 "Полный бред": адвокат Динзе назвал провокацией заявление Серикова о Сенцове на конференции ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе.

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"Сегодня муссируется, что некий "мужчина в военной форме" обвинил Олега Сенцова в желании приобрести у него взрывчатку. Доказательств конечно никаких, даже свое ФИО не раскрывает. Это конечно полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать, что-либо запрещённое", - написал он.

"А вот, что Олег Сенцов хотел вагонами везти в Крым людей из "Правого сектора" такое было. Мне кажется "человек в военной форме" перепутал Олега с Чирнием, который как раз и был обвинен в приобретении взрывчатки, при этом это документально зафиксированный факт. Чирний, как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки. Приобретение происходило под наблюдением сотрудников ФСБ России. В этом деле ФСБ России устанавливала долгое время людей, которые так или иначе контактировали с Сенцовым, среди них не было ни одного человека, который бы мог сбыть Сенцову оружие или взрывчатые вещества и поверьте, оперативные сотрудники работали не только в Крыму, но и на территории Украины", - отметил адвокат.

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"Поэтому странно слышать такой бред, иначе как провокацией, этот поступок не назвать. Я все ждал, когда же начнется поток бреда, похоже подгарает уже у кого-то одно место по полной. Олег Сенцов продолжает голодовку. Зачем Олегу было самому искать взрывчатку, когда, это уже делал Чирний по мнению следователей и оперативников ФСБ?" - резюмировал Динзе.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.