации призвали власти "тщательно и настойчиво продолжать расследование, сделать его максимально прозрачным и обратить особое внимание на дискриминационные мотивы преступлений, а не игнорировать их, как это происходило в прошлом".

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Напомним, в 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

26 июня Пустомытовский суд избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения - содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога. 25 июня тот же суд избрал как меру пресечения для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3073863
 
   
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про кацапів і хуйла, то так, але наших) підкормлених рагуль(жлобів)) - так званих тітушок, від пр, а зараз від влади, теж не треба забувати...
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та вони там в тій АІ) нічого не розуміють - тут є "право охоронець" із нф у нього є свої погляди на право насилля) держави ! просто ніхто цього не розуміє!!!
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Тому що "набігають" спеціалісти з усього" і плачуть, що "злачінная власть сліваєт патріотав".
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А ригинальними угруппуваннями взагалі жодної,то що имярек
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Не мешало бы этому изданию раиские выложить, сколько она не открывает !!!
а то столько всяких "амнести" развелось что начинают роги раиские выглядывать
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Ну,это ещё много ,могло бы быть и хуже .... Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5568
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ГА-амнести! около сотни украинцев под надуманнім фсбЄЄ сказочниками, "байкам" сидят в росзастенках..их душат,топят, прошивают током,доводят до сумашествия,реального! издеваються над гениталиями, унижают человеческое достоинтсво! и єто то,что известно!
кто то из єтих борцюков за правду и права способен оторвать свое рільце от кацо-коріта и возопить на весь мир...призвав к ответу мерзавцев?.Хоть единожді .то бівало?!
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эмнести интернешнл - это сборище извращенцев - в прямом смысле этого слова.
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а если по простому - сборище педермотов, которые неизвестно кому подставляют и получают за это бабки
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Мне нравится, как в одних случаях зрадофилы ругают грантоедские организации, а в других - нахваливают. Поскольку про Порошенко и коррупцию ничего не сказано, надо ругать. Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 9228
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грантоедские организации могут иметь совершенно различные цели - но вам это простое умозаключение видно недоступно
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ну и главный вопрос - кто промывает мозги и курирует этих молодых ребят натравливая на кого-то, или кто-то верит, что они сами сгруппировались и решили действовать - практически в одно и то же время и в разных частях страны. все это напоминает ситуацию с расстрелами на майдане - если начать расследовать - то сами себя за хвост поймают.
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Их можно обвинять этих интернэшэнэл, можно не обращать на них внимания. Но, одно понятно-они поют под заказ. И дай Бог, чтобы это был только рашкин заказ.
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"После оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году и конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины украинское общество стало поляризованным. Радикальные группировки используют эту напряженную атмосферу для поощрения и осуществления актов ненависти и дискриминации", - говорится в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3073863

Рашкин.
"оккупации и аннексии Крыма Россией и конфликта с пророссийскими сепаратистами" и заявление Волкера .... не совпадает
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Дійсно, - радикальні кацапські групіровки нападають на ветеранів АТО, здійснюють теракти, вибухи у Одесі, Харкові, Києві. Сьогодні якраз річниця загибелі від теракту (вибух автомобіля) українського контррозвідника Максима Шаповала.
Кацапська нечисть лютує, а покарання якось не дуже помітне.
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Это называется "напряженная обстановка"
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Враги Украинского Народа живут в Лисныках ,В Конча -Заспе ,Козыне Дворцы корупционеров построены по всей Украине на крови Украинского Народа .Твари судьи , прокуроры , депутаты ублюдки вонючие продолжають убивать Украинский Народ
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Как посмели они обращать внимание на это. Це агенты крымля.
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В белом венчике из роз впереди - Amnesty International.
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Amnesty International -- этим всё сказано.

Давно за ними слежу. Постоянно гонит на СБУ, выгораживает сепаров и ватных журнашлюх.
С14 им в помощь!
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Правозащитники обеспокоены. А как практически каждый день гибнут наши бойцы, герой. Так они молчат. Интересно сколько украинцев цыгане убили за год? Где обеспокоенность?
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эмнисти за радикальные группировки взялось...чем ответит зрада?
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Яке паскудство..
Нехай амнесті інтернешенл згадає з чого почалась поляризація укр.суспільства - зі звірских убивст проукраїнських громадян на Донбасі. Хто буде терпіти подібне ?
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Одно дело ромы,а другое дело украинцы.
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Ця чужинська структура лише офіційно має кілька мільйоні на рік
http://amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2014/06/Report_2016_UKR_1-1.pdf
А ще разом з ними руйнують українське суспільство інші чужинські фонди.
Чи думаєте, що СірГєй Лєщінка безкоштовно (бородатая жєнщіна) ходить на паради гомосексуалів?
Грошенята вони відпрацьовують, нападаючи на усе українське.

Щось вони сказали хіба про вбивство Сашка Білого???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТолько одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International
 
 
 
 
 
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