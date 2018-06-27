 По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению, - ВККСУ

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает работать над кадровыми проектами, начатыми в рамках судебной реформы. На сегодня основной задачей Комиссии остается квалификационная оценка судей на соответствие занимаемой должности, которое происходит публично. Поскольку квалификационное оценки судей имеет свои как количественные, так и временные рамки, мы периодически сообщаем о промежуточных результатов оценки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ВККСУ.

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По состоянию на 26 июня 2018 года процедуру квалифоценивания полностью прошли 994 судей, из которых 805 признаны соответствующими занимаемой должности, а 189 - будут уволены.

В частности, 87 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, а 102 - не подтвердили соответствия занимаемой должности (74 судьи не сдали экзамены, 28 судей не прошли собеседования).

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Еще по 144 судьям объявлен перерыв или отложено рассмотрение вопроса. Одна из самых распространенных причин, указывает пресс-служба, - имеющиеся выводы Общественного совета доброчестности, которые не соответствуют установленным требованиям к их предоставлению и методологии квалификационного оценки судей.

"По результатам последних нескольких месяцев квалификационного оценивания 189 судей уже уволены или подлежащих увольнению. Это значительное количество. А я напоминаю, что 30% судебного корпуса уволилось еще перед оценкой", - сообщил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

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"Однако мы снова подчеркиваем, что такие статистические данные не могут объективно сказать, хорошо это или плохо. Речь должна идти не о том, много или мало, а как это повлияет на изменения в судебной системе", - отметил он.

Напомним, что квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины. Для первой тысячи судей оценивания объявлено 20 октября 2017 года и продолжается уже 7 месяцев. Из числа судей, которые прошли оценивания, 242 судьи - "пятилетки", у которых закончились полномочия, уже рекомендованные Высшим советом правосудия для назначения на должности. Сейчас судьи из первой группы находятся на последнем этапе квалификационного оценивания - собеседования и анализа досье. Вторая группа судей сдала экзамены и сегодня проходит тестирование морально-психологических качеств. Третья группа, решение о которой принято 7 июня 2018 года - это 2188 судей. Они начнут сдавать экзамены 2 июля.