 По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению, - ВККСУ

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает работать над кадровыми проектами, начатыми в рамках судебной реформы. На сегодня основной задачей Комиссии остается квалификационная оценка судей на соответствие занимаемой должности, которое происходит публично. Поскольку квалификационное оценки судей имеет свои как количественные, так и временные рамки, мы периодически сообщаем о промежуточных результатов оценки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ВККСУ.
По состоянию на 26 июня 2018 года процедуру квалифоценивания полностью прошли 994 судей, из которых 805 признаны соответствующими занимаемой должности, а 189 - будут уволены.
В частности, 87 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, а 102 - не подтвердили соответствия занимаемой должности (74 судьи не сдали экзамены, 28 судей не прошли собеседования).
Еще по 144 судьям объявлен перерыв или отложено рассмотрение вопроса. Одна из самых распространенных причин, указывает пресс-служба, - имеющиеся выводы Общественного совета доброчестности, которые не соответствуют установленным требованиям к их предоставлению и методологии квалификационного оценки судей.
"По результатам последних нескольких месяцев квалификационного оценивания 189 судей уже уволены или подлежащих увольнению. Это значительное количество. А я напоминаю, что 30% судебного корпуса уволилось еще перед оценкой", - сообщил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.
"Однако мы снова подчеркиваем, что такие статистические данные не могут объективно сказать, хорошо это или плохо. Речь должна идти не о том, много или мало, а как это повлияет на изменения в судебной системе", - отметил он.
Напомним, что квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины. Для первой тысячи судей оценивания объявлено 20 октября 2017 года и продолжается уже 7 месяцев. Из числа судей, которые прошли оценивания, 242 судьи - "пятилетки", у которых закончились полномочия, уже рекомендованные Высшим советом правосудия для назначения на должности. Сейчас судьи из первой группы находятся на последнем этапе квалификационного оценивания - собеседования и анализа досье. Вторая группа судей сдала экзамены и сегодня проходит тестирование морально-психологических качеств. Третья группа, решение о которой принято 7 июня 2018 года - это 2188 судей. Они начнут сдавать экзамены 2 июля.
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